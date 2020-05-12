Трамп: третья фаза эпохального провала, - Ханнес Штайн

13:28 13.05.2020

12 мая 2020 г.

Ханнес Штайн | Die Welt

Белый дом: третья фаза эпохального провала

"Коронавирус все ближе подбирается к Трампу, в его ближайшем окружении становится все больше людей с положительным результатом теста на коронавирус. Неудивительно - президент США и его команда игнорируют многие защитные меры. Американский хаос отражается в неразберихе Белого дома", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Сначала анализ на вирус оказался положительным у личного "слуги" президента, который сервирует ему еду. Затем у Кэти Миллер, пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса. (...) Затем у сотрудника Иванки Трамп, дочери президента. Энтони Фаучи, эксперту Америки по инфекционным заболеваниям, также пришлось отправиться на карантин (...)", - говорится в статье.

"Потенциально смертельная болезнь, которой ранее уже заразилось несколько сенаторов и депутатов Конгресса, достигла исполнительной власти", - констатирует автор статьи Ханнес Штайн.

"Это неудивительно. Удивляет скорее то, что на это потребовалось так много времени. Стоило обратить внимание на то, как на сверхдолгих пресс-конференциях, которые проводит Трамп, почти демонстративно не соблюдалось ни одно из правил, придерживаться которых рекомендует общественности сам Белый дом".

"Никто не соблюдал безопасную дистанцию, никто не надевал маску, никто не надевал перчатки. Пресс-конференции по-прежнему проходили в форме небольших массовых собраний с журналистами, а не по Zoom, хотя это было вполне возможным", - указывает издание.

"Озадачить должно было одно только обстоятельство, что во время кризиса такого масштаба президент и вице-президент регулярно делили одну трибуну. Ведь обычно при малейших признаках угрозы они находятся раздельно; так, после теракта 11 сентября президент сел в самолет и улетел в неизвестном направлении, в то время как вице-президент отправился в бункер - в случае, если один из них умрет, другой должен остаться в живых, чтобы продолжить управлять страной", - говорится в статье.

"В реакции американского правительства на коронавирус можно грубо выделить три фазы, - полагает автор статьи. - Первой фазой было отрицание; она длилась примерно до середины марта. Тогда президент Трамп заявлял, что вирус не дойдет до Соединенных Штатов, что он просто исчезнет, что он такой же безобидный, как грипп. Помогал ему в этом правый телеканал Fox News (...)".

"Вторая фаза длилась примерно до апреля. На этом этапе президент Трамп (и Fox News) начали воспринимать вирус всерьез, но им не удалось сформулировать ответ на эпидемию. Трамп поздно объявил чрезвычайное положение в стране; он долго колебался, прежде чем распорядиться о том, чтобы компании производили товары, необходимые для безопасности нации - с тех пор General Motors производит аппараты ИВЛ".

"Не хватало всего: больничных коек, защитной одежды и масок для медперсонала. (...) Губернаторы штатов заполнили образовавшийся вакуум власти. Из-за отсутствия центральной координации со стороны федеральных ведомств им пришлось соревноваться друг с другом на свободном рынке - в результате цена на аппараты ИВЛ подскочила до фантастических сумм".

"Сейчас мы наблюдаем третью фазу. В штате Нью-Йорк, благодаря мерам по соблюдению дистанции, удалось повернуть кривую заболеваемости вниз. (...) Но почти во всех остальных штатах число новых заражений продолжает расти - особенно на юге и в центре континента. А Дональд Трамп объявляет, что хочет снова "открыть" экономику США. (...) Действия Трампа и его ближайшего окружения показывают: американский хаос отражается в неразберихе Белого дома".

"Консервативный критик Трампа Дэвид Фрам предполагает, что за попыткой Трампа запустить экономику в разгар распространяющейся эпидемии кроется расчет. Трамп, по его словам, видит, что его рейтинг падает. (...) Отказом в предоставлении социальной помощи он хочет заставить работать миллионы черных и латиноамериканцев, даже если тысячи людей умирают от Covid-19 - в надежде на коллективный иммунитет".

"Стоит ли за третьей фазой мрачный расчет или незапланированный хаос - ясно то, что экономического подъема, на который нацелен Трамп, не будет в ближайшее время. Экономические центры США находятся в крупных городах, а они были парализованы вирусом", - указывает издание.

"Тем временем большинство американцев были шокированы не новостью о том, что вирус пробрался в Белый дом, а тем, что у 38 детей дошкольного возраста был диагностирован синдром Кавасаки, воспаление кровеносных сосудов. Эта болезнь была вызвана новым коронавирусом. На выходных три маленьких пациента скончались. Уверенности в том, что вирус безвреден для детей, больше нет", - пишет Die Welt.



Источник: Die Welt