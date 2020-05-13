|КазВирус - 5417
10:26 13.05.2020
138 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане
138 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб Госкомиссии.
Сообщается, что зараженные находятся в следующих регионах:
Атырауская область - 92,
Нур-Султан - 15,
Западно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 6,
Алматы - 6,
Туркестанская область - 4,
Карагандинская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 1.
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане выросло до 5417.