За что Петр I отнял у потомков хана Кучума титул царевичей

15:36 12.05.2020

Потомки хана Кучума почти полтора столетия сохраняли титул царевичей и царевен. Почему же они его лишились?



Кучумовы дети



У Сибирского хана Кучума было множество родственников. После покорения Сибири сыновья и племянники хана попали в русский плен. Но и Иван Грозный, и его преемники поступили с ними достойно. Потомкам Кучума оставили титул "царевичей", поселили в Ярославле и Касимове. В общем, не дали пропасть с голоду в безвестности.



Сибирский царь Кучум



Сын Кучума по имени Абулхайр первым принял православие, вслед за ним крестились в новую веру и остальные царевичи, к 18-му веку они все уже носили типично русские имена.



Эти потомки Чингисхана постепенно переженились на русских, благо, что отдать дочь за жениха с титулом "царевич" было лестно даже для самых родовитых бояр.



Сибирские царевичи поступали на службу к русским царям, многие проявили себя как талантливые полководцы. Царевны Сибирские тоже легко находили женихов. Одна из них даже вышла замуж за родного дядю Петра Великого.



Царицына сестра



Старший брат Петра Великого Федор Алексеевич был царем недолго, да и прожил на свете лишь 20 лет. Но женат он был дважды. Вторая жена осталась вдовой-девицей, а первая, горячо любимая Федором супруга умерла при родах.



Звали ее Агафья Грушецкая, дворянка польского происхождения, замуж за русского царя Агафья вышла в 1680-м году. Федор увидел ее во время крестного хода, это был брак по любви.



Царица Агафья Грушецкая



У новой царицы была сестра по имени Анна Семеновна. И вот ей предстояло уже выйти замуж по расчету. Породниться с царем Федором Алексеевичем решил один из потомков Кучума.



Его звали царевич Василий Алексеевич Сибирский и свадьба с царицыной сестрой состоялась в том же 1680-м году. Но Агафьи не стало почти ровно через год после замужества, да и свояк-царь в 1682 году отошел к праотцам.



После этого был долгий период правления царевны Софьи, смута между сторонниками Милославских и Нарышкиных. В 1689 году сын Натальи Кирилловны Петруша все же остранил от власти старшую сестру.



За сына против отца



Анны Семеновны Грушецкой не стало в 1711 году. А в 1717 году Василий Алексеевич, царевич Сибирский поддержал царевича Алексея Петровича, которого властный Петр I задумал отрешить от наследования.



Почему так поступил царевич Сибирский? Хотел ли он справедливости в отношении первородного сына и не смог поступиться принципами?



Царевич Алексей Петрович



Выступил ли он в поддержку сына против отца по мотивам своего родства с кланом Милославских, ведь Алексея Петровича поддерживали многие единокровные сестры царя Петра? Или Василий Алексеевич действовал из чувства личной приязни к царевичу? Мы не знаем.



В отношении царевича Сибирского Петр Великий поступил сравнительно милостиво: просто сослал его в Архангельск. Царевич Сибирский в ссылке вел себя не смирно: по церковным крестам из ружей стрелял, похвалялся, что вся Сибирь должна ему принадлежать.



Но более обидным наказанием для смутьяна было то, что Петр Великий лишил всех потомков Кучума титула царевичей, отныне они стали просто князьями Сибирскими.



Потомки и интересные факты:



С 1705 года вотчиной царевича Сибирского было село Брыньково, которое стоит вблизи от Подмосковной Рузы.



У Анны и Василия Сибирских родилось 3-е детей, их внучка стала женой сына Грузинского царя из династии Багратионов.



Внука Василия Алексеевича сослал царь Павел I, по злой иронии судьбы - на родину предков, в Сибирь, правда, при его сыне Александре он был ко двору возвращен.



Правнук Василия Алексеевича был участником войны 1812 года, но в 1826-м попал в опалу и был отстранен от службы за отличную характеристику, данную декабристу Павлу Пестелю.