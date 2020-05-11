Казахстан продляет карантин и создает "Научный совет по по биологической безопасности"

09:59 12.05.2020 В Казахстане режим карантина будет сохранен

Ограничительные меры будут сняты поэтапно, в зависимости от эпидемиологической ситуации каждого региона, сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов



primeminister.kz, 11 мая



В Казахстане восстанавливаются внутренние рейсы с 7 городами

В Казахстане расширяется возможность передвижения внутри страны. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в ходе брифинга на площадке Правительства РК.

С 1 мая авиарейсы были восстановлены между Нур-Султаном, Алматы и городами Усть-Каменогорск, Семей, Кызылорда и Петропавловск.

Как проинформировал Е. Тугжанов, с сегодняшнего дня, по решению Президента, авиасообщение возобновляется дополнительно с 7 городами страны (Актобе, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Тараз, Талдыкорган).

Также общественную дискуссию вызвал вопрос наличия сдачи ПЦР-теста для внутренних авиаперелетов. С сегодняшнего дня данное требование отменено.

"Это вызвано тем, что завершается масштабный скрининг, по стране проведено около 400 тыс. тестов на коронавирус. Как отметил Глава государства, это позволило выявить объективное состояние дел и принять необходимые меры по лечению казахстанцев", - сказал Е. Тугжанов.

Тем не менее, санитарный контроль при перелетах останется прежним: измерение температуры пассажиров, социальное дистанцирование при посадке и выходе из самолета и ношение масок.

Передвижение на железнодорожном транспорте на данном этапе не предусматривается.

"Немало вопросов поступают касательно работы блокпостов. Несмотря на то, что режим ЧП отменен, они еще будут функционировать. Однако работники, проживающие в пригородах, но работающие в городах и наоборот, смогут пересекать блокпосты по утвержденным спискам акиматов регионов", - подчеркнул он.

Вместе с тем, до конца учебного года продолжится работа по дистанционному обучению 3,3 млн школьников и 1 млн студентов вузов и колледжей. Вручение аттестатов и последний звонок будут проводиться 3-4 июня в школах, на открытом воздухе, с ограниченным количеством людей со строгим соблюдением санитарных норм. Проведение ЕНТ планируется в штатном режиме с 20 июня с соблюдением строгих санитарных правил на базе 168 пунктов.



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Ограничительные меры будут сняты поэтапно - Е. Тугжанов

Ограничительные меры будут сняты поэтапно, в зависимости от эпидемиологической ситуации каждого региона, сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в ходе брифинга на площадке Правительства РК.

Как отметил заместитель Премьер-Министра РК, почти 2 месяца Казахстан жил в режиме чрезвычайного положения и карантинных ограничений.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что принятые упреждающие меры, в т.ч. ограничительного характера, себя полностью оправдали. Нам удалось распространение инфекции в стране держать на управляемом уровне. Ситуация находилась и находится на личном контроле Главы нашего государства Касым-Жомарт Кемелевича", - сказал Е. Тугжанов.

Как было объявлено Президентом РК, с 11 мая по стране завершен режим чрезвычайного положения. Однако, по словам Е. Тугжанова, угроза все еще остается и нельзя недооценивать имеющиеся риски. Поэтому действия карантинных мер продолжаются. Ограничительные меры будут сняты поэтапно, в зависимости от эпидемиологической ситуации каждого региона.

"Снижение карантинных мер, как вам известно, мы начали с 20 апреля. За этот период около 1,1 млн человек вернулись на работу. С сегодняшнего дня к работе приступают непродовольственные магазины площадью до 2 тыс. кв.м., салоны красоты, центры развития детей. Парки и скверы становятся доступными для прогулок граждан. Ограничения остаются для работы развлекательных услуг при парках", - сообщил заместитель Премьер-Министра РК.

Кроме того, разрешается проводить спортивные тренировки, работникам культуры проводить репетиции. Для работающих родителей, организовываются дежурные группы в детских садах, с соблюдением санитарных норм.

