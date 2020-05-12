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Индийцы и китайцы на кулаках выясняют, кто прав. Пограничный спор стал занозой в отношениях Дели и Пекина, - "НГ"
00:14 13.05.2020

Владимир Скосырев
12 мая 2020

Индийские пограничники готовы защищать свою страну.
Высоко в Гималаях сошлись в поединке примерно 150 индийских и китайских солдат. 11 человек получили легкие ранения. Инцидент напомнил о том, что линия границы более чем 2,5 тыс. км между двумя державами не определена. Подобная стычка имела место в 2017 году, и напряжение сохраняется. Но отрадно то, что за последние 50 лет ни одного выстрела с обеих сторон не было сделано. Хотя Индия и Китай остаются геополитическими соперниками в Азии, они не хотят подвергать испытанию бурно растущие взаимные экономические связи.
За более чем 70 лет, минувших с тех пор, как Индия провозгласила независимость, она так и не смогла договориться с Китаем о демаркации границы. Тяжким моментом в национальной памяти индийцев остается недолгий пограничный конфликт с Китаем, вспыхнувший в 1962 году. Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру считал Китай партнером в борьбе с колониализмом. Но вождь Китая Мао Цзэдун так не думал. Он полагал, что Неру подыгрывает Западу и советским "ревизионистам", и решил примерно наказать его. Индийцы оказались совершенно неподготовленными к боям в высокогорных условиях и проиграли схватку.
Стычка в горах рядом с индийским штатом Сикким и Тибетом, принадлежащим Китаю, происшедшая на днях, свидетельствует о том, что разногласия по территориальной проблеме не преодолены. Вместо границы индийских и китайских военных разделяет линия фактического контроля, которую каждая сторона трактует по-своему. В 2017 году противостояние на плато Доклам длилось не один месяц. Два правительства согласились в конце концов отвести войска. В 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Китай, и в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность избегать обострения споров. Моди сказал, что за последние 50 лет выстрелы на границе не прозвучали ни разу.
Тем не менее один инцидент случился в 2019 году, и вот сейчас новое столкновение. Правда, на настоящий бой это не похоже. На видео, показанном индийцами, видно, как индийские и китайские солдаты построились как бы в шеренги лицом друг к другу и толкаются. Как и в 2017 году, стороны отвели свои подразделения.
В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил: "Подобные столкновения происходили раньше и будут снова происходить. Но в этот раз серьезных последствий не будет. Отношения двух держав весьма противоречивы. Есть элементы и соперничества, и сотрудничества. Индия и Китай смотрят друг на друга как на главных конкурентов в Азии. С другой стороны, для Индии Китай – торговый партнер № 1. Их товарооборот в 2018/19 финансовом году составил 87 млрд долл. Это не считая торговли с Индией, которую Китай ведет через Гонконг".
При этом торговля не сбалансирована, пояснил эксперт. Сальдо в пользу Китая составляет 53 млрд. Индийцы таким сальдо недовольны и даже слегка притормаживают развитие торговых связей. "Индийцы боятся попасть в экономическую зависимость от Китая, понимая, что он без стеснения использует методы экономического давления на партнеров в своих политических интересах", – заключил Лунев.
В Индии комментаторы тоже говорят, что происшествие в Гималаях коренным образом не отразится на курсе Дели по отношению к Пекину. Так, обозреватель телеканала Print считает, что Индия не станет поддерживать развернутую США кампанию, направленную на то, чтобы взвалить на КНР всю вину за эпидемию и даже заставить ее платить контрибуцию.
Более категорично высказался на этот счет бывший депутат парламента Индии и известный специалист по китайской экономике Субраманиан Свами: "В мире многие влиятельные силы с ненавистью смотрят на разрядку между Индией и Китаем. Ведь население Индии и Китая составляет 37% от населения мира. Если не считать 1962 года, между двумя цивилизациями не было конфликта. Если Индия и Китай установят стратегическое взаимопонимание, то только выиграют от этого".

Источник - ng.ru
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