Почему монголы так и не завоевали Японию?

01:38 13.05.2020

Весной 1268 внук Чингисхана, Великий хан Хубилай наблюдал за казнью пленных врагов. Неделю назад китайские палачи закапали мучеников в землю по голову, покрыв их бритые черепа тонкими разрезами в которых теперь копошились белые опарыши. Приговоренные были уже на три четверти мертвы. Милостивый хан хлопнул в ладоши, и верные нукеры достали из ножен мечи. Через пять минут все было кончено.



Вместе с финансовым советником узбеком Ахмедом, хан уединился в рабочем кабинете. Словно размышляя над увиденной казнью Хубилай сказал, что все свершилось согласно закону "Великой власти" (Великая Яса) оставленному монголам его дедом Чингисханом. Дед научил монголов, какие преступления должны караться смертью, как надо вести войну, воспитывать детей, награждать героев и карать трусов, что должно и чего нельзя делать монголам.



Вдоволь нафилософствовавшись, хан поинтересовался, вернулись ли из Японии монгольские посланники. Неробкого десятка Ахмед, потупил взор и сказал:



"Они вернулись ни с чем повелитель".



В то время Японией управлял умный, хитрый и осторожный регент Ходзе Токимунэ. Приняв и выслушав монгольских послов предложивших японцам подчиниться воле хана, он отправил их обратно в Китай, не предоставив никакого ответа. С тем же результатом завершились посольства 1269, 1271 годов.



В 1272 году Токимунэ передал послам короткий ответ:



"Япония никогда не станет вассальным государством монголов".



Все эти годы японцы укрепляли замки и создавали новые фортификационные сооружения в местах потенциальной высадки противника.



После официального отказа японского регента, Хубилай приказал готовить армию вторжения, которая пойдет в Японию на корейских боевых кораблях.



В 1274 году 900 кораблей с 40-тысячным десантом отплыли от берегов Кореи к острову Кюсю. В начале ноября монгольско-корейский флот подошел к островам Цусима и Ики.



Ударный десант, состоящий из ветеранов-батыров, устремился к вражеским берегам.



Японские лучники не могли остановить необузданную волну смерти, накрывшую их с головой. Обоюдоострые стрелы кочевников разили самураев наповал, их мечи кромсали японские доспехи, словно рисовую бумагу. Спастись бегством не удалось ни одному самураю, в течение дня монголы вырезали все население островов.



С богатыми трофеями ордынцы отправились к острову Кюсю. Битва в бухте Хаката продолжалась до вечера, с заходом солнца монголы отступили. На берегу в живых осталось 100 самураев. Японские воины поклялись друг другу умереть, но не сдать позиции врагу. Каково же было их удивление, когда с первыми лучами солнца они увидели, что монгольско-корейский флот уходит от берегов Японии.



В 1276 году в новой столице монгольской империи Ханбалыке (современный Пекин) Хубилай праздновал победу над покоренным Китаем. На завоевание Поднебесной монголам понадобилось 65 лет.



Великий хан сделал буддизм основной религией, приказал форсировать строительство "Большого государственного канала", реанимировал торговлю на всем протяжении "Великого шелкового пути". В стране воссоздали стратегические запасы продовольствия. Писатели, поэты, певцы и композиторы славили мудрость Хубилая. Лицо хана омрачалось лишь тогда, когда ему говорили о Японии.Он вспомнил, как два года тому назад его флот, нарушив приказ, прервал вторжение в Японию. Виной всему послужила смерть командующего десантом Лю.



Перед решающей атакой он завтракал на палубе, когда внезапно упал и после быстрой агонии скончался. Позже советники рассказали Хубилаю о японских ниндзя, которые по шелковой нити скатывали капли яда в рот, или ухо жертве.



Заместитель Лю, увидев в смерти командующего дурной знак, приказал командирам кораблей возвращаться домой. Если бы им рассказали, какую казнь для них изобретет Великий хан, они бы не были столь поспешны в этом решении.



Сегодня "финдиректор" Ахмет поклялся Хубилаю притащить на аркане и бросить к ногам повелителя проклятую Японию.



В октябре 1281 года Великий хан отправил в Японию основной и дублирующий флот.



На борту 4000 боевых кораблей находилась 100-тысячная армия.



Узнав о новом нашествии монголов, во всех японских храмах простолюдины и знать, просили бога войны Такэмикадзути спасти их родину. Император Кемеяма во время службы в главном столичном храме начертал на молитвенной табличке просьбу даровать его самураям победу. Японская армия готовилась вся как один полечь в последнем бою.



Командующий основным флотом вторжения, первым подошел к Кюсю и, решив не ждать корабли "дублера" приказал войскам высаживаться на берег. В пятидесяти метрах от побережья десантные лодки стали останавливаться, запутавшись в заранее установленных японцами рыбацких сетях. Кое-как прорубив дорогу через сверкающую морскую паутину, на берегу, монголы напоролись на замаскированные волчьи ямы. Преодолев и это препятствие, ордынцы продолжили наступление вглубь острова. В это время флот монголов внезапно атаковали японские корабли. С дальней дистанции японцы забросали вражеские корабли горящими стрелами. Один за другим корейские корабли вспыхивали как спички. Вечером сильно потрепанный монгольский десант вернулся на уцелевшие в "океане огня" корабли.



Вскоре два монгольских флота соединились, и в этот момент случилось невиданное. Осенью в местах, где в это время года не бывает тайфунов, разразился страшный шторм.



Два дня спустя, по японскому побережью ходили самураи и добивали чудом спасшихся монголов. Очередная попытка покорить Японию закончилась для монголов неудачей.



Во всех храмах страны японцы славили богов наславших на их смертельного врага "Божественный ветер".



Умирая в феврале 1294 года, Хубилай завещал потомкам никогда больше не пытаться покорить Японию, хранимую "могущественными" богами.