По словам Е. Тугжанова, много вопросов поступают от предпринимателей и населения по возобновлению работы торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц.

"Хочу особо подчеркнуть, что их деятельность на этом этапе не возобновляется. Этот вопрос будет рассмотрен чуть позже с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах", - резюмировал заместитель Премьер-Министра РК.



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В Казахстане будет создан Научный совет по биологической безопасности

На брифинге в Правительстве РК заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что на сегодняшний день в стране предпринимаются шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы, развитию научных исследований и фармацевтического производства. При этом рассматриваются вопросы повышения потенциала медицинских кадров и их поддержки.

"Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по истечении этого сложного периода пересмотреть все вопросы, касающиеся системы здравоохранения, определить актуальность и обеспечить готовность к любой ситуации. В этой связи при Правительстве будет создан Научный совет по биологической безопасности", - сказал Е. Тугжанов.

Кроме того, вице-премьер отметил, что теперь необходимо поэтапно восстановить экономическую активность и создать для граждан нормальные условия жизни.

"Карантинные ограничения позволили каждому человеку пересмотреть ценности и повысили ответственность за себя и своих близких. В нашей повседневной жизни стало нормой соблюдение гигиенических, санитарных требований, мер безопасности. Несмотря на стабилизацию риска распространения коронавирусной инфекции, все еще важно соблюдать карантинные меры", - отметил заместитель Премьер-Министра РК.



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В Казахстане режим карантина будет сохранен - Е. Тугжанов

Ограничительные меры будут смягчаться поэтапно в зависимости от ситуации в регионах. Об этом на онлайн-брифинге в Правительстве РК рассказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

"Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о снятии режима чрезвычайного положения, объявленного в стране с 16 марта т.г. Однако опасность коронавирусной инфекции еще наблюдается. Самая важная и необходимая мера на данный момент – это охрана здоровья населения, поэтому режим карантина еще будет сохраняться. Мы все обязаны соблюдать его требования", - сказал заместитель Премьер-Министра.

Карантинные меры будут рассматриваться индивидуально в зависимости от ситуации в регионах, решения будут приняты поэтапно.

В период чрезвычайной ситуации проведены 18 заседаний госкомиссий, приняты 500 решений. Это – постановления, которые касались стабилизации экономической ситуации в стране, решение социальных вопросов населения, выполнение обязательств, касающихся личной жизни граждан.

"Благодаря принятию своевременных мер мы смогли контролировать тенденцию распространения инфекции. Рост заболеваемости снизился с 40-50% до 5-3% за последние недели", - сказал Е. Тугжанов.

Для обеспечения социального благополучия населения Президентом РК были приняты масштабные меры.

"Несмотря на снижение экономического положения, Президент страны сказал, что государство выполнит все свои социальные обязательства своевременно. Для этих целей в этом году рассмотрены 3,4 трлн тенге", - сказал вице-премьер.

Кроме того, решением Главы государства платежи порядка 4 млн пенсионеров и получателей пособий проиндексированы на 10% в годовом выражении. Для этих целей дополнительно предусмотрены 313 млрд тенге.

1 млн малоимущих граждан обеспечены продуктами питания на 7 млрд тенге. 4,5 млн гражданам, лишившимся доходов, назначены социальные выплаты в размере 42 500 тенге. Около 1,6 малообеспеченным семьям предоставляется финансовая помощь для выплаты коммунальных платежей.

В сложный период общественным фондом "Birgemiz", созданным по инициативе Первого Президента – Елбасы, оказана значительная помощь гражданам регионов, наиболее пострадавших от режима карантина.

"В том числе, оказана помощь порядка 363 тыс. гражданам на 18 млрд тенге. Также бесплатно выдано 5 млн масок семьям с низким социальным положением. Более 2 тыс. врачам, оказавшимся на передовой борьбы с коронавирусом, оказана финансовая помощь", - сказал заместитель Премьер-Министра.

