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Мирзиеев подмахнул очередную Узб-стратегию. На сей раз - "банковского реформирования"
12:55 13.05.2020

В Узбекистане утверждена стратегия реформирования банковской системы

Утверждена стратегия реформирования банковской системы, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ "О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы".
Документом утверждены соответствующая Стратегия и Дорожная карта по ее реализации, которые определили концептуальные основы, принципы и направления трансформации сферы на ближайшие пять лет.
Целевые показатели:
- повышение доли активов банков без доли государства в общем объеме активов банковской системы с текущих 15% до 60% к 2025 году;
- повышение доли обязательств банков перед частным сектором в общем объеме обязательств с текущих 28% до 70% к концу 2025 года;
- привлечение к 2025 году не менее трех стратегических иностранных инвесторов, обладающих надлежащим опытом, знаниями и репутацией, в капиталы не менее трех банков с долей государства;
- повышение доли небанковских кредитных организаций в общем объеме кредитования с текущих 0,35% до 4% к 2025 году.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о поэтапной приватизации доли государства в шести банках - "Ипотека-банк", "Узпромстройбанк", "Асака", АК "Алокабанк", "Кишлок курилиш банк" и "Туронбанк".
Приватизация будет осуществляться при содействии международных финансовых институтов. На первом этапе предусмотрено институциональное преобразование банков (трансформация деятельности), на втором - реализация государственного пакета акций, говорится в документе.

Источник - УзТАГ
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