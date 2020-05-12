Аркадаг сменил резиденцию ради своей безопасности, - В.Панфилова

00:21 13.05.2020

Бердымухамедов сменил резиденцию ради своей безопасности



Ашхабад скрывает реальную ситуацию с коронавирусом



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12 мая 2020



Что в Туркменистане с коронавирусом, непонятно, но ураган над страной действительно пронесся. Фото с сайта www.azathabar.com

Власти Туркменистана выступили с очередным обещанием открыть доступ в страну делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для изучения эпидемиологической ситуации, но после ликвидации последствий урагана, от которого пострадали Марыйская и Лебапская области. При этом власти продолжают утверждать, что больных коронавирусом в стране нет. А осведомленный источник сообщил "НГ", что президент Гурбангулы Бердымухамедов в целях безопасности и из опасения заразить своих родителей съехал в новую резиденцию, построенную в небольшом ущелье в поселке Мыныш.

Разбушевавшийся ураган унес жизни по меньшей мере 30 человек, среди которых есть и дети. В Марыйской и Лебапской областях повреждены здания и инфраструктура, нет воды, света и связи.

И именно в Лебапской области была создана карантинная зона для граждан Туркмении, возвращающихся домой из-за рубежа.

Вопрос теперь в том, когда будут ликвидированы последствия стихии. И не будет ли нового удара природы? В Туркменистане резкая перемена погоды. Жара быстро сменяется грозовыми ливнями и сильным ветром. За последние 10 дней в регионе сформировалось четыре циклона, столкновения которых привели к ураганным ветрам, сообщил портал "Хроника Туркменистана". В конце апреля и в начале мая пострадали восточные регионы Туркменистана. На восстановление денег нет. Цены на продукты растут. По информации Радио "Азатлык" (трукменская служба Радио "Свобода"), предпринимателям, которые хотели помочь жителям пострадавших населенных пунктов, предписано перевести деньги на счета государственных органов, которые сами распределят эту помощь среди населения. Пока нет точной информации, что произошло с карантинными зонами.



Карантинные лагеря представляют собой временные сооружения (палатки) и мало приспособлены для длительного проживания, а тем более лечения заболевших. Информация об условиях в карантине, как и о самих карантинных лагерях, строго засекречена. По официальным данным, в этих лагерях находились здоровые люди. Но, по слухам, были и заболевшие COVID-19.

"Уникальную" ситуацию намеревалась изучить ВОЗ. Тем более что ранее глава МИД Рашид Мередов пригласил экспертов приехать и убедиться, что заболевших нет (см. "НГ" от 26.04.20). На днях он вновь подтвердил готовность Ашхабада принять делегацию ВОЗ и организовать встречи и посещения тех учреждений, которые ее заинтересуют. "Подтверждаю, что работа идет и... ведется по линии ВОЗ, в эту экспертную комиссию планируется включить ведущих специалистов известных медицинских центров Европы", – заверил Мередов.

Кстати, в соседнем Таджикистане также до 30 апреля не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Однако накануне визита делегации ВОЗ в Душанбе заразившиеся коронавирусом все-таки были выявлены. По официальным данным, сегодня их уже почти 700, 21 человек умер. Между тем, по данным запущенного на днях и заблокированного сегодня сайта kvtj.info ("Коронавирус Таджикистан"), где население сообщало о жертвах COVID-19, в стране уже 140 смертей от коронавируса, пишет медиапортал "Азия-Плюс".

Предполагается, что аналогичная ситуация может быть и в Туркменистане. Именно поэтому власти отказывают во въезде делегации ВОЗ. О том, как все начиналось, рассказал "НГ" проживающий в Туркменистане эксперт Сердар Айтаков. По его словам, власти Туркменистана еще в начале февраля перекрыли границы, в первую очередь с Ираном, затем уже со всеми соседними странами. Ашхабад перестал принимать авиарейсы, эти функции были перенесены в Туркменабад – город на востоке страны. Все прибывающие подвергались необходимой, с точки зрения властей, проверке, предусматривавшей при необходимости 14- или 28-дневный карантин. И без того непростые правила въезда в страну были ужесточены еще больше. По косвенным данным, в Туркменистан не было допущено несколько тысяч человек. Попутно по СМИ началось информирование населения о мерах безопасности, которые носили характер рекомендаций гигиенического характера. При этом ношение медицинских масок пресекалось – людей, надевших защитную маску, полиция штрафовала "за нарушение общественного порядка". Власти аргументировали эти действия "пресечением паники среди населения". С конца февраля на административных границах областей организованы пункты термоскрининга: если у кого-то выявлялась повышенная температура, его отправляли по маршруту: пункт изоляции – карантин – инфекционная клиника. На протяжении всего этого времени власти отрицают даже гипотетическую возможность проникновения коронавируса в Туркменистан. В СМИ даже исчез термин "коронавирус", но вместе с тем усилились меры санитарной обработки помещений и общественного пространства, в том числе городского транспорта. Но ни о какой пропаганде дистанцирования и прочих мер, как, например, людям старшего возраста оставаться дома, речи нет. Торговые центры, кинотеатры, стадионы, общественный транспорт с большой скученностью пассажиров продолжают функционировать в обычном режиме. Более того, власти в приказном порядке провели несколько общенациональных массовых мероприятий. А 9 Мая в Ашхабаде впервые за многие годы прошел военный парад.

При этом были введены ограничения на вещание иностранных телеканалов, преимущественно турецких, которые рассказывали о развитии пандемии в Турции. Это вызвало определенную напряженность в обществе, так как свыше полутора миллионов граждан Туркменистана на момент закрытия границ находились в Турции (по другим данным – 2 млн 200 тыс.). Политика властей, по словам Айтакова, построена на отрицании эпидемии. Это приняло характер государственной доктрины и стало абсолютным императивом во внешней и внутренней политике. Даже представители международных агентств, включая агентства ООН, фактически в статусе заложников вынуждены констатировать, что, "по данным, предоставленным правительством", заболеваний COVID-19 в Туркменистане нет. Одной из причин такой линии властей может являться то, что эпидемия коронавируса зацепила страну еще в середине января: основная часть населения переболела, и общество имеет устойчивый коллективный иммунитет. Именно на тот период пришелся всплеск смертности из-за пневмонии. Но и тогда по традиции не назывались ни количество смертей, ни настоящие причины.