Кроме того, в период ЧП во всех регионах были созданы стабилизационные фонды продовольственных товаров и, несмотря на ограничение сообщения между областями в связи с карантином, население было стабильно обеспечено основными продуктами питания.

"Как вы помните, до конца года НДС по 19 наименованиям социально значимых продовольственных товаров было снижено с 12% до 8%. В результате, товаропроизводителям была оказана помощь в объеме 8,7 млрд тенге", - сказал Е.Тугжанов.

Для запланированных работ по весеннему посеву для казахстанских фермеров выделено 70 млрд тенге со ставкой 5% через АО "Аграрная кредитная корпорация". Эта сумма на 10% больше ежегодной суммы. Данными мерами охвачены 2 405 аграрных субъектов.

"Еще хочу отметить, что во время пандемии 12 тыс. наших соотечественников из 62 стран были возвращены на родину. Такие работы еще продолжаются. По плану еще 7 тыс. граждан Казахстана мы должны вернуть в страну", - резюмировал вице-премьер.



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Е. Тугжанов: надбавки к зарплате медиков будут выплачиваться до августа т.г.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в Правительстве РК рассказал о дальнейшем осуществлении выплат надбавок врачам и медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По поручению Главы государства для выплат надбавок врачам и медработникам Правительству было выделено порядка 40 млрд тенге.

"Часть выплат уже произведена. Остальная часть будет выплачена до августа текущего года", - подчеркнул вице-премьер.

Также Е. Тугжанов сообщил, что для удобства родителей, которые выйдут на рабочие места, в детских садах будут организованы дежурные группы. Однако необходимо будет соблюдение санитарных норм.

"К примеру, в каждой группе в детских садах по 25-30 детей. Учитывая меры предосторожности в период карантина, необходимо, довести количество детей в группах до 15. При этом, хочу подчеркнуть, что у каждого работающего родителя имеется возможность оставить детей в детском саду", - отметил заместитель Премьер-Министра.



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А. Смаилов: На борьбу с коронавирусом из республиканского бюджета выделено порядка 150 млрд тенге

На реализацию антикризисных мер, связанных с коронавирусом и снижением мировой деловой активности, Правительством направлено в целом 5,9 трлн тенге. Из них за счет республиканского бюджета – 3,4 трлн тенге и внебюджетных средств – 2,5 трлн тенге.Об этом на онлайн-брифинге в Правительстве РК рассказал Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов Алихан Смаилов.

Расходы направлены на увеличение занятости, ежемесячные выплаты по потере доходов, социальные выплаты, жилищное строительство, компенсацию потерь налоговых доходов бюджета и другие направления по поручениям Главы государства.

"В частности, на финансирование Дорожной карты занятости предусмотрены 1 трлн тенге, из них за счет средств республиканского бюджета – 300 млрд тенге (внебюджетных средств – 700 млрд тенге). В рамках данных средств в регионах будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 255 тыс. рабочих мест. На льготное кредитование оборотного капитала субъектов бизнеса под 8% и расширение льготного кредитования инвестиционных проектов под 6% годовых по программе "Экономика простых вещей" предусмотрено 1 трлн тенге за счет привлеченных внебюджетных средств", - сообщил Алихан Смаилов.

Порядка 4,5 млн человек в течение 2 месяцев получают выплаты по потере дохода в размере 1 МЗП или 42,5 тысячи тенге. На эти цели предусмотрено порядка 370 млрд тенге из Государственного фонда соц. страхования.

Для жилищного строительства дополнительно будет привлечено с фондового рынка 390 млрд тенге, чтобы довести объемы строительства жилья в стране до 15 млн кв. м. На компенсацию потерь налоговых доходов республиканского бюджета и соответственно для исполнения всех социальных обязательств государства выделено 1,7 трлн тенге.

