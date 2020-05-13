Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Куда вползает пандемический мир: в "Мы" Замятина или Neuralink Маска?

16:27 13.05.2020 Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко

Куда вползает пандемический мир: в "Мы" Замятина или Neuralink Маска?



Владимир Овчинский



Приведенная в названии статьи строчка песни Юрия Энтина из советского фантастического фильма "Гостья из будущего" (1985 год) в разгар пандемии может быть сравнима с шекспировским вопросом – "Быть или не быть?". Поскольку людей не меньше самой пандемии волнует вопрос – а в каком обществе мы все окажемся в ближайшем будущем после проведения весьма непривычных и, иногда, пугающих ограничительных антипандемических мер.



Предтеча всех современных антиутопий



Стало привычным называть мир в период пандемии "миром Оруэлла" в связи с совпадением в самых разных странах многих государственных механизмов надзора за больными коронавирусом, их контактами и населением в целом с механизмами контроля, описанными в романе - антиутопии "1984".



Но, если быть более последовательным, мир периода пандемии все более становится похожим на странный мир из романа Евгения Замятина "Мы", который был написан ровно 100 лет назад, на 30 лет раньше романа "1984", но уже содержал: описание фактически цифрового контроля через прототип ИИ - искусственного интеллекта ("Часовая Скрижаль" минута в минуту регулирующая режим общества и Машина Благодетеля – правителя города антиутопии); полную прозрачность и подконтрольность личной жизни граждан (квартиры с прозрачными стенами, закон "розовых билетов" по передвижению и "сексуального часа"); превращение их имен и "Я" в "нумера" (набор цифр и кодов); замену учителей в школах на роботов; музыкальные машины, пишущие по программам музыку.



Но, пожалуй, самым ужасающим в романе "Мы" является описание "Великой Операции" - психосоматической процедуры по удалению (при помощи Х – лучей) мозгового "центра фантазии". Эту процедуру обязаны пройти все жители "Единого Государства", где происходит действие романа. Прошедшие эту операцию фактически становятся биороботами, которыми управляет ИИ "Единого Государства".



Великий фантазер или Франкенштейн нашего времени?



Замятина с полным правом можно назвать "путешественником во времени". Ведь ровно через 100 лет, как он описал этот мир будущего, было заявлено о возможности вставить чип в мозг человека для контроля за его поведением. Причем заявлено не "главным пандемическим злодеем" - Биллом Гейтсом, на которого конспирологи всего мира повесили все грехи коронавируса, и которого обвинили в намерении принудительно чипизировать вакциной от COVID – 19 большинство населения Земли. Нет о себе в очередной раз громко напомнил другой всемирно известный миллиардер.



7 мая 2020 года один из самых популярных персонажей нашего времени Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Об этом он рассказал во время подкаста на YouTube - канале Джо Рогана.



Для справки:



Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает технологию "нейронного кружева" - миниатюрные чипы размером в несколько микрон, которые улучшают когнитивные способности человека.



Предполагается, что данный метод позволит лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич, а в перспективе люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера. В начале образования Neuralink Маск заявлял, что основная задача нового предприятия будет заключается в разработке технологий, позволяющих объединить человеческих мозг с машиной. Ближайшая цель Neuralink - научиться имплантировать специальные устройства парализованным людям, чтобы те могли использовать компьютеры и телефоны. После операции люди, по задумке Neuralink, смогут силой мысли "писать" текстовые сообщения и "листать" страницы в интернете.



По словам Маска, в течение 2020 года будет завершена работа по созданию импланта, который позволит пациентам восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей. "В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом", - заявил он, отметив, что впереди еще много работы в этом направлении.



Маск пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.



Чип, работающий от батареи, должен быть имплантирован в череп, а его электроды "очень осторожно" вставлены в мозг.



"Он может взаимодействовать с любым местом в вашем мозгу, поэтому это может быть чем-то, что помогает исцелить зрение", - сказал Маск, добавив: "В принципе, он может исправить почти все, что не так с мозгом".



Хотя устройства первого поколения будут направлены на помощь при лечении травм и расстройств головного мозга, Маск сказал, что последующие манипуляции, вероятно, будут способны на гораздо большее. "Вам не нужно было бы говорить", - сказал Маск, добавив: "Мы все еще можем делать это по сентиментальным причинам".



Он продолжил: "Вы сможете общаться очень быстро и с большей точностью ... Я не уверен, что произойдет с языком. В такой ситуации это будет похоже на Матрицу. Ты хочешь говорить на другом языке? Нет проблем, просто скачайте программу".



Отвечая на вопрос, сколько времени понадобится его фирме для разработки технологий, достаточно продвинутых, чтобы сделать это, Маск ответил, что от пяти до 10 лет "если развитие продолжит ускоряться".



