Сделать котировку: нефтяной рынок может сбалансироваться к концу года

01:41 13.05.2020 Из-за нового соглашения о сокращении добычи "Роснефть" может сократить инвестпрограмму на 200 млрд рублей



Дмитрий Лару

Ирина Цырулева

Татьяна Байкова



К концу года нефтяной рынок придет к балансу, поскольку избыточные запасы будут сокращаться и это поддержит котировки. Возможно даже повышение стоимости марки Brent до $40. Об этом заявили опрошенные "Известиями" эксперты, комментируя итоги встречи Владимира Путина с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным. В ходе беседы глава компании допустил сокращение инвестпрограмм на 200 млрд рублей из-за принятых ранее решений о снижении добычи. Это, по его словам, необходимо для сохранения финансово-экономической стабильности компании. Вслед за мероприятием, которое прошло в довольно позитивном ключе, последовала весьма неприятная новость. У пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова был обнаружен коронавирус. Как сообщил "Известиям" источник в Кремле, сейчас он лечится в одной из больниц и будет работать "по возможности".



Без особых льгот



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Владимир Путин провел встречу с Игорем Сечиным в непривычном для нынешнего времени формате: президент предпочел личный контакт и принял главу компании в резиденции в Ново-Огарево.



Одной из главных тем беседы стал вопрос сохранения оптимального объема инвестиций в текущем году. Руководитель "Роснефти" признал: на фоне драматического состояния глобального нефтяного рынка и принятых решений о сокращении добычи компании придется оптимизировать часть капитальных затрат. Тем не менее "Роснефть" постарается сохранить инвестпрограмму на уровне 750 млрд рублей, уточнил Игорь Сечин. При этом еще в прошлом году речь шла о сумме 950 млрд рублей.



- То есть вы хотите сократить на 200 млрд? - отреагировал президент.



- Примерно 200 млрд, - уточнил Игорь Сечин, пояснив, что это необходимо для сохранения финансово-экономической стабильности компании.



- Все-таки на 200 млрд сокращение капитальных затрат - это немало, - отметил Владимир Путин.



Президент пояснил, что сейчас важно сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков, потому что заказы компании обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности.



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- Что нужно со стороны государства, чтобы вас поддержать и сохранить в оптимальном объеме ваши инвестиции? - поинтересовался Владимир Путин.



По словам Игоря Сечина, помочь "Роснефти", а также ее подрядчиками и поставщикам может смягчение банковской политики в части кредитования.



- Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов, - сказал он.



Кроме того, Игорь Сечин попросил перенести налоговые платежи "Роснефти" по геологоразведке. Ключевым вопросом остается и приведение транспортных тарифов к ценам на рынке. По его словам, текущая стоимость нефти сопоставима с ценами в 2008 году, однако если раньше тариф составлял 822 рубля за тонну прокачки, то сегодня он достиг 2100 рублей.



- Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это, - пообещал президент.



Глава "Роснефти" подчеркнул, что не просит каких-то особых льгот. Однако решение этого вопроса играет важную роль, так как сейчас транспортные расходы составляют 32% от конечной стоимости нефти.



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Также Игорь Сечин проинформировал президента о начале поисково-разведочного бурения на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. В "Восток Ойл" входят крупнейшие месторождения Ванкорского кластера, а также перспективные нефтеносные площадки на севере Красноярского края. Объем инвестиций за весь период реализации проекта может достичь 10 трлн рублей.



Завершая встречу, президент поздравил "Роснефть" со спуском на верфи "Звезда" нового танкера Aframax, работающего на газомоторном топливе.



В неравных условиях



Естественно, нефтяная отрасль в столь непростое время нуждается в поддержке, отметил в беседе с "Известиями" сенатор Владимир Джабаров. С учетом международной ситуации, включая новое соглашение ОПЕК+ и падение цен на нефть, очень важно, что Владимир Путин уделяет внимание этому вопросу, добавил он. Кроме того, нельзя забывать и о необходимости развивать новые месторождения. Поддержка власти необходима и с точки зрения сохранения рабочих мест и квалифицированных кадров, подытожил он.



Между тем с 1 мая начало действовать соглашение стран ОПЕК+ и примкнувших к ним государств о сокращении добычи нефти в общей сложности на 15 млн баррелей в сутки.



Спустя несколько дней Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи страной составит 4,8 млн баррелей в сутки. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,49 млн баррелей в сутки по договоренности с клиентами.



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Цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.



Так, вслед за Саудовской Аравией о дополнительном к ОПЕК+ сокращении заявили Кувейт (на 80 тыс. баррелей в сутки в июне) и ОАЭ (на 100 тыс.). А в США произошло техническое сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки.



