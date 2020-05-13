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Узбекская медсестра Фатима Хусанова - скромный ГеройУзбекская медсестра Фатима Хусанова - скромный Герой
16:30 13.05.2020

В Международный день медицинской сестры, отмечаемый ежегодно 12 мая, Минздрав Узбекистана опубликовал фото медсестры, работавшей в больнице для больных коронавирусом.

"Фатима Хусанова, сотрудник многопрофильной медицинской клиники Ташкентской медицинской академии, является одной из таких самоотверженных медсестер, - сообщает Минздрав.

Медсестра с многолетним опытом внесла достойный вклад в полное выздоровление 43 пациентов с коронавирусом за последний месяц.

Шрамы на лице Фатимы являются результатом ее напряженной и упорной работы, не снимая защитного комбинезона, рискуя свою жизнь и здоровьем день и ночь", - отмечается в сообщении министерства.

"Я горжусь тем, что выбрала такую ​​благородную профессию, проблемы и испытания позади, но с моими коллегами мы за короткое время вылечили десятки пациентов с коронавирусами, принося радость им и их семьям", - сказала Фатима Хусанова.

Сообщается, что в настоящее время в Узбекистан более 50 000 медсестер заняты в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

Источник - centralasia.media
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