На компенсацию потерь местных бюджетов, в связи с предоставлением освобождения от уплаты налогов и сборов по фонду оплаты труда для субъектов МСБ и крупного бизнеса в пострадавших секторах экономики, предусмотрено 237 млрд тенге.

313 млрд тенге пойдут на дополнительную индексацию до 10% социальных выплат (пенсий, пособий, адресной социальной помощи), повышение стипендий и возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг.

"На расширение госпрограмм развития АПК, "Енбек", "Дорожная карта бизнеса", "Ауыл – Ел бесігі" предусмотрено 240 млрд тенге. Субсидирование агропромышленного комплекса - 50 млрд тенге; развитие рынка труда в рамках Госпрограммы "Енбек" – 50 млрд тенге; субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках Госпрограммы "Дорожная карта бизнеса - 2025" – 84,5 млрд тенге; развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" – 55 млрд тенге", - отметил Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов.

На проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено 125 млрд тенге, в том числе доплаты медицинским и другим работникам, обеспечение продуктово-бытовыми наборами уязвимых слоев населения и другие.

Дополнительные расходы направлены на поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию поручений Главы государства – 575 млрд тенге.

В рамках данных средств предусмотрены расходы бюджета в связи с ростом обменного курса, расходы на завершение проблемных объектов долевого строительства в г. Нур-Султан и другие приоритетные задачи.

"На борьбу с коронавирусом или на противоэпидемиологические мероприятия выделено из РБ порядка 150 млрд тенге или в переводе на доллары это 350 млн долларов. Они находятся в составе 5,9 трлн тенге, которые направляются в целом на реализацию антикризисных мер. Это поддержка занятости, социальные выплаты, поддержка бизнеса, льготное кредитование предпринимателей, жилищное строительство и так далее. Эти средства распланированы на весь год", - сообщил Алихан Смаилов.

Например, на льготное кредитование бизнеса направляется 1 трлн тенге. Это возвратные средства, которые предоставляются бизнесу в виде кредитов по низким ставкам.

На реализацию Дорожной карты занятости направляется 1 трлн тенге, из которых 300 млрд из бюджета, остальные – это внебюджетные средств. Это строительство и реконструкция социальных объектов, объектов ЖКХ, инженерной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов. Будет создано 255 тысяч рабочих мест. То есть все средства, направляемые Правительством в течение текущего года, имеют важное социально-экономическое значение и позволят сохранить занятость населения, их доходы и поддержать деловую активность в стране.



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Правительство РК окажет поддержку свыше 130 видам деятельности в рамках программы "Экономика простых вещей"

Сегодня реализуется комплекс мер, направленных на организацию производства товаров для обеспечения внутреннего спроса. Об этом на брифинге в Правительстве сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

По словам министра, в стране реализуется программа "Экономика простых вещей".

"В этом году финансирование увеличено, дополнительно выделяются 400 млрд тг, средства будут направлены на производство и переработку в сфере АПК, в обрабатывающую промышленность, услуги, все будет поддержано свыше 133 видов деятельности, которые предложены к производству, свыше 300 товаров потребления – это начиная от продуктов питания, заканчивая лекарствами и оборудованием", - проинформировал Р. Даленов.

Вместе с тем, кредиты предоставляются сроком на 10 лет, ограничений по сумме нет, ставка вознаграждения составляет 6%, которые субсидируются государством.

"Если есть вопросы по залогам, если не хватает залога, то предусмотрено получение государственного гарантирования", - подчеркнул министр.

В целом, общий объем дополнительного финансирования малого среднего бизнеса составляет в т.г. 1 трлн тг.

"Из них 600 млрд тг по линии Национального банка – это программа льготного финансирования пополнение оборотных средств, ставка составляет 8% здесь, а также 400 млрд тг в рамках программы "Экономика простых вещей", здесь ставка составляет 6%, поскольку она субсидируется государством", - сказал он.

