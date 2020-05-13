Мирзиеев подмахнул очередную Узб-стратегию. На сей раз - "банковского реформирования"

12:55 13.05.2020

В Узбекистане утверждена стратегия реформирования банковской системы



Утверждена стратегия реформирования банковской системы, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ "О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы".

Документом утверждены соответствующая Стратегия и Дорожная карта по ее реализации, которые определили концептуальные основы, принципы и направления трансформации сферы на ближайшие пять лет.

Целевые показатели:

- повышение доли активов банков без доли государства в общем объеме активов банковской системы с текущих 15% до 60% к 2025 году;

- повышение доли обязательств банков перед частным сектором в общем объеме обязательств с текущих 28% до 70% к концу 2025 года;

- привлечение к 2025 году не менее трех стратегических иностранных инвесторов, обладающих надлежащим опытом, знаниями и репутацией, в капиталы не менее трех банков с долей государства;

- повышение доли небанковских кредитных организаций в общем объеме кредитования с текущих 0,35% до 4% к 2025 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о поэтапной приватизации доли государства в шести банках - "Ипотека-банк", "Узпромстройбанк", "Асака", АК "Алокабанк", "Кишлок курилиш банк" и "Туронбанк".

Приватизация будет осуществляться при содействии международных финансовых институтов. На первом этапе предусмотрено институциональное преобразование банков (трансформация деятельности), на втором - реализация государственного пакета акций, говорится в документе.