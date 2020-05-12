В Бишкеке запущена онлайн платформа 312.meria.kg по выдаче электронных разрешений

23:02 12.05.2020

Бишкек. 12 мая. КирТАГ - В Бишкеке запущена онлайн платформа 312.meria.kg по выдаче электронных разрешений. Сообщает мэрия столицы во вторник.



"С сегодняшнего дня начата система выдачи электронного разрешения на передвижение для предпринимателей по всем трем этапам экономической деятельности в Бишкеке.

Если ваша организация входит в перечень разрешенной экономической деятельности в режиме ЧС, то, пожалуйста, зарегистрируйте каждого сотрудника вашей организации на сайте -https://312.meria.kg/.", - сообщает мэрия.



Сотрудники налоговой службы по месту вашей регистрации в ГНС, оперативно рассмотрят заявку, в течение дня дадут ответ, при одобрении заявки будет выдан специальный QR-код. Регистрация каждого сотрудника необходима, чтобы не допустить фактов подделки, мошенничества документации со стороны недобросовестных граждан.



Мэрия также информирует, что гражданине также может обратиться в налоговый орган по месту регистрации и заверить справку с места работы. Каждому сотруднику необязательно приходить в налоговую, это может сделать один представитель организации - владелец или главный бухгалтер, он может составить список своих сотрудников, заверить его в налоговой и дать копию списка сотруднику с удостоверением личности (паспорт).



Для работы по всем трем этапам видов экономической деятельности при себе необходимо иметь: -документ, удостоверяющий личность, -справку с места жительства, -справку с места работы для сотрудника, заверенную налоговыми органами, а индивидуальные предприниматели могут передвигаться с патентом.



Мэрия напоминает, что комендатура завершила работу, все пропуски аннулированы. Все электронные разрешения, полученные ранее по первому этапу возобновления экономической деятельности, автоматически продлеваются. Бизнесмены должны сохранить свои QR-коды, они актуальные.