Талибы громят АфганАрмию в Лагмане

09:54 12.05.2020

Армия Афганистана провалила операцию против талибов



11 мая 6-ой батальон Афганской национальной армии совместно с подразделениями специального назначения попытались провести операцию против боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) в провинции Лагман, сообщает Telegram-канал Directorate 4.



Несмотря на внушительные силы, которые задействовали афганские силовики, талибы оказали ожесточенное сопротивление. По данным афганских журналистов, боевики убили более двадцати пяти солдат, десятки получили ранения. Восемнадцать бронемашин сил официального Кабула были уничтожены. В руки боевиков попало большое количество вооружения. В качестве доказательства разгрома правительственных сил, талибы опубликовали видео последствий боя.

Министерство обороны Афганистана подтверждает факт боестолкновения с боевиками, однако имеет свою версию событий. По данным оборонного ведомства, талибы напали на заставу ВС Афганистана в провинции Лагман. При этом афганским военнослужащим удалось отбить нападение, нанеся значительный урон противнику. По данным минобороны Афганистана, погибли шесть военнослужащих ВС Афганистана, еще пятеро получили ранения.