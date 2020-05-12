В Польше задержали таджикистанцев по подозрению в вербовке боевиков в ряды ИГ

20:08 12.05.2020

В Польше военнослужащие пограничной службы задержали четырех граждан Таджикистана, сообщает издание Gazeta.pl

Как сообщил официальный представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын, пограничники задержали таджикистанцев 7 мая на основании материалов, собранных Агентством внутренней безопасности. По словам Жарына, эти материалы свидетельствовали о том, что задержанные "симпатизировали и поддерживали деятельность "Исламского государства". По предварительным данным, таджикистанцы вели вербовочную работу среди тех, кто был обращен в ислам.

Иностранцев поместили в пограничный центр для высылки и внесения их в список нежелательных лиц на территории Польши и Шенгенской зоны, говорится в материале.