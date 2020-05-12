Память сильнее эпидемий. 9 мая в Туркменистане торжественно отметили день Победы

10:32 13.05.2020 Алексей Чичкин

12.05.2020



75-летие Великой Победы над фашизмом отмечалось почти во всех странах СНГ, но без традиционных масштабных мероприятий. Что, как известно, обусловлено пандемией коронавируса, охватившей практически все государства Содружества, и режимом самоизоляции. Но вопреки сложной ситуации в Туркменистане прошли военный парад, шествие "Бессмертного полка", состоялось возложение венков к мемориалам воинам Великой Отечественной войны, чествования ветеранов фронта и тыла.

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов сказал о беспримерном подвиге советских народов в годы борьбы с фашизмом так: этот подвиг не имеет и не будет иметь срока давности. Народы ковали Победу в неимоверно тяжелых условиях военного времени. Потому, несмотря на пандемию COVID-19, священный долг нынешнего поколения - открыто, публично воздать должное поколению победителей фашизма.

Надо сказать, что сегодня Туркменистан - единственная постсоветская страна, где до сих пор не выявили ни одного больного коронавирусом. При этом прибывающих в страну граждан помещают к карантинные лагеря. Представитель ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска посетила карантинные учреждения в городах Туркменабад (бывший Чарджоу) и Туркменбаши (бывший Красноводск). По итогам поездки она заявила, что Ашхабад "работает на самом высоком уровне".

Напомним также, что страна провозгласила постоянный нейтралитет еще в 1995-м, на четвертом году своей независимости. Соответственно, не участвует в ЕАЭС и ОДКБ.



Но, в отличие от многих других стран Содружества и Восточной Европы, здесь решительно пресекаются попытки искажать историю, фальсифицировать период пребывания республики в составе СССР.



Позицию страны по этим вопросам определил еще первый президент независимого Туркменистана Сапармурат Ниязов (1990-2006): "У наших граждан нет времени, да и не в наших традициях "переписывать" историю, "подстраивать" ее под политическую конъюнктуру. У нас много созидательных задач". Но они, по мнению С. Ниязова, не могут быть решены, "если разрывать и тем более отрицать историческую взаимосвязь поколений".

Такого же отношения к истории в Туркменистане придерживаются и сейчас. К слову сказать, отец С. Ниязова, Атамурат Ниязов, добровольцем ушел на фронт и 24 декабря 1942 г. в должности командира отделения 535-го гвардейского полка 2-й гвардейской дивизии погиб в бою в Северной Осетии. А дед второго президента Туркменистана, ефрейтор Бердымухаммед Аннаев, сражался в составе 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Вернулся с войны инвалидом II группы. Погиб во время Ашхабадского землетрясения 1948 года.



Зарубежные СМИ не преминули отметить "просоветскую тональность" торжеств в этой стране и особенно оценки главой Туркменистана вклада республики в обеспечение победы над фашизмом. Явно не ожидали от Ашхбада столь "непрозападной" сенсации. Что же их так обескуражило?



Торжественные мероприятия в Ашхабаде, включая военный парад, состоялись в статусе общегосударственного праздника. Причем в основном с советской символикой военных лет и в сопровождении советских музыкальных произведений той поры. По информации государственного информагентства "Туркменистан.ру", торжества с участием главы государства и членов правительства начались с возложения цветов в мемориальном комплексе "Народная память".

Сообщалось, что венки к памятникам в честь защитников Родины и жертв разрушительного ашхабадского землетрясения 1948 года "возложили глава государства, ветераны войны и труда, руководители парламента, правительства, общественных организаций, иностранные дипломаты". Цветы к подножию обелисков "также возложили заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин и члены российской делегации, прибывшие на празднование Дня Победы в Туркменистан. Затем торжества продолжились военным парадом. Перед началом парада выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов".

Как подчеркнул в своем выступлении глава государства, "воины Туркменистана, прошедшие великую войну, продемонстрировали высокий образец доблести, героизма и преданности Родине... В этой страшной войне, длившейся 1418 дней, миллионы людей стали жертвами беспощадной политики фашизма. Стремление к Великой Победе объединило туркменский народ с братскими народами в жестокой схватке с врагом". Президент подчеркнул, что проявленные в годы войны героизм и отвага советских солдат и офицеров будут вечно жить в сердцах благодарных потомков".



Также слово было предоставлено замминистра обороны РФ, генерал-полковнику Александру Фомину. Он отметил, что "свыше 300 тысяч бойцов Туркменистана приняли участие в сражениях на всех фронтах войны и дошли до стен рейхстага. А в тылу был второй фронт, на котором матери, жены и даже дети своим трудом приближали этот светлый день".



В конце своего выступления А. Фомин объявил: "Во имя сохранения исторической памяти братскому туркменскому народу передается на вечное хранение Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Именно под этим знаменем ходил в бой Бердымухамед Аннаев - дед уважаемого президента Туркменистана. Преклоняемся перед всеми ветеранами, поколением победителей".

Затем, как сообщает "Туркменистан. Ру", состоялся "военный парад подразделений Вооруженных сил Туркменистана, часть которых была в военной форме солдат Великой Отечественной войны, вооружена автоматами ППШ и карабинами той поры". При этом "украшением праздничного парада стало шествие военнослужащих на ахалтекинских конях. Во время Великой Отечественной войны были сформированы 97-я и 98-я туркменские конные дивизии, они прошли боевой путь от Сталинграда до Берлина.

