Секретная био-лаборатория Пентагона в Казахстане в центре скандала, - А.Уваров

00:42 13.05.2020

Андрей УВАРОВ | 12.05.2020 |



Кто поверит опровержению причастности Пентагона к работе биолаборатории в Казахстане?

Работа секретной биологической лаборатории в Алма-Ате вызывает нарастающий страх

На днях МИД Республики Казахстан (РК) категорически опроверг как недостоверную информацию о том, что на территории бывшего СССР, в том числе в Казахстане, работают курируемые Пентагоном биологические лаборатории.



При этом работу Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (НЦООИ), открытой 9 сентября 2016 года в Алма-Ате, власти Казахстана не отрицают. По заявлению МИД РК, лаборатория принадлежит Казахстану, финансируется из республиканского бюджета, а ее "деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ".



Здание НЦООИ, где находится ЦРЛ



Памятная доска об открытии НЦООИ

Известна структура ЦРЛ – это четыре лаборатории (чумы; холеры; общих болезней человека и животных; высококонтагиозных и трансмиссивных вирусных инфекций), а также республиканская коллекция возбудителей ООИ (особо опасных инфекций) и депозитарий особо опасных патогенов. Как уверяют граждан, все это находится под сверхнадежной защитой.



Вид внутри

Однако общественность ответ МИД не удовлетворил. Более того, ЦРЛ давно стала одной из точек критики режима Назарбаева со стороны оппозиции. Причина в устойчивом недоверии к официальной информации. Оснований для такого недоверия предостаточно.

Впервые алмаатинцы встревожились строительством лаборатории почти в центре южной столицы (между железнодорожным вокзалом Алма-Ата-2 и аэропортом) еще в 2011 году.

Тогдашний глава Национального научного центра особо опасных инфекций Бахыт Атшабар упорно скрывал участие в этой деятельности Пентагона, уверяя, что проект помощи биологической защиты реализует компания АЕСОМ. Однако AECOM – это подрядчик DTRA (Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США), да и в Вашингтоне не скрывали своего участия в "обеспечении безопасности особо опасных патогенов, оставшихся в Казахстане от советской военно-биологической программы". Не распространялся о "лабораторной" работе Пентагона и следующий и. о. директора центра Ерлан Сансызбаев.

В Алма-Ате со времен Сталина на базе Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института функционировала крупнейшая в Средней Азии исследовательская школа противоэпидемической службы. Ее научная база, коллекции и наработки огромны. Для американских специалистов это настоящий подарок. И если работа института в "мирное время" особо граждан не тревожила, то теперь секретная ЦРЛ вызывает нарастающий страх.

Тревогу нагнетали, в частности, высказывания бывшего замминистра обороны Амирбека Тогусова о двойном назначении ЦРЛ. Компетентный военный задавался вопросом: отчего лабораторию доверили Соединенным Штатам, а не международной организации и не союзникам по ШОС и ОДКБ? Опять же бывший аким (мэр) Алма-Аты Ахметжан Есимов говорил, что он согласия на строительство не давал, а прибывший из Москвы Григорий Онищенко высказывался как принципиальный противник подобных лабораторий.

Опрос жителей города, проводившийся агентством Kazakhstan Today, дал 92% отрицательных ответов на вопрос "Согласны ли вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?". Однако когда власти интересуются мнением народа?

Уже доброе десятилетие оправдывает функционирование американской биолаборатории в Казахстане профессор местного мединститута, академик Международной академии экологии и безопасности Андрей Дмитровский.



Профессор Андрей Дмитровский

Главный аргумент сторонников ЦРЛ – двустороннее соглашение между Казахстаном и США от 13 декабря 1993 года и контроль над соглашением со стороны аж трех министерств (образования и науки, сельского хозяйства и Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК) плюс "эффективность исследований". Однако, когда говорят об "эффективности", имеется в виду сам центр, а не его подразделение в виде ЦРЛ под колпаком США.

Секретность и американский контроль – вот источник тревог.

Как реагируют власти Казахстана? Продолжают юлить.



Нынешний глава НЦООИ Ерубаев Токтасын Кенжеханович

Глава НЦООИ Токтасын Ерубаев уверяет, что военного и американского следа в Алма-Ате нет, что ЦРЛ существует за счет бюджета. Но почему тогда американцы признают, что такие же лаборатории в Грузии и на Украине содержит Пентагон? В открытых источниках американское присутствие в Казахстане на виду и вопросов хватает.

Почему, если Казахстан независим, не перенести опасный объект из мегаполиса хотя бы в ближний загород?

Почему, если военный след отрицается, в феврале 2020 года НЦООИ подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом микробиологии бундесвера?

Почему посольство США в Казахстане занимается контролем сезонного сбора насекомых практикантами НЦООИ/ЦРЛ?



Полковник армии США Вильям Саба общается с директором НЦООИ Ерубаевым

Почему исключительно мирное заведение в Алма-Ате постоянно курируют представители спецподразделений армии США и военного комитета Сената США? Почему американские спецы проверяют не только финансовую отчетность, но и дают рекомендации правительству Казахстана? Таких "почему" очень много.

И наконец, есть ли связь между алмаатинской ЦРЛ и Канатжаном Алибековым? Этот выходец из Южного Казахстана, в прошлом полковник Советской армии, занимался разработками биологического оружия, был замдиректора производственного объединения "Биопрепарат". В 1992 году бежал в США, где стал Кеннетом Алибеком, и выступил с разоблачениями подготовки советского биологического оружия, чем заслужил право заниматься схожей деятельностью в Америке – стал руководителем Национального центра биологической обороны США.



Канатжан Алибеков и его бестселлер о биологическом оружии в СССР

Вскоре Алибеков/Алибек стал косвенным виновником военного конфликта США и Ирака, запустив тезис о наличии у Саддама Хусейна биологического оружия. Имел также серьезный фармакологический бизнес на Украине (концерн Махкс-Велл в Борисполе).

В 2010 году он вернулся в Казахстан, несмотря на то что был близок с Мухтаром Аблязовым, политическим эмигрантом и оппонентом Назарбаева. Некоторое время безуспешно занимался научными разработками, получая солидную финансовую подпитку из бюджета. После истории с шарлатанской попыткой вылечить от рака российскую певицу Жанну Фриске окончательно прослыл недобросовестным дельцом и официально покинул Казахстан, хотя и после этого его замечали в республике не раз.

Авантюризм и продажность Алибекова могли стать основанием для назначения его главой алма-атинской ЦРЛ. Эта гипотеза постоянно обрастает дополнительными данными. Так, один из тех, кто публично поддерживает деятельность НЦООИ в Алма-Ате, российский биолог Андрей Анисимов, находится на должности замдиректора по научной работе Государственного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в Оболенске. Именно там защитил свою диссертацию тогда еще советский ученый Алибеков.

Вопросов очень много. Ответов как не было, так и нет.