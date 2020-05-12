COVID-19: Медики тысячами "дезертируют" с фронта борьбы с пандемией. Почему?

15:32 12.05.2020 Этих людей можно обвинять в трусости. Но куда полезнее разобраться с теми, кто завел здравоохранение России в тупик



Людмила Николаева



С начала пандемии, увы, многие российские медики массово увольняются из короновирусных стационаров. Причин не скрывают: физические и психологические перегрузки и плохая защищенность от эпидемии. Дефицит индивидуальных средств защиты - масок, перчаток, шапочек - о котором только немой пока не кричал в нашей стране, и сегодня остается одной из главных проблем. Как и дефицит специальных костюмов для лечения зараженных COVID-19. Их катастрофически не хватает даже в Москве и Петербурге. Что уж говорить о больницах отдаленных от обеих столиц регионов?..



А право на жизнь наши врачи, медсестры, санитарки имеют такое же, как все прочие люди. Особенно если за их плечами не один десяток лет работы не то что в плохих (к этому у нас уже притерпелись), а в ненормальных условиях. Как, например, в Свердловской области. В небольших городах и поселках там хронически не хватает лекарств, современной аппаратуры, коек для тяжелых пациентов. Медперсонал делает все, что может, чтобы помочь землякам. Но всему есть предел.



Поток зараженных новоявленной заразой в этом регионе, среди которых и сами медики, неготовность местных стационаров к их приему оказался той гранью, за которой терпение специалистов кончилось. Тем более что на их настойчивые обращения о содействии к местным чиновникам раз за разом следуют дежурные ответы: "Надо подождать. Держитесь".



Но многие уже не выдержали, стали увольняться. По неофициальным данным заявления "по собственному желанию" написали в этом регионе уже более ста медработников. Преимущественно - врачи и медсестры.



По официальным же сведениям, озвученным главным врачом-инфекционистом Ларисой Поздняковой, "речь идет об единичных случаях, не носит массовый характер". При этом она не преминула заметить, что работа в экстремальных ситуациях, как и сверхнагрузки - неизбежная составляющая врачебной профессии. "Если ты выбираешь этот путь, то по умолчанию готовишься принять и издержки ремесла. А если по каким-то соображениям не можешь с ними смириться, если они для тебя невыносимы - ну, значит, ты выбрал не ту профессию", - умствует она.



Еще об одном скандале, разгорающимся сейчас в этих краях, Позднякова пока молчит. Он весьма показателен. Месяц назад президент РФ Владимир Путин пообещал всему медперсоналу страны солидные стимулирующие надбавки за работу с инфицированными больными. Суммы, озвученные тогда главой государства, впечатляли: от 25 тысяч рублей каждому члену бригады "Скорой помощи" до 50?80 тысяч лечащим врачам.



И вот пришло время апрельских выплат. Первыми, благодаря географическому положению, их стали получать сибиряки. В Искитимском районе, что на юго-востоке Новосибирской области, водители "скорой", задействованные на перевозке COVID-больных, получили на днях… по 250 рублей. По словам одного из них, обратившегося за разъяснением в областной Минздрав, он сам и его коллеги пребывают в шоке от размера "стимулирующих". Чиновники же смешную сумму доплаты (точнее - издевательскую) объясняют тем, что на местной станции "Скорой помощи" Центральной городской больницы Искитима специализированная ("коронавирусная") бригада не создавалась из-за единичного количества пациентов. Потому, мол, надбавка начислена в соответствии с фактическим количеством часов, которые заняла транспортировка.



Для справки: общее число инфицированных в Новосибирской области на 11 мая - 1171 человек. Из них детей - 72. За последние сутки +71 больной. Умерших - 15. Вылечившихся - 314.



Что касается конкретно Искитимского района, то по нему, как, собственно, и по всем остальным "отдаленкам", официальные данные общественности не предоставляются. Чтобы не пугать население? Так у него свои надежные источники информации, согласно которым инфицированные есть уже везде.



