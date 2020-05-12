Индия пытается стать экономической альтернативой Китаю привлекая мировых инвесторов, - Д.Юрганов

09:52 13.05.2020

Денис Юрганов



По последним сообщениям индийских СМИ, а также агентства Bloomberg власти Индии намерены широко и активно привлекать иностранных инвесторов в страну. Планируется предоставить территорию под промышленные комплексы крупнейшим иностранным брендам. Для того что – бы разместить у себя иностранные предприятия, Индия предоставит земли площадью 461 589 гектаров, в том числе 115 131 гектар промышленных земель в таких штатах - Гуджарат, Махараштра, Тамилнад и Андхра Прадеш. Индийское правительство намерено заинтересовать иностранные компании, которые смогут перенести производство из Китая, земельными участками, общая площадь которых почти в два раза больше государства Люксембург. Сегодня, крупные международные корпорации уменьшая зависимость от КНР как производственной базы ищут альтернативные площадки, Индия может воспользоваться таким шансом и перехватить инициативу у китайцев. Правительство страны уже выбрало в качестве основных направлений для развития производства такие сектора экономики как - фармацевтика, производство медицинского оборудования, электроника, тяжелое машиностроение, текстильная и пищевая промышленность, нефтехимия. Так же, Нью-Дели может предложить более дешевые рабочие руки, нежели Китай. Такими предложениями уже заинтересовались американские компании. Корпорации Саудовской Аравии тоже не остались в стороне, включая крупнейшую нефтяную компанию Saudi Aramco. Руководство Saudi Aramco заявило, что, несмотря на падение прибыли (данные за март) на 20,9%, компания продолжит инвестиции в Индию и будет их наращивать в связи с высокой перспективой индийского рынка. До последнего времени, в Индии размещение на ее территории предприятий с основой в виде иностранного капитала, возникали проблемы. Дело в том, что нужно было несколько изменять законодательство и предлагать зарубежным инвесторам выделение необходимых для своих проектов земель с инфраструктурой, и это "неудобство" одно из основных преград для компаний, которые хотят участвовать в развитии индийской экономики. Чтобы перехватить инициативу у Китая (но быстро это сделать не получится) в плане инвестиций, индийские власти решили пойти на такую оригинальную меру. По сообщениям индийской The Economic Times правительство государства прорабатывает возможность передачи в долговременное пользование зарубежным компаниям необходимых площадей индийской территории. Также, президент США, находясь с визитом в Индии в феврале 2020 года уже заявлял, что торговое соглашение между государствами может быть подписано в конце этого года.



Сдерживание Китая – сегодня главная задача для Штатов и заявлений об этом от американских политиков и экспертов большое количество. По мнению американского генерала сухопутных воск Г. Макмастера КНР позволяет себе продвигать три связанных между собой концепции: "Инициатива пояса и пути", "Сделано в Китае 2025" и "Военно-гражданское слияние". Первая инициатива – инвестпроекты в инфраструктуру. Вторая инициатива направлена в сторону приобретения независимости Китая в технологическом и научном плане. Третья по счету, но не по значению доктрина заключается в создании глобальной разведывательной сети, которая занимается разведкой и кибератаками. Очевидно, что реакция США небезосновательна и проекты "Пояс и путь" и "Цифровой шелковый путь" направлены на китайское доминирование с прицелом на весь Мир. Поэтому в ближайшее время следует ожидать активности США в продвижении антикитайской стратегии с традиционными партнерами в регионе - Южной Кореей, Тайванем и Индией, также странами АСЕАН и Индией. Будет повышенное внимание к странам Центральной Азии.

Продолжающееся противостояние Пекина и Вашингтона, побуждают США потихоньку выводить свое производство из Поднебесной и искать альтернативу, для этого территория Индии вполне может подойти со своей более дешевой рабочей силой и возможно большей политической зависимостью от США. А разговоры о том, что производство из КНР будет выводиться исключительно в Америку, видимо, так и останутся разговорами. Самое интересное, что нужно сделать в этой ситуации Китаю, что бы он не лишился крупнейших иностранных инвестиций, которые подпитывают его экономику. И последнее. Индийская экономика, конечно, переживает не лучшие времена (впрочем, как и вся мировая экономика), но "эксперимент" с глобальными инвестициями вполне реальная палочка – выручалочка для Индии. К тому же, пул основных участников инвестпроектов набирается неплохой - Япония, США, Южная Корея и Саудовская Аравия. Интересно, что среди них нет ни одного государства БРИКС, с которыми у Индии партнерские экономические отношения(или ей этот БРИКС уже даром не нужен).



12 мая 2020