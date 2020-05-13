 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.05.2020
13:28  Трамп: третья фаза эпохального провала, - Ханнес Штайн
13:17  Теперь миру грозит ядерная анархия, о которой некогда предупреждал Кеннеди, - Die Welt
12:55  Мирзиеев подмахнул очередную Узб-стратегию. На сей раз - "банковского реформирования"
12:53  В Бишкеке митинг противников освобождения узбекского сидельца Аскарова
12:50  Вебинар "Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона" (анонс, 14/05)
11:30  Коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду, - А.Резчиков
11:02  Продукты в Казахстане продолжают уверенно дорожать

10:38  У саудовских супертанкеров с нефтью проблемы с разгрузкой в США
10:32  Память сильнее эпидемий. 9 мая в Туркменистане торжественно отметили день Победы
10:26  КазВирус - 5417
10:08  Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне, - Ольга Самофалова
09:52  Индия пытается стать экономической альтернативой Китаю привлекая мировых инвесторов, - Д.Юрганов
08:48  Ухань возвращается. В городе "нулевого пациента" с COVID-19 обнаружены новые заболевшие
06:15  Пресс-секретарь президента России Песков (Навкин муж) заразился коронавирусом
01:44  В Таджикистане и Узбекистане истребляют следы русской культуры, - О.Сухаревская
01:41  Сделать котировку: нефтяной рынок может сбалансироваться к концу года. Наверное...
01:38  Почему монголы так и не завоевали Японию?
01:00  Аравия тонет в дешевой нефти
00:42  Секретная био-лаборатория Пентагона в Казахстане в центре скандала, - А.Уваров
00:38  К новому переделу мира, - Грэхем Аллисон
00:21  Аркадаг сменил резиденцию ради своей безопасности, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Продукты в Казахстане продолжают уверенно дорожать
11:02 13.05.2020

Продукты продолжают дорожать в Казахстане
Годовой рост ускорился до 10,4%,

Товары, цены на которые растут в Казахстане быстрее других, озвучил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев в ходе заседания правительства, передает zakon.kz.
Глава финрегулятора заявил, что на фоне роста спроса на продукты питания в условиях чрезвычайного положения и карантина годовая инфляция в Казахстане продолжила ускоряться и сложилась на уровне 6,8% в апреле, формируясь второй месяц подряд выше целевого коридора 4-6% на 2020 год.

В условиях недостаточного предложения, связанного с ограниченным импортом в результате введения карантинных мер в странах-торговых партнерах, месячный рост цен на продовольственные товары составил 1,9%, годовой рост ускорился до 10,4%, что является максимальным значением с 2017 года. В наибольшей степени в апреле т.г. подорожали фрукты и овощи – на 5,6%, сахар – на 6,2%, крупы – на 3,4%, - сообщил Досаев.

По его словам, из-за приостановки деятельности объектов торговли и сервиса рост цен на непродовольственные товары и платные услуги сохранился практически на уровне предыдущего месяца.

Цены на непродовольственные товары выросли на 5,4% в годовом выражении. Рост цен на отдельные товары, такие как медикаменты и товары личного пользования, связанный с ослаблением национальной валюты, был нивелирован снижением цен на ГСМ (цена на бензин снизилась на 1,3% в апреле, на дизельное топливо - на 2,3%). Годовой рост цен на платные услуги сохранился на уровне 3,5%. Сдерживающим фактором стало временное снижение тарифов на коммунальные услуги на период действия режима ЧП, - рассказал Ерболат Досаев.

Подготовил Альберт Ахметов

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589356920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Приоритетной задачей на предстоящий период станет формирование новой структуры экономики - А. Мамин
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Кадровые перестановки
- С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму около 804 млрд тенге
- Счетный комитет обеспечивает мониторинг и контроль за расходованием средств, направляемых на реализацию антикризисных мер
- Скончался почетный президент Федерации тяжелой атлетики Кайрат Турлыханов
- Аравия тонет в дешевой нефти
- Напарник для Джо: Кто станет первой женщиной вице-президентом США?
- Пандемия коронавируса поставила под удар перспективы российского космоса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  