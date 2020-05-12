Коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду, - А.Резчиков

11:30 13.05.2020

12 мая 2020,

Коронавирус предвещает распад Евросоюза по сценарию СССР. С таким прогнозом выступила Марин Ле Пен. Об угрозе распада предупредил и ее ярый оппонент, финансист Джордж Сорос. Оба этих предсказания прозвучали после того, как впервые в истории верхушка ЕС пригрозила наложить санкции на свою опорную страну – Германию. Выйдет ли ФРГ из-за конфликта с Брюсселем из Евросоюза, как это уже сделала Британия?

В Евросоюзе произошла "некая странность" – появился вопрос о санкциях против Германии, удивился в своем Telegram во вторник российский сенатор Алексей Пушков. "Такое – впервые. Против "нелиберальной" Венгрии – нормально, против авторитарной Польши – куда ни шло, но санкционные процедуры против святая святых? Против центра ЕС в лице Германии? Невиданно", – написал Пушков. По его словам, здесь важна не столько сама причина спора, которая относится к скупке гособлигаций и кредитно-денежной политике, сколько сам факт.

"Так евробюрократия утверждает свой приоритет над отдельными странами-членами. Не исключая в данном случае Германию. Именно поэтому Британия "сделала ноги" из ЕС: для бывшей империи ходить по струнке из-за решений кафкианских безымянных бюрократов было невыносимо", – написал Пушков.

В минувшие выходные председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила начать разбирательство против Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону ФРГ. Этот факт кажется особенно пикантным, если вспомнить, что сама фон дер Ляйен – немка, до недавних пор занимавшая пост министра обороны Германии. В кресло главы европейского правительства она попала всего полгода назад с подачи своей старшей соратницы, канцлера Ангелы Меркель.

Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал решение конституционного суда ФРГ от 5 мая "эпохальным", потому что по единству ЕС в тот день был нанесен "сокрушительный удар". "Важен сам тот факт, что высший национальный судебный орган Германии осудил и назвал неконституционной политику Европейского центрального банка", – отмечал Рар.

Суть вердикта КС такова: с самого начала "коронакризиса" ЕЦБ скупал долги государственных и частных предприятий по всей Европе, напомнил собеседник. Затем он, грубо говоря, начал печатать деньги, чтобы уравновесить ситуацию. Конституционный суд Германии, по сути, обвинил Европейский центробанк в удешевлении общей валюты и создании тем самым ситуации социальной несправедливости. Фактически ЕЦБ бьет по карману простых немцев, акцентировал политолог. "Брюсселю придется приложить колоссальные усилия, чтобы заново консолидировать союз. И получится ли это, сейчас сказать сложно", – подчеркивал Рар.

Американский миллиардер Джордж Сорос тоже счел решение немецкого суда чрезвычайным событием. В интервью британской газете Independent накануне он предсказал развал Евросоюза. Правда, это произойдет в том случае, если другие страны начнут теперь манкировать европейским правом вслед за Германией.

"Могут ли Венгрия и Польша решить, будут ли они следовать европейским законам или собственным судам, чью законность поставил под сомнение ЕС? Этот вопрос касается самого сердца ЕС, которое основано на верховенстве закона. Польша немедленно воспользовалась случаем и заявила о превосходстве своих контролируемых правительством судов над европейским законодательством", – возмущается Сорос.

Лично знакомый с Соросом гендиректор Российского совета по международным делам, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов заметил по этому поводу, что этот финансист вообще склонен к "драматическим прогнозам", которые, как правило, не сбываются. "Сорос год назад уже пророчил и распад ЕС, и дефолт на Украине, но все это не сбылось. Надо учитывать, что Сорос не просто финансовый теоретик, он очень крупный инвестор, поэтому иногда его прогнозы могут определяться его бизнес-интересами. Он может играть на повышение или понижение. В свое время он пытался подорвать немецкую марку после того, как нанес сильный ущерб британскому фунту", – напомнил Кортунов газете ВЗГЛЯД.

Действительно, еще год назад Сорос в своей статье на сайте Project Syndicate возмущался тем, что население Евросоюза находится в спячке, и "если оно не проснется, то ЕС распадется, как Советский Союз в 1991 году".

Кортунов отмечает парадоксальность нынешнего спора Брюсселя и Берлина – бывшая подчиненная Меркель Урсула фон дер Ляйен вступила в конфликт с судом своей же страны. "Этот конфликт очень характерен. В Евросоюзе все привыкли к тому, что немцы всегда за всех платят, поскольку Германия считается неформальным лидером ЕС и больше всего заинтересована в его сохранении", – отмечает политолог, добавив, что теперь немцы не хотят брать на себя ответственность за популистские и непродуманные решения других стран.

"Одним столкновением здесь дело не закончится. Будут и другие. После ухода Великобритании общий бюджет недосчитается до 20%. Значит, надо сокращать расходы. Многие страны, особенно Центральной и Восточной Европы, которые остаются получателями, а не донорами, противятся. Они настаивают, чтобы старая Европа увеличивала свой вклад", – пояснил политолог.

У Брюсселя нет ясного плана по выводу ЕС из кризиса, считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. "Сейчас будет развертываться серьезная экономическая депрессия. Поэтому некоторые богатые страны ЕС могут поставить вопрос: а почему бы им не действовать самостоятельно?" – сказал он газете ВЗГЛЯД. По его мнению, одной из главных проблем экономики ЕС становится переоцененный евро, который удорожает производство и предоставление услуг, например мешает восстановлению туристической отрасли.

"Возникает вопрос о том, как выходить из депрессии – вместе или поодиночке? А это означает выход из Евросоюза.



Причем выход из-под влияния еврократии будет происходить не в пустоту, а в зону российского тяготения.



На континенте в Европе есть только один противовес – это Россия, с которой многие европейские народы начнут теперь искать нормализации отношений. Мы наблюдаем зарождение центробежных тенденций в ЕС", – прогнозирует эксперт. В то же время Брюссель не будет "молча наблюдать за процессом". "В его распоряжении остается множество рычагов, прежде всего – деньги ЕЦБ. Поэтому к власти должны прийти принципиально новые силы, которые готовы бросить вызов верхушке Евросоюза", – пояснил Колташов.

Во Франции одной из таких новых сил, очевидно, может стать "Национальное объединение", которое возглавляет Марин Ле Пен. Во вторник Ле Пен заявила, что дни Евросоюза, который является "искусственной конструкцией", сочтены. И напомнила о судьбе советской империи, также рухнувшей из-за своей "идеологической нелепости". Взамен Ле Пен предлагает создать "Европу наций", основанную на уважении к национальным особенностям каждой страны. Французский политик отметила, что коронавирусный кризис положил начало этим изменениям, вернув в обиход европейцев такие слова, как "границы", "суверенитет" и "национальные интересы".

Тем временем российский сенатор Пушков не верит в то, что дни Евросоюза сочтены. Германия не станет его разваливать, ведь она – главный экспортер продукции на еврорынок и главный бенефициар от единой валюты в виде евро. Берлин и получает от союза намного больше других стран, полагает сенатор.

Пушков предположил, что ФРГ решит "остаться зависимой от США страной, вынужденной считаться с евробюрократией, которую сама же и навязала Европе, при этом получая от этого огромные выгоды". "Даже ценой возможных санкций, которые, вполне возможно, против нее введены все же не будут", – считает Пушков.



Текст: Андрей Резчиков