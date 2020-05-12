22-летняя Самира Тайтенова стала советницей акима Акмолинской области

15:37 12.05.2020

22-летняя девушка стала внештатным советником акима Акмолинской области



Внештатным советником акима Акмолинской области по вопросам противодействия коррупции стала 22-летняя Самира Тайтенова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Сообщается, что она является также руководителем проектного офиса AQMOLA - Adaldyq alany.



Тайтенова Самира Омирбаевна родилась в 1998 году в Акмолинской области. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начала в Акмолинском областном филиале МК "Жас Отан" партии Nur Otan.



За плодотворную деятельность в формировании антикоррупционной культуры неоднократно награждена благодарственными письмами председателя Агентства по противодействию коррупции.



Ранее стало известно о назначении 21-летнего парня внештатным советником акима Туркестанской области. Позже он заявил, что у него нет родственников на государственной службе.



"Мои родители простые люди, не госслужащие, не чиновники. Работают в частном секторе. Они были против всего этого. Потому что ожидали такой общественной реакции. В Генеральной прокуратуре у меня нет родственников", - сказал молодой человек.