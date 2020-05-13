Узбекская медсестра Фатима Хусанова - скромный Герой

16:30 13.05.2020

В Международный день медицинской сестры, отмечаемый ежегодно 12 мая, Минздрав Узбекистана опубликовал фото медсестры, работавшей в больнице для больных коронавирусом.



"Фатима Хусанова, сотрудник многопрофильной медицинской клиники Ташкентской медицинской академии, является одной из таких самоотверженных медсестер, - сообщает Минздрав.



Медсестра с многолетним опытом внесла достойный вклад в полное выздоровление 43 пациентов с коронавирусом за последний месяц.



Шрамы на лице Фатимы являются результатом ее напряженной и упорной работы, не снимая защитного комбинезона, рискуя свою жизнь и здоровьем день и ночь", - отмечается в сообщении министерства.



"Я горжусь тем, что выбрала такую ​​благородную профессию, проблемы и испытания позади, но с моими коллегами мы за короткое время вылечили десятки пациентов с коронавирусами, принося радость им и их семьям", - сказала Фатима Хусанова.



Сообщается, что в настоящее время в Узбекистан более 50 000 медсестер заняты в лечении больных с коронавирусной инфекцией.