Дополнительно также финансирование удвоено для субсидирования в рамках "Дорожной карты бизнеса 2025", что позволит удвоить портфель льготного финансирования.

Также по поручению Главы Государства разрабатывается новое направление – предоставление льготного финансирования большому числу предпринимателей – это малый и микро бизнес.

"Кроме того, реализуются инфраструктурные проекты в рамках "Нурлы жер", "Нурлы жол", Программа развития регионов, Дорожная карта занятости, приняты меры казсодержания в государственных закупках – все это прямо и косвенно поддержит субъектов малого и среднего бизнеса", - добавил Р. Даленов.



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390 млрд тенге на жилищное строительство: как распределены средства

На брифинге на площадке пресс-центра Правительства первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, как будут распределены дополнительные средства, выделенные на жилищное строительство.

Как известно, в рамках реализации антикризисных мер для поддержания занятости и социально-экономической стабильности Правительством выделено 5,9 трлн тенге. Из них на жилищное строительство направлено 390 млрд тенге.

Как отметил К. Ускенбаев, данные средства будут направлены на реализацию Госпрограммы "Нұрлы жер". Из них 180 млрд тенге уже распределены Национальным банком по всем регионам через холдинг "Байтерек". Строительство жилья уже начато. Планируется, что до конца текущего года оно будет завершено.

Дополнительно 210 млрд тенге Нацбанк планирует выделить холдингу "Байтерек" на строительство кредитного жилья для очередников. Эти средства будут направлены на реализацию пилотного проекта "5-10-20".

"Все средства возвратные. Национальный банк дает холдингу "Байтерек" по ставке 4% годовых, очередникам Жилстройсбербанка займы будут предоставляться под 5% годовых. Пилотный проект будет реализован в текущем году", - сказал К. Ускенбаев.

Также в ходе брифинга К. Ускенбаев рассказал о возмещении затрат за коммунальные услуги.

"В целях поддержки граждан в населенных пунктах, в которых введен карантин, было принято решение по возмещению затрат по коммунальным услугам. Для этого в республиканском бюджете предусмотрены средства на общую сумму 49,3 млрд тенге", - сказал К. Ускенбаев.

Для получения данных выплат определены 7 категорий социально-уязвимого населения.

Справочно:

Категории лиц, имеющих право на возмещение по коммунальным услугам при наличии собственных лицевых счетов или лицевых счетов членов семьи, совместно проживающих с ними, у поставщиков коммунальных услуг:

1) инвалиды 1, 2, 3 групп;

2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

3) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

4) многодетные семьи;

5) пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры;

6) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

7) граждане, получающие адресную социальную помощь.

После этого Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК из местных исполнительных органов были получены списки тех людей, которые попадают под эти категории. Это - 1,6 млн семей.

"Все необходимые процедуры и документы уже приняты. С этой недели данные финансовые ресурсы будут переданы в местные исполнительные органы и начнется оплата этих коммунальных услуг. Я хотел бы попросить население не поддаваться панике. Потому что во всех населенных пунктах, где объявлен карантин, независимо в марте или апреле, было принято решение, что будет выплачено двухмесячные коммунальные услуги. Это с 1 по 30 апреля и с 1 по 30 мая. Те финансовые ресурсы, которые будут получены, будут перечислены на ваши лицевые счета и вы сможете погасить за эти два месяца коммунальные платежи", - отметил К. Ускенбаев.



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А. Смаилов: поддержка занятости и доходы населения являются основной задачей уточнения бюджета страны

Объявление Всемирной организацией здравоохранения о пандемии коронавирусной инфекции, замедление экономического развития и спад спроса на нефть и нефтепродукты привели к пересмотру социально-экономических показателей страны, сказал на брифинге в Правительстве Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов Алихан Смаилов.

