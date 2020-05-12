Аравия тонет в дешевой нефти

01:00 13.05.2020 Королевство как может сокращает расходы



Саудовская Аравия пытается сократить бюджетные расходы в условиях снижения цен на нефть и пандемии коронавируса. Доходы королевства сократились почти на четверть. Под угрозой оказались масштабные инфраструктурные проекты, инициированные наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, а также социальная помощь подданным. Власти выделяют значительные средства на борьбу с коронавирусом и призывают саудовцев быть экономнее. По числу зарегистрированных случаев инфицирования королевство занимает первое место в арабском мире.



Во вторник саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco отчиталась о падении квартальной чистой прибыли на 25%. В целом в первом квартале 2020 года доходная часть бюджета Саудовской Аравии сократилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дефицит достиг $9 млрд.



Международные резервы уменьшились в конце марта до $464 млрд (минимум с 2011 года). А скорость их сокращения побила рекорд за 20 лет.



Рейтинговое агентство Moody’s ожидает, что международные резервы Саудовской Аравии упадут ниже $375 млрд к концу 2021 года. В начале мая Moody’s сохранило рейтинг королевства на уровне "A1", но ухудшило прогноз по нему со стабильного до негативного.



Несмотря на усилия по диверсификации экономики, доходы королевства по-прежнему в значительной степени зависят от нефти. В настоящее время нефть марки Brent колеблется около $30 за баррель. Еще до начала пандемии, по оценкам МВФ, Эр-Рияду требовалась цена около $80, для того чтобы сбалансировать бюджетный дефицит. Еще согласно сделанным до пандемии прогнозам, он должен был составить около $50 млрд (около 6,5% ВВП). Теперь речь идет о цифрах примерно в два раза больше. Не случайно Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило в понедельник, что поручило компании Saudi Aramco в июне добровольно сократить добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам королевства по сокращению добычи по новому соглашению ОПЕК+ от 12 апреля 2020 года. В итоге общее сокращение добычи составит 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем апреля.



Из-за коронавируса королевство также потеряло доход от религиозного туризма (около 5,5% ВВП в ненефтяном секторе): паломничество в Мекку и Медину остановлено не только для мусульман из других стран, но и для подданных королевства. Когда это изменится, непонятно. Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом - на этой неделе было зарегистрировано уже свыше 41 тыс. случаев, из них 255 с летальным исходом.



Хотя, по данным Министерства здравоохранения, только 8–10% тестов дают позитивный результат, власти опасаются, что, если население не будет соблюдать карантинные меры, число заболевших в стране превысит 200 тыс. человек.



Несмотря на ослабление комендантского часа на время Рамадана, в некоторых провинциях страны продолжает действовать строгий, практически круглосуточный запрет на выход из дома. По-прежнему закрыты мечети и затруднено передвижение между разными районами страны. На прошлой неделе в королевстве было создано специальное подразделение полиции по контролю за соблюдением карантинных мер. В его задачу входит следить, чтобы нигде, включая магазины и частные дома, не собиралось бы более пяти человек, если только это не члены одной семьи. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере около $27 тыс.



Экономическая жизнь в стране замерла: вместо бравурных отчетов о воплощении масштабных инфраструктурных проектов, заложенных в инициированном наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом плане реформ Vision 2030, в стране заговорили о режиме экономии - как на уровне государства, так и на частном уровне. "Люди должны изменить свое отношение к расходам и сосредоточиться на сбережении" - с таким посылом вышла статья в англоязычном саудовском издании Arab News на следующий день после объявления Министерством финансов мер для спасения экономики.



"Мы сталкиваемся с кризисом, которого мир никогда не видел в современной истории, кризисом, отмеченным неопределенностью",- сказал в понедельник министр финансов Саудовской Аравии и одновременно и. о. министра экономики и планирования Мухаммед аль-Джадан. На последнюю должность он был назначен только в начале марта.



