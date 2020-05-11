АмерВласти - патологические лгуны, - Жэньминь жибао

20:39 12.05.2020

По числу зараженных и умерших от covid-19 США занимают первое место в мире. Но руководствуются они "нелепой логикой": американские политики говорят об эффективности их мер и критикуют Китай, который минимизировал распространение вируса. "Жэньминь жибао" разбирается, в чем причина такой "психологической патологии".

Жэньминь жибао (Китай): американским политикам следует лечить психологическую патологию перекладывания ответственности на других



Сегодня США занимают первое место в мире по комплексной мощи, а также по количеству заболевших коронавирусной инфекцией и умерших. Федеральное правительство США упустило подходящие возможности, не предприняло эффективные противоэпидемические меры, что стало причиной жесткой критики как в стране, так и за ее пределами.

Однако, по словам отдельных американских политиков, именно благодаря эффективным мерам правительства страны им удалось контролировать количество погибших в пределах 100 тысяч, "это уже выдающийся результат" в условиях такой серьезной эпидемии.

От "закрытия" Уханя до "нулевого" уровня новых случаев заболевания и восстановления производства - при таких результатах Китай критикуют в неэффективной профилактике и контроле эпидемии, проводят расследования в отношении КНР и требуют возмещения компенсаций от страны. Это нелепая логика.



Разумные голоса международного сообщества не возражают против эффективных противоэпидемических мер, замечательных результатов и большого вклада Китая. Ложные обвинения отдельных американских политиков в адрес КНР представляют типичную психологическую патологию.

Откуда происходит психологическая патология?

Ограниченность - один из источников. На пресс-конференциях Белого дома и Государственного департамента США основные политики не обладают ни профессиональным, ни практическим опытом, они способны лишь говорить то, что им приходит в голову. Такие люди могут постоянно делать абсурдные заявления.



На днях госсекретарь США Майк Помпео особое внимание уделял версии о том, что "утечка вируса произошла из уханьской лаборатории". Однако, начиная от канцелярии директора национальной разведки США и до альянса "Пять глаз" (спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии), до главного ученого-инфекциониста США Энтони Фаучи - все заявляют, что вирус не был создан искусственным образом.

Скрытые намерения - второй источник. С момента вспышки эпидемии, за более чем месяц количество умерших от нового типа коронавируса превысило число погибших во Вьетнамской войне. Отдельные политики, зная, что противоэпидемические усилия неэффективны, находятся в поисках "козла отпущения", перекладывают ответственность на ВОЗ и Китай. Что касается людей, которые умирают каждый день, они об этом и слова не говорят.

Отсутствие политических твердых устоев - третий источник. На политической арене Вашингтона то, что получило высокие оценки накануне, может стать объектом атак сегодня, ложь появляется из ниоткуда. Отдельные политики предпринимают любые меры для достижения политических целей.



Согласно расчетам на перспективы президентских выборов в ноябре, текущая администрация надеется показать твердую внешнеполитическую линию, воспользоваться эпидемиологической ситуацией и усилить так называемую теорию "китайской угрозы". Продвигая политику односторонних действий, приоритета во внешней политике, США надеются осуществить промышленный "обрыв" во время мирового кризиса, чтобы уменьшить свою ответственность по отношению к многосторонним международным структурам.

Эти политические деятели владеют общественными ресурсами, сознательно манипулируют общественным мнением, традиционно используют доброту американского народа в собственных целях.



Оригинал публикации: Американским политикам следует лечить психологическую патологию перекладывания ответственности на других

Опубликовано 11/05/2020