"С начала года в связи с тем, что в мире развернулась пандемия коронавирусной инфекции и деловая активность во многих странах снизилась, соответственно снизилось и производство, а также упали цены на нефть и металлы. Снизился спрос на нашу продукцию, соответственно, и в Казахстане также были реализованы карантинные мероприятия и введен режим ЧП. Все это потребовало того, чтобы скорректировать прогноз социально-экономического развития в текущем году", - сказал А. Смаилов.

Так, в апреле т.г. пересмотрены макроэкономические показатели и уточнен республиканский бюджет на 2020 год.

"В частности, номинальный ВВП был снижен на 4,8 трлн тг до 69,7 трлн тг. Цена на нефть до конца года снижена с 55 до 20 долларов за баррель. Среднегодовой расчетный курс доллара был увеличен до 440 тг, и уровень коридора инфляции 9-11%. Этот прогноз является консервативным сценарием, чтобы готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Основной задачей уточнения этого бюджета была поддержка занятости в стране, доходов населения, поддержка бизнеса и обеспечение сбалансированности нашего республиканского бюджета", - отметил министр финансов.

Параметры республиканского бюджета сложились следующим образом:

поступления – 11,8 трлн тг(с увеличением на 516 млрд тг);

расходы – 14,3 трлн тг (с увеличением на 1,4 трлн тг);

дефицит – 2,4 трлн тг или 3,5% к ВВП.

"Мы будем мониторить ситуацию, как будет складываться эпидемиологическая и экономическая ситуация в мире и в нашей стране, и будем анализировать макроэкономические показатели. По итогам полугодия и 9 месяцев будем смотреть, будет ли необходимость в уточнении бюджета осенью. Время покажет", - заключил А. Смаилов.



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Более 3,7 млн казахстанцев повторно получат 42 500 тенге - Б. Нурымбетов

О том, будет ли продолжен прием заявлений на получение выплаты 42 500 тенге и каким будет уровень безработицы по итогам года, на брифинге в Правительстве РК рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Б. Нурымбетов напомнил, что 42 500 тенге - это выплата в связи с потерей доходов в период ЧП для ранее работавших граждан.

"На сегодня в целом 4 млн 539 тыс. человек эту компенсацию получили, всего на это было направлено 193 млрд тенге", - сказал министр.

Также Б. Нурымбетов пояснил, что те, кто подал заявки до 16 апреля т. г., могут получить выплаты и за второй месяц. Таких граждан - 3 млн 735 тыс.

"С начала мая мы уже начали второй этап выплат. Перед выходными 5-6 мая мы оформили заявки почти 2 млн человек и 99 млрд тенге направили в банки. Некоторые граждане уже успели получить выплаты за второй месяц, но так как банки не работали, не всем это удалось, теперь банки продолжат производить эти выплаты", - проинформировал Биржан Нурымбетов.

Также Б. Нурымбетов сообщил, что сегодня прием заявлений на соцвыплату завершен.

"Сегодня режим ЧП окончен, и мы останавливаем прием заявок. Однако заявки, принятые до 11 мая, будут обязательно рассмотрены, и в случае соответствия по ним будут произведены выплаты", - отметил министр.

Кроме того, министр труда и социальной защиты РК озвучил прогноз по ожидаемому уровню безработицы в стране в связи с двухмесячным режимом ЧП и продолжающимся карантином.

Как сообщил Б. Нурымбетов, ситуация на рынке труда и восстановление занятости, в первую очередь, будут зависеть от темпов снижения и ослабления карантинных мер и возобновления деятельности предприятий и организаций, а также от мер по оживлению экономики.

"Естественно сам процесс восстановления занятости будет более сложный. Тем не менее, на уровне Министерства труда и соцзащиты населения прогнозы сделаны: мы рассчитываем на то, что основной объем ослабления карантинных мер если придется на июнь-июль, то более полное восстановление занятости начнется в IV квартале текущего года. По итогам года, возможно, уровень безработицы будет на уровне 5,9% против 4,8 до введения режима чрезвычайного положения", - сказал министр.