По словам министра, вызванный пандемией кризис привел к трем экономическим шокам: падению спроса на нефть, приостановке экономической деятельности на местах и незапланированным расходам, которые потребовали увеличения объемов помощи сектору здравоохранения со стороны государства.



В итоге власти королевства приняли решение сократить госрасходы на крупные проекты примерно на сумму, равную $26 млрд (чуть менее 10% от бюджета на 2020 год), приостановить с июня выплату так называемых компенсаций за стоимость жизни (введенного в 2018 году "бонусного" перечисления денег населению) и с 1 июля трехкратно увеличить НДС (до 15%). "Эти меры, которые были приняты сегодня, какими бы жесткими они ни были, необходимы и полезны для поддержания всеобъемлющей финансовой и экономической стабильности",- сказал господин аль-Джадан. При этом в интервью агентству Bloomberg он всячески подчеркивал, что ничего страшного не происходит. Расходы не сокращаются, а перераспределяются, в первую очередь на здравоохранение и сохранение рабочих мест для тех, кто работает в частном секторе экономики. Проекты в рамках стратегии Vision 2030 не отменяются, а откладываются, да и то в основном те, чья реализация затруднена в условиях карантина. А прекращающиеся выплаты все равно были временными.



В США осознали, что саудовские нефтяные игры добьют больную коронавирусом Америку



Компенсацию за стоимость жизни начали выплачивать в Саудовской Аравии в январе 2018 года, практически одновременно с введением впервые в истории страны НДС (тогда он составил 5%) и повышением цен на газ и другие коммунальные расходы. Предполагалось, что ежемесячные выплаты военнослужащим и чиновникам в размере $266 будут осуществляться в течение года, но процесс затянулся. Эти пособия, по некоторым оценкам, стоили государству около $13,5 млрд в год. "Мы подумали, что можем на самом деле остановиться",- сказал министр. При этом он подчеркнул, что политика субсидий в стране будет продолжена и реформирована. Речь идет о социальной помощи, практически двукратном снижении цен на бензин, миллиардных пакетах помощи малому и среднему бизнесу, в том числе на выплату зарплат. Создана комиссия по контролю зарплат в госсекторе, на которые приходится более 50% расходов королевства. Однако сократить зарплаты власти страны сейчас не могут, поэтому ищут другие варианты пополнения бюджета.



О готовности правительства к "болезненным мерам" министр предупредил еще на прошлой неделе.



Прямо сейчас мы размышляем, что можно сделать для сокращения бюджетного дефицита. Конечно, произошло значительное падение доходов, и мы, вероятно, увидим влияние этого в ближайшие кварталы",- заявил он в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия".



Какие конкретно проекты будут заморожены, пока не сообщается. Зарубежные аналитики говорят о целесообразности сокращения трат на один из любимых проектов принца - город будущего Neom, реализация которого из-за недостатка инвестиций и внутренних проблем и так идет гораздо медленнее, чем ему хотелось бы.



Практически одна пятая бюджета - это военные расходы, в том числе на перевооружение и войну в Йемене. ОАЭ уже вывели свои войска из этой страны. Саудовская Аравия пока объявила о прекращении огня на время Рамадана. Вопрос, смогут ли саудовские власти снизить расходы на закупку вооружения, так как во многом на оборонных контрактах с США держится лояльность администрации президента Дональда Трампа по отношению к Мухаммеду бен Сальману. Ради контрактов в Белом доме неоднократно закрывали глаза на нарушение прав человека в Саудовской Аравии.



Почему разошлись американский президент и саудовский король



Королевство также старается не снижать активность на международных площадках с учетом своего председательства в G20 в этом году. Несмотря на финансовые трудности, Эр-Рияд обещал полмиллиарда долларов на разработку вакцины от коронавируса, одним из первых присоединившись к всемирному онлайн-марафону "Глобальный ответ на коронавирус". Интересно, что и сотрудничество с Россией после ценовых войн на рынке нефти сместилось именно на это направление. Так, еще в середине апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сообщил о совместных планах с королевством по созданию предприятий по производству вакцин.



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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