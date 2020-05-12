Террористы захватили больницу в Кабуле, погибли 5 человек

19:06 12.05.2020

Как сообщалось ранее, во вторник утром в больнице в районе Дашт-и-Барки PD13 в западном Кабуле вначале произошел взрыв. Как стало известно позже, больницу атаковали трое боевиков в военной форме, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

В настоящее время там продолжается операция ликвидации боевиков. Министерство внутренних дел сообщает, что на место происшествия прибыло специальное подразделение полиции.

Афганские силы спасли более 40 человек из медицинской клиники в Кабуле, сообщил Тарик Ариан, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, добавив: "Силовики пытаются очистить клинику".

Источник сообщил TOLOnews, что по меньшей мере пять человек были убиты, в том числе три женщины, ребенок и сотрудник сил безопасности, а еще четверо получили ранения.

Местные жители говорят, что внутри больницы были слышны звуки двух взрывов и выстрелов.

Журналисты TOLOnews говорят, что на месте было слышно как минимум два взрыва.

Махди Расех, член парламента, также подтвердил, что несколько врачей оказались в ловушке внутри больницы.

Очевидец рассказал, что он слышал выстрелы, и когда он спросил, что случилось, люди вокруг него сказали, что "есть террористы-смертники, и они нацеливаются на людей".

Позади больницы находится гостевой дом, где находятся иностранцы, а злоумышленники пытаются проникнуть в гостевой дом через больницу, сообщили TOLOnews источники безопасности.

Хотя органы безопасности не предоставляют информацию о количестве нападавших, очевидец сказал, что их трое, и они в военной форме.

Корреспондент TOLOnews Аниса Шахид передает, что иностранные войска также прибыли в этот район, чтобы помочь в ликвидации террористов.