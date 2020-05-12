Политическое наследие Монгольской империи

15:28 12.05.2020

Монгольская империя была уникальным государством, прежде всего, по неожиданному для современников характеру своего возникновения. Вобрав в себя едва не половину Евразийского материка, она оставила значительное геополитическое наследие. Монгольские ханы, стремясь упорядочить управление попавшими под их власть землями, осуществляли их централизацию, что стало причиной возникновения на месте культурных областей империи новых единых государств.



Вновь стал единой державой Китай под управлением династии Мин.



В результате введения джучидскими ханами единого правления на прежде политически разобщенных русских землях в Восточной Европе сложилось Московское государство, из которого возникла Россия.



Возвышение московских князей, династия которых стала править в едином русском государстве, было связано с политикой Улуса Джучи (Золотой Орды). В XIII в. многочисленные русские княжества, не способные эффективно противостоять хорошо организованной армии Орды по причине глубокой феодальной раздробленности, попали в вассальную зависимость от ордынских ханов. В Москву и окрестные земли, защищенные тогда густыми лесными массивами, бежало много населения из южных русских земель, которые первыми становились жертвами карательных экспедиций из Улуса. Это способствовало росту экономического влияния Москвы, а также увеличению численности московского войска. Со второй половины XIV в. ханский ярлык - разрешающая грамота, на великое княжение стабильно передается только московским князьям. По мере политического ослабления Орды, теперь, в свою очередь, погружавшейся в феодальную раздробленность, укреплялось Московское княжество, которое при Иване III, привлекши на свою сторону большинство других восточно-русских земель, окончательно отказалось повиноваться ее ханам.



Тюркские народы Поволжья и Западной Сибири под властью Джучидов стали складываться в единый татарский этнос.



Наконец, сама Монголия стала единым государством, а не просто территорией, где по ветреным степям кочевали сами собой распоряжавшиеся племена.



Однако созданная монголами держава нигде не оставила значительного культурного наследия, так как почти все поглощенные ею страны далеко опережали по культурному и политическому развитию самих монголов, и тем самим, чтобы сохранить ее единство, приходилось перенимать чужую культуру. Поэтому Монгольская империя просто не могла долго существовать. Она была развалена фактически руками самих монгольских наследников, в своих улусах уподобившихся своим иноязычным подданным и больше не пожелавших терпеть над собою верховную имперскую власть.