Корреспондент "СП" набрала номер "горячей линии" Роспотребнадзора в Искитиме, указанный на официальном сайте облдминистрации. Дозванивалась по нему более полутора часов. Когда, наконец, мне ответили, выяснилось: что там со статистикой и со "скорыми" в Искитиме - диспетчер, находящийся в Новосибирске, не в курсе. "Ждите. Будут данные - сообщим", - услышала я в трубке.



На другом конце России, в Калининградской области, криком отчаяния стали заявления об увольнении сразу 350 медиков. Местных жителей это сильно расстроило, но не удивило.



- Мы были готовы к чему-то подобному, - рассказала "СП" 77-летняя местная жительница Калининграда Надежда Григорьевна Гельфанд. - Вы бы посмотрели, что делается в наших больницах, всегда переполненных… В каком убогом состоянии процедурные кабинеты. Не то, что лечиться - жить не захочешь, попав туда. Одним словом, "оптимизация".



У Надежды Григорьевны дочь - терапевт, в 1990-е работала в Германии. В конце 2010-х вернулась домой, чтобы побыть с овдовевшей матерью. Служит сейчас в поликлинике. Ей есть, с чем сравнивать.



- Не оптимизация медицины была у нас, а ее убийство, - озвучивает слова дочери Гельфанд-старшая. - Стационары и даже поликлиники в наших небольших населенных пунктах закрывались под надуманными предлогами. Расчет заработной платы так замудрили, что никто толком не мог понять: из чего исходя она в итоге стала на порядок ниже, чем была обещана властью?



От младшего медперсонала отказались в пользу уборщиц, набираемых фирмами-посредниками. А ведь профессиональные санитарки важны в больницах не менее, чем медсестры. Пришедшие "с улицы" без специальной подготовки не способны их заменить. Уверена, об этом хотели сказать своим протестным увольнением и те наши медики, что отказались работать в стационарах в период пандемии. Открыто высказаться им не дали, грозя увольнением по статье.



"СП": - Потеря трех с половиной сотен специалистов на регион с населением более миллиона человек - это серьезная проблема! Нашлось, кем их заменить?



- Их старшими коллегами - пенсионерами…



О пресловутой медицинской реформе, как и о большинстве других, включая самую грабительскую - пенсионную, много сказано за минувшие годы. Частично Кремль признал "некоторые недоработки, в основном - на местах". Ничего при этом пока не сделав для того, чтобы срочно исправить их. Теперь, как говорится, пожинаем плоды.



Что ни день - с экранов государственных ТВ нам рассказывают о героях борьбы с коварной заразой - медиках. "Они - на передовой". "Они - спасают, жертвуя собой". Их гибель, а счет пошел уже на десятки, публично оплакивают в оперативно подготовленных скорбных видеороликах.



Смотришь и рыдать хочется. От жалости к погибшим - да. Но еще и от чувства безысходности: уж сколько раз за последние 25 лет сказано было о необходимости вернуться к завоеваниям советской медицины, которыми по праву гордился СССР и весь остальной мир завидовал ему. Однако власть словно ничего вокруг не видит, своего народа не слышит, упираясь в сомнительные нововведения новоявленных министров-реформаторов. К слову, ни Вероника Скворцова, бывшая в течение семи лет министром здравоохранения РФ, а до этого четыре года - заместителем профильного министра, ни Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития в 2007-2012 гг., никакого наказания за свои сомнительные "новшества" так до сих пор и не понесли.



Плохо у нас в нынешнее эпидемическое время, в сущности, во всех регионах. Нехватка койко-мест для увеличивающегося день ото дня числа заболевших COVID-19 решается за счет других пациентов, в том числе - тяжелых. Больницы перепрофилируют. Операции и процедуры сердечникам, онкобольным, инвалидам переносят на более поздние сроки. Не согласные с этим врачи тоже увольняются.