А вдоль трибун, "вызывая оживление, проехали легковой автомобиль "Газ-67Б", грузовые автомобили "ЗИС–5" и "УРАЛ-ЗИС" с установленными на них пулеметами, и легендарная машина БM-13 "Катюша". В заключение парада на КАМАЗах были провезены лучшие средние танки Второй мировой – T-34 и противотанковые артиллерийские установки СУ-100.

После парада стоялось шествие "Бессмертного полка" с участием жителей Ашхабада и членов посольства РФ в Туркменистане. А "завершающим аккордом праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы стал праздничный фейерверк, озаривший ночное небо Ашхабада тысячами огней. Праздничные торжества в честь Дня Победы прошли во всех регионах Туркменистана".

Действительно, вклад республики в Великую Победу был весьма значимым. Массовый героизм туркменов на фронте и в тылу, бескорыстная помощь местных жителей многим десяткам тысяч эвакуированных в республику - среди немеркнущих свидетельств сопричастности Туркменистана к Победе над фашизмом.

Более 300 тысяч граждан Туркменской ССР, - а тогда это четверть населения республики, - участвовали в боях Великой Отечественной, причем около 160 тыс. из них были добровольцами. Мужество и героизм воины проявляли на всех фронтах. До 80 тыс. из них были награждены боевыми орденами и медалями, 112 стали Героями Советского Союза.

Одним из первых, кто был удостоен этого звания в военные годы, стал уроженец Туркмении Дурды Курбан, командир отделения 176-й стрелковой дивизии, расположенной на границе с Румынией (в Молдавской ССР). Во время боя с превосходящими силами противника в июле 1941 г. воин лишился руки. Но это не остановило героя: он поднял свое отделение в бой, отразив несколько вражеских атак.



Звание Героя Советского Союза было посмертно присвоено в 1943 г. старшему лейтенанту Аннаклычу Авакову, командиру кавалерийского эскадрона. За двое суток боев у Белой Калитвы (Ростовская область) эскадрон отразил семь немецких атак, в которых участвовали 16 танков. Причем красноармейцы располагали лишь стрелковым оружием, грантами и саблями. Кавалеристы уничтожили до 300 гитлеровцев, три немецких танка и бронемашину.



Сюда в военные годы было перемещено свыше 20 предприятий из западных районов СССР, включая Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, направленный в Красноводск, один из крупнейших в советской нефтепереработке 1930 - 1960-х гг. На полную мощность он вступил в действие уже к лету 1942-го (вернулся в Туапсе в 1948-м).

Осенью 1941 г. в Ашхабад были эвакуированы и находились до весны 1944 года Московский государственный университет, Одесский государственный университет, Харьковский гидрометеорологический институт, Сочинский бальнеологический институт. Прибыв в туркменскую столицу, эти учреждения в считанные недели возобновили свою работу в полном объеме.

Через Туркменистан (далее через Казахстан) поступала на фронт и в прифронтовые регионы часть ленд-лизовских и гуманитарных грузов из США, Великобритании и ее доминионов - Австралии. Канады. Новой Зеландии, Южноафриканского союза. По данным председателя Госплана СССР (1949 - 1958 гг.) М.З. Сабурова, "туркменские каспийские порты Челекен и особенно Красноводск бесперебойно работали на перевалке союзнических грузов, поступавших из иранских портов на Каспии и через порты Азербайджана; на передислокации многих воинских частей между фронтами и прифронтовыми районами. Местные жители массово записывались добровольцами для работы в портах, на железных дорогах республики, во многих других ее отраслях".

Как свидетельствовал М. Сабуров, в Туркменской ССР в военный период быстро увеличивалось производство, "например, в хлопковой, плодоовощной, рыбной, текстильной отраслях, в металлообработке, как и в производстве медикаментов, средств химической защиты". Отмечал он и "оперативный ввод в действие многих эвакуированных предприятий, благодаря трудовому - подлинно братскому содружеству местных жителей с теми, кто прибыли вместе с эвакуированными предприятиями".

С эвакуированными работниками и их семьями, - это свыше 20 тыс. человек, - местное население по-братски делилось всем, чем располагало. Туркменские семьи усыновили и удочерили свыше 150 беспризорных детей, вывезенных из оккупированных и прифронтовых регионов страны.

Более 70 млн руб. были добровольно пожертвованы населением республики в фонды Красной армии, помощи эвакуированным и беспризорным детям войны.



И еще такой факт: всего за годы войны женщины республики добровольно сдали в различные фонды 7392 кг ювелирных изделий из серебра, платины и золота, что на 70% превысило объем драгоценных металлов, собранных тогда по всему Союзу. Эти украшения женщин Туркменистана были "переплавлены" в 5 танковых колонн и 7 авиаэскадрилий.



А на днях МИД РФ поблагодарил Туркменистан за гуманитарную помощь, предоставленную на фоне пандемии коронавируса. "Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Ашхабад направил в Россию груз весом около 1000 тонн. В состав помощи вошли текстильная продукция, стройматериалы и продовольствие. Товары направят в российские медучреждения и в организации, которые оказывают социальную поддержку гражданам из группы риска.

И как этот благородный жест со стороны наших туркменских друзей созвучен тем славным делам, которые стали основой нашей совместной Победы в Великой Отечественной войне. Нельзя здесь не вспомнить и о том, что на полях сражений сложили головы 86 тыс. воинов-туркменов… Вечная слава героям, павшим и живым! Источник - Столетие

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