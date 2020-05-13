Пресс-секретарь президента России Песков (Навкин муж) заразился коронавирусом

06:15 13.05.2020

"Да, я заболел. Лечусь", - сказал он агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус.

По информации РИА Новости, он находится в больнице.

Meduza пишет, что вместе с Песковым госпитализирована его супруга Татьяна Навка.

Песков не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом. 30 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил о положительном результате теста на COVID-19, 1 мая стало известно о госпитализации главы Минстроя Владимира Якушева, а 6 мая вирус выявили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Россия находится на втором месте в мире по заболеваемости коронавирусом – здесь выявлено свыше 232,2 тыс. случаев COVID-19. Лидирует по числу заболевших столица – 121,3 тыс. человек.