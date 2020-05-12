Ухань возвращается. В городе "нулевого пациента" с COVID-19 обнаружены новые заболевшие

08:48 13.05.2020

Власти 11-миллионного китайского города Ухань, в декабре прошлого года ставшего эпицентром распространения пандемии, в ближайшие десять дней намерены провести скрининг всего городского населения на COVID-19, сообщило во вторник китайское издание Pengpai. Поводом стали зафиксированные в Ухане в последние два дня шесть новых случаев заражения коронавирусом - первые после более чем месячного перерыва. После того как китайские власти были обвинены в сокрытии информации о "нулевом пациенте" в Ухане и создании тем самым огромных проблем для всего мира, на сей раз они пытаются демонстрировать максимальную открытость и заявляют о решимости не допустить второй волны пандемии.



Статистика по коронавирусу COVID-19

Мир

Россия

Москва

Заболели

Выздоровели

Умерли

232 тыс.

+10 899

(за сутки)

43 512 чел.

+3711

(за сутки)

2169 чел.

+160

(за сутки)

Данные обновлены 12.05.2020 в 22:07 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

Как следует из публикации Pengpai, тестирование населения на COVID-19 должно быть проведено в Ухане в десятидневный срок, о чем городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом уже направил экстренные сообщения всем районным штабам китайского мегаполиса. "Принято решение провести в Ухане, в пределах всего города скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту",- цитирует Pengpai сообщения оперативного штаба, впрочем, не уточняя, каким образом в столь сжатые сроки будет реализована эта задача.

Остается неясным и то, зачем понадобилось массовое тестирование, учитывая, что, по официальной версии, пока речь идет лишь о шести новых заболевших за последние два дня.



До 9 мая в течение 35-дневного срока в городе не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, при этом еще 18 апреля Ухань был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из городской больницы был выписан последний пациент с COVID-19.



Еще раньше - более месяца назад, 8 апреля - китайские власти сняли транспортную блокаду Уханя, крупного логистического центра провинции Хубэй, который был отрезан от внешнего мира два с половиной месяца. За весь период пандемии в Ухане было зафиксировано 50 339 случаев заражения, 3869 человек скончались.

На сей раз новым "нулевым пациентом" в Ухане, о котором в воскресенье сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая, стал 89-летний мужчина, также страдающий гипертонией и поликистозом (его имя не называется). Как следует из официального сообщения, мужчина не покидал жилого комплекса, в котором он проживает в Ухане, целых три с половиной месяца - с 25 января, то есть длительный период находился в условиях самоизоляции или имел минимальные контакты с внешним миром. Первые признаки заболевания - повышение температуры, озноб, проявились у него 17 марта, после чего в течение 10 дней он принимал лекарства, занимаясь самолечением, но к врачам не обращался и тест на коронавирус не сдавал.

Через месяц после появления первых симптомов, 15 апреля, у мужчины пропал аппетит, он почувствовал недомогание, в связи с чем 6 мая был доставлен в больницу, где ему был сделан тест на нуклеиновую кислоту, оказавшийся положительным.

Повторный тест, сделанный 9 мая, подтвердил диагноз COVID-19. Вторым заболевшим оказалась супруга мужчины (у его дочерей тест на коронавирус оказался отрицательным).

По официальной версии, мужчина мог заразиться в ходе своих эпизодических контактов с жильцами своего дома, где ранее было зафиксировано 20 случаев заражения. На следующий день после официального признания появления в Ухане "пациента 2.0" Комитет здравоохранения провинции Хубэй сообщил о выявленных в городе еще пяти (включая жену 89-летнего мужчины) случаях заражения коронавирусом. Все заболевшие были госпитализированы.



Александр Габуев о реалистичности позитивных данных из КНР

Кроме того, за последние сутки в Ухане на 11 человек выросло и число бессимптомных носителей COVID-19, однако китайские власти не включают таких людей в общую статистику. Заболевшими в КНР официально считаются лишь те, у кого в той или иной форме после поставленного диагноза проявились симптомы заболевания и кто был госпитализирован. В целом с 9 по 10 мая по всему Китаю были выявлены 14 новых случаев заболевания коронавирусом и 20 бессимптомных носителей.

В этой ситуации власти провинции Хубэй демонстрируют решимость не допустить возвращения пандемии в Ухань.

"На текущий момент в городе продолжают приниматься жесткие меры для борьбы с вирусом, мы решительно не допустим повторной волны эпидемии",- говорится в обнародованном в понедельник заявлении местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Тем не менее, несмотря на то что новые случаи заболевания пока выглядят локальной историей, нельзя исключить, что уже в ближайшее время они вызовут новый всплеск информационной войны и обвинений Китая в том, что он вновь не сообщает всю правду об Ухане - городе, который для многих в последние месяцы стал именем нарицательным.



Сергей Строкань



"Коммерсантъ" от 12.05.2020,