Сегодня Правительство уже предприняло меры по обеспечению занятости населения, запущена Дорожная карта занятости, расширены возможности программы "Еңбек".

"Наряду с другими девятью государственными программами, учитывая их потенциал, мы планируем, что в текущем 2020 году в целом мерами обеспечения занятости мы сможем охватить более 1 млн 200 тыс. человек", - сказал в завершение министр.



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Правительством РК запланирована работа по постепенному снижению ненефтяного дефицита - А. Смаилов

Во исполнение поручения Главы государства в рамках уточнения бюджета на 2020 год на противоэпидемиологические меры предусмотрено дополнительно 125 млрд тенге. Об этом на онлайн-брифинге в Правительстве РК сообщил Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов Алихан Смаилов.

При уточнении республиканского бюджета на 2020 год ненефтяной дефицит был увеличен с 7% к ВВП до 10,8% к ВВП. Фактором этого роста стало увеличение гарантированного трансферта из Нацфонда.

"Это разовая акция, мы придерживаемся концепции необходимости сбережения средств в Национальном фонде. Правительством будут приняты меры по снижению этого гарантированного трансферта из Национального фонда", - сказал А. Смаилов.

При этом он пояснил, что задействование средств из Национального фонда в т.г. было вынужденной мерой.

"Поскольку тот кризис, который в нынешнее время переживает не только Казахстан, но и весь мир, является более масштабным и глубоким, чем все кризисы, которые мы переживали в годы нашей независимости. Мы в настоящее время работаем над тем, чтобы на предстоящие три года увеличить доходы нашего бюджета, оптимизировать и сократить расходы бюджета. Чтобы уменьшить ненефтяной дефицит, мы планируем к 2023 году уменьшить его уровень в два раза - до 5,3% к ВВП", - отметил министр.

Правительством запланирована работа по постепенному снижению ненефтяного дефицита.

"Мы запланировали до конца года цену на нефть на уровне 20 долларов за баррель. Это значит, что мы не планируем каких-либо поступлений от нефтяного сектора. В следующем году цена на нефть будет не намного выше этой величины. Это говорит о том, что Правительство в своей работе не будет полагаться на нефтяные доходы, а будет работать над увеличением налоговой базы в несырьевом секторе", - подчеркнул А. Смаилов.

Стоит отметить, что в рамках уточнения бюджета на противоэпидемиологические меры предусмотрено дополнительно 125 млрд тенге, из них:

40,6 млрд тг – на стимулирование работников системы здравоохранения, задействованных в проведении карантинных мероприятий.

19,5 млрд тг – оплата за медицинские услуги медицинским организациям за лечение лиц с коронавирусной инфекцией и лиц, госпитализированных с подозрением, а также с целью изоляции с подозрением на контакт с больными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

14,8 млрд тг - на строительство 3 медицинских модульных комплексов карантинного типа в гг. Нур-Султан, Шымкент и Алматы в общей сложности на 680 коек;

30,8 млрд тг – на предоставление продуктово-бытовым наборов отдельным категориям населения (получатели АСП, в том числе дети от 6 до 18 лет, инвалиды 1-3 группы, дети-инвалиды, лица, занятые по уходу за ребенком-инвалидом, официально зарегистрированные безработные) на период чрезвычайного положения.

8,1 млрд тг - на выплату премий сотрудникам и медицинским работникам органов внутренних дел, военнослужащим Национальной гвардии и Вооруженных сил в размере 1 должностного оклада (будет охвачено порядка 66,3 тыс. человек);

4 млрд тг – на обеспечение услугами связи и функционирования межведомственных информационных систем;

1,3 млрд тг – на приобретение продовольственного и специального имущества, а также имущества для оснащения палаточного городка и обеспечения безопасности на блокпостах и обустройство палаточного городка;

225 млн тг – на приобретение тепловизоров;

200 млн тг – на проведение информационно-разъяснительной работы в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Источник - номад

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589266740

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