По словам Маска, в идеале технология должна создать симбиоз между людьми и искусственным интеллектом: "Мы уже в какой-то степени являемся киборгами. У нас есть смартфоны, ноутбуки и другие устройства. Сегодня, если вы забудете свой смартфон дома, то будете чувствовать себя так, как будто лишились одной из конечностей. Мы уже частично киборги".



Во время подкаста Маск рассказал, каким образом имплантат будет внедряться в человеческий мозг: "Мы в буквальном смысле вырежем кусок черепа, а затем установим туда устройство Neuralink. После этого нити электродов очень аккуратно подсоединяются к мозгу, а затем все зашивается. Устройство будет взаимодействовать с любым участком мозга и сможет восстановить потерянное зрение или утраченную функциональность конечностей". Он пояснил, что размер отверстия в черепе будет не больше почтовой марки.



"После того как все зашьется и залечится, никто даже не догадается, что у вас установлена эта штука", - пояснил Маск.



Для вживления "нитей" в мозг компания разработала специального нейрохирургического робота. Он способен автоматически вживить за минуту шесть "нитей", в которых в общей сложности содержится 192 электрода. Робот использует высококачественную оптику, которая помогает ему во время операции не задевать кровеносные сосуды, тем самым снижая риск воспалительных реакций. На данный момент технология вживления "нитей" требует сверления отверстий в черепе, но в будущем компания надеется использовать лазеры и делать имплантацию без наркоза.



Из презентации стало известно, что компания ведет разработку специального чипа N1. Предполагается, что четыре таких чипа будут устанавливаться в мозг человека. Три будут располагаться в области мозга, отвечающей за моторику, а один - в соматосенсорной области (отвечает за ощущение нашим телом внешних раздражителей).



Каждый чип имеет очень тонкие, не толще человеческого волоса электроды, которые будут вживляться в мозг с лазерной точностью с помощью специального аппарата. Посредством этих электродов будет проводиться стимуляция нейронов.



Чипы также будут подсоединяться к катушке индуктивности, которая в свою очередь будет подключена к внешней батарее, установленной за ухом. К финальной версии устройства Neuralink можно будет подключаться беспроводным образом через Bluetooth. Благодаря этому парализованные люди смогут управлять своими смартфонами, компьютерами, а также продвинутыми протезами конечностей.



Прототип чипа был успешно установлен и проверен на обезьяне и мыши. В эксперименте с приматом участвовали ведущие специалисты Калифорнийского университета. По словам Маска, результат оказался крайне положительным.



Ранее Маск также объяснял, что мозг состоит из двух систем. Первый слой - лимбическая система, которая управляет передачей нейронных импульсов. Второй слой - это система коры мозга, которая управляет лимбической системой и выступает в роли слоя интеллекта. Neuralink может стать третьим слоем, и оказавшись поверх двух остальных, работать с ними сообща.



"Может существовать третичный слой, где будет находиться цифровой сверхинтеллект. Он будет гораздо умнее кортекса, но в то же время сможет мирно сосуществовать с ним, а также лимбической системой", - отметил Маск.



В подкасте он рассказал, что Neuralink однажды сможет дать людям возможность общаться между собой без слов. Можно сказать, на телепатическом уровне.



"Если скорость разработки будет постоянно увеличиваться, то, возможно, это случится через 5–10 лет. Это в лучшем случае. Скорее всего, лет через десять", - добавил Маск.



По его словам, Neuralink сможет восстанавливать утраченное зрение. Даже при повреждении зрительного нерва. Кроме того, технология сможет возвращать слух.



"Если вы страдаете эпилепсией, Neuralink сможет определять очаг и предотвращать приступ до его начала. Технология позволит справляться со множеством болезней. Например, если у человека случится инсульт и он утратит мышечный контроль, последствия тоже можно будет исправить. При болезни Альцгеймера Neuralink сможет помочь восстановить потерянную память. В принципе, технология сможет решить любую проблему, связанную с мозгом".



Основатель Neuralink также добавил, что впереди еще много работы. На людях технологию не испытывали, но произойдет это уже скоро.



И, вот здесь возникает ситуация из романа Замятина "Мы". Ведь операция по вживлению в мозг чипа компании Neuralink по своим последствиям ничем не отличается от "Великой Операции" по удалению мозгового "центра фантазии". Можно, конечно, лечить людей, но, одновременно, уже сейчас этих же людей Маск способен превратить в послушных замятинских биороботов. И, это уже не фантастическая антиутопия, а осязаемая реальность, которая может быть воплощена именно сейчас в пандемический период. Источник - Завтра

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