Продукты в Казахстане продолжают уверенно дорожать

11:02 13.05.2020

Продукты продолжают дорожать в Казахстане

Годовой рост ускорился до 10,4%,



Товары, цены на которые растут в Казахстане быстрее других, озвучил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев в ходе заседания правительства, передает zakon.kz.

Глава финрегулятора заявил, что на фоне роста спроса на продукты питания в условиях чрезвычайного положения и карантина годовая инфляция в Казахстане продолжила ускоряться и сложилась на уровне 6,8% в апреле, формируясь второй месяц подряд выше целевого коридора 4-6% на 2020 год.



В условиях недостаточного предложения, связанного с ограниченным импортом в результате введения карантинных мер в странах-торговых партнерах, месячный рост цен на продовольственные товары составил 1,9%, годовой рост ускорился до 10,4%, что является максимальным значением с 2017 года. В наибольшей степени в апреле т.г. подорожали фрукты и овощи – на 5,6%, сахар – на 6,2%, крупы – на 3,4%, - сообщил Досаев.



По его словам, из-за приостановки деятельности объектов торговли и сервиса рост цен на непродовольственные товары и платные услуги сохранился практически на уровне предыдущего месяца.



Цены на непродовольственные товары выросли на 5,4% в годовом выражении. Рост цен на отдельные товары, такие как медикаменты и товары личного пользования, связанный с ослаблением национальной валюты, был нивелирован снижением цен на ГСМ (цена на бензин снизилась на 1,3% в апреле, на дизельное топливо - на 2,3%). Годовой рост цен на платные услуги сохранился на уровне 3,5%. Сдерживающим фактором стало временное снижение тарифов на коммунальные услуги на период действия режима ЧП, - рассказал Ерболат Досаев.



Подготовил Альберт Ахметов