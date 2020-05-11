Раздвоение американского величия. О будущем глобального лидерства США, - С.Строкань

10:38 12.05.2020 Сергей Строкань, "Коммерсант", 10 мая 2020



Неумолимое приближение президентских выборов в США означает, что Америка движется к очередной развилке в своей истории. При этом в спорах о том, как бороться с пандемией, смягчить ее последствия для экономики и поддержать граждан, есть некий незримый общий знаменатель. Так или иначе, но с этим знаменателем остается вопрос о том, как понимать величие Америки, укрепление которого провозглашают своей задачей и действующий президент США Дональд Трамп, и его будущий демократический соперник на выборах Джо Байден.



Рассуждения о расколе Америки давно стали общим местом и возникли задолго до того, как в американскую политику с ее четкой системой координат в 2016 году сенсационно ворвался внесистемный Дональд Трамп. Тем не менее только при нем расколовшая страну трещина дотянулась до святая святых - краеугольного принципа американских ценностей, американского лидерства и американского величия.

Столь драматичной ситуации в американской истории не было. Когда Дональд Трамп шел на свои первые выборы под лозунгом "Сделаем Америку великой снова", то в нем изначально был скрыт определенный смысловой изъян.



Явно лишним или неуместным было провисавшее слово "снова". Ведь оно как бы предполагало, что Дональд Трамп намерен вернуть страну к неким истокам - чему-то потерянному, утраченному, забытому.

Но какой период в современной американской истории, какой "золотой век" мог иметь в виду Дональд Трамп, так и осталось до конца неясным (эпоху войны Севера и Юга брать в расчет не будем, ибо все-таки Дональд Трамп вряд ли хотел вернуть страну XXI века на пару столетий назад).



Скорее по многим параметрам в своей трактовке американских ценностей он выступил новатором, первопроходцем.

Именно поэтому его изначально встретили в штыки не только демократы, но и два республиканских президента - Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, которые не голосовали за него на выборах. Именно поэтому его не захотели видеть на похоронах обладавшего немалым моральным авторитетом среди республиканцев Джона Маккейна: родные покойного сенатора сочли, что Трамп просто не имеет права подойти к его гробу.



Итак, в чем же состоит понимание задачи укрепления американского величия и американских ценностей по Дональду Трампу и почему оно столь претит его оппонентам?

В международных делах - это достижение некоего "глобального профицита" в отношениях с внешним миром, измеряемого исключительно долларовым эквивалентом, когда Америка тратит меньше, а получает больше.



Отсюда выкручивание рук союзникам по НАТО с требованием увеличить ассигнования в бюджет альянса, давление на Южную Корею, которая якобы "недоплачивает" Вашингтону за американские базы, болевые приемы не только против Китая, но и против ведущих торгово-экономических партнеров Запада и Востока, призванные устранить дисбаланс в торговле и создать новые рабочие места. И наконец, сворачивание отношений с международными организациями, которое позволит еще больше сэкономить. Избавление от убыточного, по версии президента США, пятого колеса американской политики.

Таким образом, Дональд Трамп последовательно отрицает саму идею морального лидерства и глобальной миссии Америки, на которой держалось правление как демократических, так и республиканских администраций в Белом доме.



Формы могли отличаться, но продвижение этой идеи предполагало утверждение либеральных ценностей и проведение "демократизации мира", нередко огнем и мечом, что само по себе было затратным. Но никто не ставил под сомнение необходимость этих затрат, которые обосновывались идеей глобального лидерства Америки и представлением о том, что, как змея сбрасывает старую кожу, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка, постсоветское пространство однажды сбросят кожу авторитаризма и станут одним большим демократическим миром.



Это были инвестиции в будущее мира, который ведет за собой Америка, держа высоко над головой факел свободы.

Что касается понимания американских ценностей внутри страны, то по Дональду Трампу оно представляет собой некую оптимизацию работы того самого "плавильного котла", которым Америка оставалась на протяжении десятилетий, вбирая в себя, помимо коренного белого населения, небелую Америку.



Конечно, полностью остановить его работу не под силу даже такому политику, как Дональд Трамп, который не раз называл себя гением, намекая на свою особую историческую миссию. Тем не менее, что можно попробовать сделать, это минимизировать количество "вредных примесей" в американском котле путем строительства стены на границе с Мексикой или въездного занавеса для мусульман из проблемных стран.



