КазВирус - 5417

10:26 13.05.2020

138 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане



138 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб Госкомиссии.

Сообщается, что зараженные находятся в следующих регионах:

Атырауская область - 92,

Нур-Султан - 15,

Западно-Казахстанская область - 11,

Жамбылская область - 6,

Алматы - 6,

Туркестанская область - 4,

Карагандинская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 1.



Число заразившихся коронавирусом в Казахстане выросло до 5417.