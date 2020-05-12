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22-летняя Самира Тайтенова стала советницей акима Акмолинской области22-летняя Самира Тайтенова стала советницей акима Акмолинской области
15:37 12.05.2020

22-летняя девушка стала внештатным советником акима Акмолинской области

Внештатным советником акима Акмолинской области по вопросам противодействия коррупции стала 22-летняя Самира Тайтенова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что она является также руководителем проектного офиса AQMOLA - Adaldyq alany.

Тайтенова Самира Омирбаевна родилась в 1998 году в Акмолинской области. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начала в Акмолинском областном филиале МК "Жас Отан" партии Nur Otan.

За плодотворную деятельность в формировании антикоррупционной культуры неоднократно награждена благодарственными письмами председателя Агентства по противодействию коррупции.

Ранее стало известно о назначении 21-летнего парня внештатным советником акима Туркестанской области. Позже он заявил, что у него нет родственников на государственной службе.

"Мои родители простые люди, не госслужащие, не чиновники. Работают в частном секторе. Они были против всего этого. Потому что ожидали такой общественной реакции. В Генеральной прокуратуре у меня нет родственников", - сказал молодой человек.

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Источник - Tengrinews.kz
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