Учитывая, что у Дональда Трампа сформировался свой преданный ему избиратель, который разделяет его убеждения, можно сказать, что казавшаяся нерушимой глыба американских ценностей к сегодняшнему дню раскололась надвое.

Мой давний нью-йоркский знакомый, директор Центра ближневосточных исследований Алон Бен-Мейр, снимающий офис недалеко от Trump Tower, забросил свои ближневосточные штудии и сегодня срочно бросился писать о Дональде Трампе (к черту палестино-израильский конфликт, когда рушится собственная страна!).

В серии из десяти статей, которая называется "Дональд Трамп как антитезис американского величия", он подробно и методично, пункт за пунктом, пытается объяснить, почему, с его точки зрения, действующий президент США должен быть назван не супергероем Америки, а ее терминатором.



Алон Бен-Мейр и его единомышленники, судя по всему, пребывают в состоянии сильнейшего психологического стресса. Этот стресс растет по мере осознания того, что Дональд Трамп имеет все шансы после ноябрьских выборов остаться в Белом доме еще на четыре года, которые кажутся целой вечностью.

Когда в 2016 году стало известно, что на выборах сенсационно победил Трамп, это тоже был шок. Но тогда все же было немного легче. К его победе отнеслись как к казусу, как к аномалии, после которой норма все равно восторжествует.

В итоге все те, кто понимает идею американских ценностей иначе, решили так: ладно, как-нибудь перезимуем, наберемся терпения, пересидим этого Трампа, если не удастся избавиться от него раньше с помощью процедуры импичмента.



Но вот сегодня ресурс терпения почти исчерпан, но то, что казалось аномалией, имеет шанс надолго стать новой американской нормой. Надолго, если не навсегда. Демократическая партия переживает глубочайший кризис и вообще несет на себе все более явную печать вырождения.

Не удивительно, что демократический соперник Трампа Джо Байден - политик третьей политической молодости, которая к тому же не наступила и вряд ли уже наступит. А истории про то, с кем спал в незапамятные времена "сонный Джо, делают его фигуру и вовсе анекдотичной, отталкивая от него ядерный демократический электорат. К этому добавляются подозрения, что у кандидата в президенты США провалы в памяти, что может свидетельствовать о признаках деменции. Поэтому, едва он только открывает рот, у его штаба уже возникает чувство тревоги: вдруг ляпнет что-то такое, что сразу убьет его избирательную кампанию окончательно и бесповоротно.



На его фоне находящийся в лучшей форме Дональд Трамп вполне может получить мандат и на второй президентский срок. Соответственно, понимаемая им идея американского величия продолжит триумфальное шествие по Америке и всему миру.

Что делать в этой ситуации моему нью-йоркскому знакомому и миллионам американцев, которые мыслят так, как он? Деяния Трампа, прорастающие на каждом шагу, должно быть, напоминают им зловещий кактус из старого фильма ужасов Альфреда Хичкока. Напомню его сюжет: кактус жадно впитывает каплю крови нечаянно порезавшего руку человека и вот, внезапно заговорив человеческим голосом, начинает бурно расти и призывает человека поливать его своей кровью и дальше, произнося человеческим голосом: "Корми меня".

Люди, понимающие американские ценности по-своему, представляют свою страну тем несчастным садовником, чью кровь методично выпьет по капле выращенный кактус Дональда Трампа.



Где выход? В десятках стран мира те, кто начинает задыхаться, кому "не нравится режим", могут в определенный момент сказать себе: пора валить! Этих сваливших и вбирал в себя десятилетиями американский "плавильный котел".

Для многих совсем скоро, уже в ноябре, может возникнуть уникальная ситуация окончательного крушения устоев. Если на выборах победит Дональд Трамп.

Но валить из Америки - это было бы что-то новое, ранее неизвестное и неслыханное, и совсем не по-американски, учитывая, что многие в мире как раз мечтали свалить в Америку.

И потом, куда валить: в Европу? В Китай - к Си Цзиньпину, в Россию - к Владимиру Путину?



В итоге вместо внешней эмиграции пол-Америки готовится уйти в эмиграцию внутреннюю - со своим отвергнутым пониманием американских ценностей и американского величия. Источник - коммерсант

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