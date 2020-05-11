Ташкент, несмотря на риски, выбрал ЕАЭС, - В.Панфилова

13:13 12.05.2020

В Узбекистане одобрена интеграционная идея постсоветского пространства



Узбекистан становится наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 11 мая сенат Олий Мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана) большинством голосов одобрил сотрудничество своей страны с региональным интеграционным объединением. "За" проголосовал 71 сенатор, "против" – 16, воздержались – 4.



Ранее законодательная палата Олий Мажлиса (парламент) одобрила предложение правительства об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя. Следующим шагом может стать формирование зоны свободной торговли Узбекистан–ЕАЭC. (См. "НГ" от 28.04.20.)



Председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов, представляя проект постановления сената об одобрении участия Узбекистана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя, отметил, что альянс занимает первое место в мире по добыче нефти и газа, второе – по производству минеральных удобрений, третье – по общей протяженности железнодорожных путей, четвертое – по производству электроэнергии. Участие в союзе позволит Узбекистану расширять экспортные рынки, развивать кооперационные связи, создавать отраслевые кластеры и промышленные и торговые зоны, развивать межрегиональное сотрудничество и создавать благоприятные условия для внешней трудовой миграции. При этом, по его словам, есть и недостатки интеграции для отраслей Узбекистана. "Выяснились такие риски, связанные с неготовностью ряда наших отраслей, снижением роста производства, недостаточной конкурентоспособностью некоторых наших товаров... Есть риск, что это в определенной степени ухудшит торговое сальдо, платежный баланс, приведет к потере рабочих мест", – отметил Алимов.



Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов сказал "НГ", что результаты голосования в нижней и верхней палатах Олий Мажлиса показали появление на политической сцене нашей страны совершенно нового парламента. Решение было принято не простым одобрением, как это бывало раньше, а по итогам всенародного обсуждения. По его словам, лейтмотивом всех дискуссий стало достижение высоких темпов экономического роста в Узбекистане за последние три года, что и потребовало активизации мер по расширению сотрудничества с ЕАЭС.

"Наша страна проводит масштабные экономические реформы, требующие привлечения инвестиций, технологий и ноу-хау, ведется поиск новых перспективных рынков. В связи с этим Узбекистан все активнее интегрируется в международное экономическое пространство, проводит открытую и прагматичную внешнюю политику. Выбранный курс диктует необходимость наращивания эффективного взаимодействия с международными и региональными объединениями, в том числе и с ЕАЭС. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в данном объединении участвуют наши стратегические партнеры и союзники, такие как Россия, Казахстан и Киргизия, с другой – тем, что открывается возможность повысить конкурентоспособность нашей продукции на более широком экономическом пространстве", – сказал "НГ" Нематов.



Узбекистан в последние годы расширяет двустороннее сотрудничество со странами ЕАЭС. Например, в 2016–2019 годах общий товарооборот Узбекистана с ними вырос на 60%, до 10 млрд долл. Сегодня же доля внешней торговли Узбекистана с ЕАЭС составляет 30%, а объем экспорта сельхозпродукции превышает 75%. Еще одно преимущество, по словам Нематова: статус наблюдателя не накладывает обязательств следовать требованиям ЕАЭС, но в то же время перспективы сотрудничества с союзом актуализируют перед узбекским бизнесом задачу совершенствования деятельности, чтобы стать конкурентоспособными. От этого выиграют не только потребители, но и экономика в целом, поскольку она выйдет на новый этап модернизации. Участие в объединении открывает новые перспективы для Узбекистана. "Сегодня вследствие пандемии все страны Центральной Азии столкнулись с такими общими проблемами, как рост уровня инфляции и безработицы, снижение роста ВВП, обеспечение продовольственной безопасности. Преодоление этих последствий требует консолидации усилий, что обусловливает важность регионального сотрудничества. Только сообща мы можем эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам", – отметил Нематов. По его словам, президент Шавкат Мирзиеев за последние два месяца провел 13 телефонных разговоров с главами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, в ходе которых были обсуждены вопросы взаимодействия в эффективной борьбе с пандемией и минимизации ее негативных последствий. Активизация участия Узбекистана в ЕАЭС отвечает стратегическим задачам регионального сотрудничества и будет способствовать значительному повышению потенциала Центральной Азии в сфере экономики, транспорта и энергетики, в перспективе это будет сильным конкурентным преимуществом региона.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



11 мая 2020