В Петербурге на сегодня острейший дефицит кадров в клиниках. Как говорят люди знающие, даже в блокаду такого не было. Во всех 16 городских больницах, которые принимают кови-пациентов, требуются анестезиологи, пульмонологи, медсестра, санитарки. Но их негде взять.



Моя дачная соседка Елена Морозова, хирургическая медсестра с 27-летним стажем, в прошлом году вышла на пенсию. На майские праздники приехала было "открывать садово-огородный сезон". Но на второй день вдруг умчалась в город. Потом объяснила: позвонили с прежнего места работы, попросили приехать по очень важному делу. Выяснилось: набирают персонал в "Ленэкспо". В двух павильонах этого выставочного комплекса (в течение полутора десятков лет там проходил знаменитый питерский Международный экономический форум) теперь боксы для инфицированных. Пациентов хватает. А вот медиков - нет.



Соседка съездила туда, огляделась, поговорила с коллегами. И отказалась от предложенной должности. Хотя зарплату обещали ей приличную. Со всеми надбавками и с учетом общего стажа - не менее 55 тысяч рублей в месяц. "Никакие деньги не заменят потери здоровья, а потерять его в таких условиях, которые в „Ленэкспо", можно за считанные дни", - объяснила она.



Примерно также ситуация в Московской области, где на днях на базе крупнейшего в России торгово-развлекательного и делового центра "Крокус-Экспо" был открыт госпиталь. Побывавший там губернатор Андрей Воробьев, осматривая его, бросил клич по всей Руси великой: ищем врачей для работы здесь!..



На все выплаты с 1 апреля по 30 июня за "особые условия труда и сверхнагрузку" из федерального бюджета выделено в общей сложности более 18,3 миллиарда рублей. Каждый регион получит из них сумму, соответствующую среднемесячному доходу за 9 месяцев прошлого года.



Скажем, на выплаты медикам Калининградской области выделено 201,5 миллионов рублей. Новосибирской - 52 миллиона. Но может случиться так, что получат их не все борцы с COVID-19. Потому что решать, кому и сколько, будет главврач конкретного учреждения. То есть - в ход пойдет не только профессиональный, но и личностный фактор.



- На медиков идет сейчас волна нападок. Словно они обязаны работать, несмотря ни на что. При этом им самим никто и ничего не должен, - считает президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин. - Государство привыкло, что на врачей можно спихивать все проблемы. Что они могут работать в любых условиях. Без отдыха, без средств защиты, а еще кое-где и почти бесплатно.



На самом деле, врач не имеет права выходить на работу, если он не обеспечен средствами индивидуальной защиты. Ведь он может сам заразиться и стать источником заболевания для окружающих. Мы получаем со всей страны сообщения, что в медицинском коллективе выявляют заболевших, а их коллегам говорят: "Работайте!".



При всей серьезности нынешней эпидемии есть в ней и нечто положительное: совершенно очевидной стала ущербность нынешней системы отечественного здравоохранения. То, о чем давно говорили между собой медики и их пациенты, выплыло наружу. Минздрав практически ничем в стране не управляет. Чиновники на местах делают, что хотят. В зависимости от собственного видения и возможностей. Позволяя себе не выполнять прямых распоряжений президента. Придумывать способы для невыплат компенсации. Требуя, например, от родственников погибших медиков или заболевших сотрудников доказательства, что заразились именно на работе.



А где-то под разными предлогами продолжается сокращение ставок. Якобы "для экономии государственных средств"…



А в это время



11 мая президент Владимир Путин заявил, что еще 8 апреля, то есть больше месяца назад, предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. По данным главы государства на 9 мая, эти выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации. Деньги на руки получили лишь 56 тысяч медицинских работников.



"Это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты", - подчеркнул глава государства.



При этом Путин подтвердил, что все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Источник - СвободнаяПресса

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