На учениях. Иранский фрегат "Джамаран" попал ракетой в... иранское вспомогательное судно "Конорак".

10:11 12.05.2020

Эксперт раскрыл причины поражения иранской ракетой катера ВМС Ирана

Военному судну не повезло - попало под "дружественный огонь"



В ходе учений вооруженных сил Ирана один из иранских катеров попал под огонь союзного фрегата. Инцидент произошел во время ракетных стрельб. В результате попавший под обстрел катер получил значительные повреждения. Среди экипажа есть убитые и раненые. Эксперты выдвинули ряд версий произошедшего, объяснив инцидент возможной провокацией или диверсией со стороны третьих сил. Что на самом деле привело к случаю "дружественного огня" - "МК" разобрался со специалистами.



ВМС Ирана весной этого года увеличили число военных учений в водах Персидского залива. В апреле президент США заявил, что отдал приказ американским ВМС открывать огонь по иранским военным кораблям. На угрозы Трампа иранцы ответили увеличением своей военной активности.

В ходе последних учений в районе Ормузского пролива под огонь противокорабельной ракеты, выпущенной с иранского фрегата "Джамаран" попало иранское вспомогательное судно "Конорак". По предварительным данным, число погибших членов экипажа составило 19 человек, еще 15 получили ранения.

Инцидент сразу же вызвал бурную реакцию в СМИ. Ряд изданий предположили, что трагедия произошла из-за возможной провокации третьих сил или по каким-либо иным внешним причинам. Как рассказал "МК" военный эксперт Юрий Лямин, имеющиеся в настоящий момент данные позволяют говорить скорее о несчастном случае, чем о злом умысле.

-Уничтоженный катер, а вернее – вспомогательное судно, перестроенное по катер, "Конорак" занимался расстановкой плавучих мишеней для ракетных стрельб. Пока точно нельзя сказать, то ли фрегат выстрелил раньше, чем нужно, то ли катер вовремя не ушел из зоны обстрела. Ракета с активной головкой самонаведения, когда входит в зону поражения – она автоматически ищет самую крупную цель. Ею и стал этот самый катер. И как итог – несчастный случай.

Предположительно, залп был дан ракетой "Нур" - это иранская копия китайской противокорабельной ракеты С-802. Во всяком случае, стрелявший фрегат "Джамаран" ими вооружен. Скорее всего, он стрелял тренировочной ракетой без активной боеголовки. Иначе, будь бы ракета боевая, от катера ничего бы не осталось. А так, судя по опубликованным фото, видно, что катеру снесло надстройку, видны следы пожара. Скорее всего, загорелось ракетное топливо. Ну а попадание такой ракеты в такое небольшое судно для него смерти подобно, - рассказал эксперт.



По оценке Юрия Лямина, случившееся не стоит расценивать как признак низкой боеготовности иранского флота. Эксперт напомнил, что подобные инциденты регулярно происходят в армиях и флотах по всему миру

-Я скажу, что такой на иранском флоте на моей памяти – первый. Во всяком случае, второго такого я припомнить не могу. Стоит отметить, что иранцы в этом районе регулярно проводят учения и стрельбы, и то, что такой инцидент произошел сейчас – это ни о чем не говорит. Такое происходит постоянно. Например, как-то на морских учениях американский корабль отстрелялся по турецкому фрегату. Тоже попали ему в надстройку. Так что ничего сверхординарного не произошло, - резюмировал Юрий Лямин.

Возможно, ошибку расчета, пустившего ракету по своим, могло спровоцировать военное напряжение в Персидском заливе. По крайней мере, именно такая причина была озвучена в январе этого года, когда иранская ПВО сбила под Тегераном свой же гражданский самолет. Зенитчики ждали в этот момент удар со стороны США в ответ на иранский ракетный удар по военным базам США в Ираке и приняли гражданский самолет за военный аппарат.



Артемий Шарапов