Впрочем, Россия вряд ли последует логике саудитов, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Российские объемы, идущие на традиционные рынки сбыта преимущественно по нефтепроводам, сохраняют свои позиции, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- Если верно предположение о том, что саудиты проводят дополнительное сокращение из-за проблем со сбытом, то российским компаниям нет никакого резона присоединяться к этим допобязательствам. У них со спросом на сегодняшний день все в порядке, - заметил эксперт.



Говорить о рекордном сокращении добычи СА не приходится, отметил в беседе с "Известиями" источник в одной из нефтяных компаний.



- По сути, это "бумажное сокращение": фактически саудиты озвучивают уровень экспортных поставок, который был достигнут в марте-апреле благодаря манипулированию накопленными резервами (нефть на НПЗ, в танкерах и т. д.) - все те объемы, за счет которых королевство смогло резко нарастить поставки на внешний рынок. Добыча же при этом оставалась на прежнем уровне, так же, как и сейчас. Речь идет о сокращении поставок, а не добычи, - подчеркнул он.



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Россия несет существенно более высокую нагрузку по сокращению добычи относительно экспорта, добавил собеседник "Известий". Если для Саудовской Аравии обязательства по сокращению добычи составляют порядка 27% экспорта, то для России это 48%. Сокращение относительно доли мирового рынка гораздо более существенно для РФ, поскольку ее внутренний рынок в два-три раза превосходит саудовский: потребление нефтепродуктов королевством составляет порядка 1,5–2 млн баррелей в сутки, Россией - порядка 5 млн.



- В результате Саудовская Аравия несет меньшие потери на экспортных рынках, так как в связи с необходимостью удовлетворения внутреннего спроса Россия должна будет сократить экспорт сильнее, - подчеркнул источник в нефтяной компании.



Дождаться баланса



В апреле среднесуточная добыча в России составляла 11,35 млн баррелей, с 1 по 5 мая - 9,5 млн баррелей, а к 11 мая она снизилась до 9,45 млн баррелей, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



- РФ выполняет условия последнего соглашения в рамках ОПЕК+, однако дальнейшее снижение объемов добычи угрожает тем, что в будущем может быть потеряно от 50 до 70% законсервированных скважин - восстановить там добычу не удастся, - считает эксперт.



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По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина, причин для ускоренного сокращения добычи Россией пока нет.



- Нужно мониторить динамику дальних фьючерсов на нефть с поставками через 6–9 месяцев. Они торгуются около $35. То есть уровни не критичны, чтобы резать производство на добровольных началах, - отметил он.



По словам Василия Карпунина, в апреле был пройден пик по объемам лишней нефти и в мае ситуация улучшится. К концу года рынок придет к балансу и даже дефициту - будут сокращаться избыточные запасы. Это поддержит котировки нефти. Эксперт допустил рост стоимости Brent до $40 в конце 2020 года.



На новостях о дополнительном сокращении добычи цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:27 мск выросла на 2,94%, по сравнению с закрытием цены предыдущей сессии, и составила $30,5 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени подорожал на 5,34% - до $25,43 за баррель.



Впрочем, Артем Деев отметил, что новые решения добывающих стран окажут кратковременное влияние на котировки и далее цены опять могут снизиться. Ведь реальное перепроизводство нефти в мире сохраняется, а хранилища почти заполнены. В Минэнерго на вопросы "Известий" оперативно не ответили.



Снова вирус



Уже после совещания Владимира Путина с Игорем Сечиным появилось тревожное сообщение: у представителя главы государства Дмитрия Пескова выявлен положительный результат теста на коронавирус. Вскоре эту информацию подтвердил и сам представитель президента.



- Да, я заболел, - сказал он ТАСС. - Лечусь.



Сейчас Дмитрий Песков лечится в одной из больниц, рассказал "Известиям" источник в Кремле.



- Что касается работы, то по возможности, - добавил собеседник редакции.



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В этот же день стало известно, что положительный результат теста на COVID-19 подтвердился и у жены пресс-секретаря президента Татьяны Навки. Тем не менее она заверила СМИ, что все в порядке и вместе с мужем они находятся под наблюдением врачей. По ее мнению, супруг, скорее всего, заразился именно на работе, поскольку вся семья соблюдала строгую изоляцию. Сам Дмитрий Песков подчеркнул, что последний раз он очно контактировал с главой государства более 30 дней назад.



Стоит напомнить, что ранее инфекция была обнаружена у председателя правительства Михаила Мишустина, а также у министра культуры Ольги Любимовой. Кроме того, 1 мая стало известно о госпитализации главы Минстроя Владимира Якушева.



По состоянию на 12 мая в России выявлено свыше 230 тыс. заболевших СOVID-19. Только за последние сутки инфекция была обнаружена почти у 11 тыс. человек. Выздоровели уже более 43,5 тыс. человек, а количество летальных исходов в РФ по-прежнему находится на одном из самых низких уровней - 2116 случаев. Источник - Известия

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