Теперь миру грозит ядерная анархия, о которой некогда предупреждал Кеннеди, - Die Welt

13 мая 2020 г.

Михаэль Штюрмер | Die Welt



"Коронавирус: агрессор отовсюду и из ниоткуда может дать почувствовать государствам и их руководителям то, что предстоит испытать планете, когда закончится долгий ядерный мир. Стук копыт коней всадников Апокалипсиса приближается", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Лето 1986 года, Рейкьявик, Исландия: президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев встречаются друг с другом на полпути между Москвой и Вашингтоном. Они хотят попытаться создать для мира прочную архитектуру безопасности с помощью ядерного равновесия сверхдержав", - повествует автор статьи Михаэль Штюрмер.

"С одной стороны, они оба заинтересованы в том, чтобы контролировать и сдерживать новых кандидатов на членство в ядерном клубе мировых держав. С другой стороны, они стремятся совместно - и друг против друга - продолжать развитие ядерного равновесия, ограничивать расходы и всегда знать, что на уме у контрагента. Странная игра с судьбой планеты, когда мир зависит от возможности взаимного уничтожения", - отмечает издание.

"В 1989 году, как казалось в один счастливый момент, началась новая эпоха мировой истории - и принесла благодать людям. Предвещая ее, Фрэнсис Фукуяма хотел объявить в журнале The National Interest новый миропорядок made in the USA, но вместо этого, как выяснилось вскоре, объявил лишь о мимолетной встрече с духом времени".

"Советский Союз потерпел неудачу из-за самого себя и болезни, которая поражает крупные державы и называется "имперским перенапряжением". Европейцы посчитали свои иллюзии надежным - но прежде всего малозатратным - проектом будущего".

"Этот желанный образ просуществовал около 30 лет, с тех пор координаты мира снова пришли в беспорядок".

"США надоело быть ведущей державой и жертвовать для этого решительно всем: "Америка прежде всего!" - главная идея старого изоляционизма, на которую у европейцев нет ответа. Снова возникает необходимость в улучшенном сдерживании посредством НАТО", - указывает автор статьи.

"Китай неудержимо превращается в мировую державу: тот, кто сам называет себя "Поднебесной", намерен добиться большего, чем только экономического благосостояния, и имеет скорее всеобъемлющее притязание на власть, которое поддерживается Новым шелковым путем и финансами", - пишет издание.

"Россия при Владимире Путине еще занята расчисткой имперских развалин, но стремится обратно в мировую политику", - говорится в статье.

"Но не только мировые державы меняют стратегические уравнения. Прежнюю ядерную архитектуру ставят по сомнение и новые технологии".

"Цифровизация не останавливается и перед военной сферой. Возникает вопрос, что станет с ядерным сдерживанием при условии цифровизации всех сфер, то есть противоракетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства, миниатюризации ядерного оружия и использования космоса".

"Долгий ядерный мир основывался на Mutual Assured Destruction, взаимном гарантированном уничтожении. (...) Во всяком случае, военные обеих сторон понимали, что более не будет разницы между победой и поражением. (...) Теперь это осталось в прошлом. К радикальным изменениям сегодняшней эпохи относится не только проникающая во все сферы цифровизация, дающая агрессору шапку-невидимку. К ним относится и логика контроля над вооружением, который две стороны еще могли определить, проверить и осуществить".

"Стратегическая стабильность, как учит корифей Генри Киссинджер, возникает из равновесия или гегемонии, а в реальности находится чаще всего где-то посередине".

"Однако равновесие холодной войны потеряно, атлантический Pax Americana скоро будет проигран", - полагает Штюрмер.

"В ядерный клуб стремятся попасть меньшие державы, сначала Индия и Пакистан, теперь Северная Корея и Иран. Миру грозит та ядерная анархия, о которой некогда предупреждал президент США Джон Ф. Кеннеди".

"Ядерная непролиферация 1960-х годов, с США и Россией в главной роли, Великобританией и Францией в качестве второстепенных действующих лиц и Китаем вне системы, едва ли может сегодня описать динамику сил, не говоря уже об их регулировании".

"Надежная безопасность между мировыми державами? Этот вопрос давно стал первостепенным", - резюмирует Die Welt.



