В Бишкеке митинг противников освобождения узбекского сидельца Аскарова

12:53 13.05.2020

У здания Верховного суда собрались противники освобождения Азимжана Аскарова



Бишкек. 13 мая. - Перед зданием Верховного суда, где должна быть рассмотрена кассационная жалоба осужденного на пожизненный срок Азимжана Аскарова, собралось около 20 человек, пишет "Азаттык".



Они сообщили, что приехали из Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области и являются родственниками погибших в июньских событиях в 2010 году. Собравшиеся заявили, что выступают против освобождения Аскарова и требуют оставить в силе ранее принятое решение.



Процесс по рассмотрению кассационной жалобы Азимжана Аскарова должен был начаться в феврале. На первом заседании сторона защиты вместе с кассационной жалобой подала дополнительное заявление, содержание которого на суде не было озвучено. Прокуроры в свою очередь ходатайствовали о предоставлении им времени на ознакомление с этим заявлением.



Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Жалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению.



2 декабря 2019 года на основании заявления адвокатов Верховный суд КР вновь рассмотрел это дело. В связи с декриминализацией уголовного законодательства по ряду статей осужденный получил послабления. К примеру, был сокращен срок заключения по статье "Организация массовых беспорядков", а статья "Убийство, совершенное на почве межнациональной вражды" была заменена на "Убийство". Но учитывая, что Азимжан Аскаров был осужден на пожизненное лишение свободы, эти решения суда на основной приговор никак не повлияли.



Ряд международных организаций не единожды призывал Кыргызстан освободить Азимжана Аскарова.