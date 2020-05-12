 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.05.2020
23:02  В Бишкеке запущена онлайн платформа 312.meria.kg по выдаче электронных разрешений
20:39  АмерВласти - патологические лгуны, - Жэньминь жибао
20:08  В Польше задержали таджикистанцев по подозрению в вербовке боевиков в ряды ИГ
19:06  Террористы захватили больницу в Кабуле, погибли 5 человек
15:37  Девочка созрела. 22-летняя Самира Тайтенова стала советницей акима Акмолинской области
15:36  За что Петр I отнял у потомков хана Кучума титул царевичей
15:33  Какие казаки приняли ислам

15:32  COVID-19: Медики тысячами "дезертируют" с фронта борьбы с пандемией. Почему?
15:30  В Вашингтоне не знают, что они хотят от Китая
15:28  Политическое наследие Монгольской империи
15:22  Герой обороны русского острога Албазин - экс-пруссак казачий голова Афанасий Бейтон
13:13  Ташкент, несмотря на риски, выбрал ЕАЭС, - В.Панфилова
11:47  Умер рос-писатель Конст.Крылов - главред полезной газеты "Спецназ России"
10:38  Раздвоение американского величия. О будущем глобального лидерства США, - С.Строкань
10:11  На учениях. Иранский фрегат "Джамаран" попал ракетой в... иранское вспомогательное судно "Конорак".
09:59  Казахстан продляет карантин и создает "Научный совет по по биологической безопасности"
09:58  Кувейт, СаудАравия и ОАЭ договорились еще снизить объемы нефтедобычи
09:57  Почему "казахстанская мечта" рухнула в пропасть , - О.Сухаревская
09:54  Талибы громят АфганАрмию в Лагмане
09:49  Трамп между Салманом и Хаменеи, - Ст.Тарасов
09:44  Мало прогрессу. Мирзиеев приказал ускорить цифровизацию Узба
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Бишкеке запущена онлайн платформа 312.meria.kg по выдаче электронных разрешений
23:02 12.05.2020

Бишкек. 12 мая. КирТАГ - В Бишкеке запущена онлайн платформа 312.meria.kg по выдаче электронных разрешений. Сообщает мэрия столицы во вторник.

"С сегодняшнего дня начата система выдачи электронного разрешения на передвижение для предпринимателей по всем трем этапам экономической деятельности в Бишкеке.
Если ваша организация входит в перечень разрешенной экономической деятельности в режиме ЧС, то, пожалуйста, зарегистрируйте каждого сотрудника вашей организации на сайте -https://312.meria.kg/.", - сообщает мэрия.

Сотрудники налоговой службы по месту вашей регистрации в ГНС, оперативно рассмотрят заявку, в течение дня дадут ответ, при одобрении заявки будет выдан специальный QR-код. Регистрация каждого сотрудника необходима, чтобы не допустить фактов подделки, мошенничества документации со стороны недобросовестных граждан.

Мэрия также информирует, что гражданине также может обратиться в налоговый орган по месту регистрации и заверить справку с места работы. Каждому сотруднику необязательно приходить в налоговую, это может сделать один представитель организации - владелец или главный бухгалтер, он может составить список своих сотрудников, заверить его в налоговой и дать копию списка сотруднику с удостоверением личности (паспорт).

Для работы по всем трем этапам видов экономической деятельности при себе необходимо иметь: -документ, удостоверяющий личность, -справку с места жительства, -справку с места работы для сотрудника, заверенную налоговыми органами, а индивидуальные предприниматели могут передвигаться с патентом.

Мэрия напоминает, что комендатура завершила работу, все пропуски аннулированы. Все электронные разрешения, полученные ранее по первому этапу возобновления экономической деятельности, автоматически продлеваются. Бизнесмены должны сохранить свои QR-коды, они актуальные.

Источник - 312.meria.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589313720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Приоритетной задачей на предстоящий период станет формирование новой структуры экономики - А. Мамин
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Кадровые перестановки
- С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму около 804 млрд тенге
- Счетный комитет обеспечивает мониторинг и контроль за расходованием средств, направляемых на реализацию антикризисных мер
- Скончался почетный президент Федерации тяжелой атлетики Кайрат Турлыханов
- Аравия тонет в дешевой нефти
- Напарник для Джо: Кто станет первой женщиной вице-президентом США?
- Пандемия коронавируса поставила под удар перспективы российского космоса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  