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В Польше задержали таджикистанцев по подозрению в вербовке боевиков в ряды ИГ
20:08 12.05.2020

В Польше военнослужащие пограничной службы задержали четырех граждан Таджикистана, сообщает издание Gazeta.pl
Как сообщил официальный представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын, пограничники задержали таджикистанцев 7 мая на основании материалов, собранных Агентством внутренней безопасности. По словам Жарына, эти материалы свидетельствовали о том, что задержанные "симпатизировали и поддерживали деятельность "Исламского государства". По предварительным данным, таджикистанцы вели вербовочную работу среди тех, кто был обращен в ислам.
Иностранцев поместили в пограничный центр для высылки и внесения их в список нежелательных лиц на территории Польши и Шенгенской зоны, говорится в материале.

Источник - Gazeta.pl
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