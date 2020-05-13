Что ждет дальше "казахстанскую принцессу", - И.Джорбенадзе

16:34 13.05.2020

Что ждет дальше казахстанскую "принцессу"



Смещение дочери Назарбаева с поста спикера Сената объясняют тем, что Дарига "достала" папу. Но не исключено, что политику навсегда она не покинула.



Хороший подарочек к своему 57-летию получила Дарига Нурсултановна.



Казахстан переживает нынче не только пандемию COVID-19 и резкое снижение цен на нефть, но и проблему ложной или реальной "политической коронации" первых лиц республики. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой, то есть старшей дочери Елбасы, причем без каких-либо разъяснений. Практически сразу же депутатом на вакантное место назначили Маулена Ашимбаева, которого тут же избрали спикером верхней палаты парламента. Ранее он работал первым заместителем руководителя администрации президента. Произведено еще несколько назначений в правительстве. Причем пертурбации состоялись стремительно и, что важно, без утечки информации - все узнали о них уже по свершившемуся факту.



Формально указ подписал президент Токаев, но при этом совершенно очевидно, что отстранение дочери от высокой должности инициировал первый глава государства Нурсултан Назарбаев, оставивший за собой абсолютно все властные полномочия. Объяснений, почему он избавился от Дариги в Сенате, может быть множество. Главной причиной редактор портала ЦентрАзия Виталий Хлюпин назвал то, что "Старшенькая так достала Папу, что терпеть далее ее бесконечный нудный скулеж и безмотивные пакости он уже не в силах". Собственно, это самое "нежное" высказывание Хлюпина в адрес экс-спикера, обвиненного им также в "злокозненности и зловредности", вмешательстве во все бизнес-проекты, "паразитировании" на имени отца и т. д.



Зачем внук Назарбаева "троллит" великого деда и мать?



В плане "личного" в Казахстане многие пеняют Елбасы за то, что Дарига Нурсултановна постоянно была на устах у всех из-за семейных, мягко говоря, неурядиц, "незаконных миллионов", судебных процессов в Великобритании, касающихся недвижимости дамы, "чудовищного отношения" к родному сыну, страдающему наркозависимостью. Словом, Назарбаев, наконец, "психанул" и снял свою дочь и так, будто бы, "сохранил лицо".



Но, вероятно, это самое простое объяснение сложившейся ситуации. Ведь он отстранил от работы второе лицо государства, которое в случае недееспособности первого лица или иных причин автоматически вступает в должность президента. А это означает, что дочери Елбасы, которую многие считали потенциальным главой государства, пусть даже с зашкаливающим антирейтингом, отводя Токаеву "транзитное" президентство, уже отказано в семейной преемственности.



Получается, что на первый план сейчас выступает Токаев (заметим, что новый спикер Сената - фигура из его ближайшего пула). То есть позиции действующего президента укрепляются, и ему становится подконтрольным законодательный орган, чего не было при политическом "вероломстве" Дариги Назарбаевой, которая, по информации из разных источников, добивалась, среди прочего, расширения полномочий верхней палаты.



С одной стороны, уход со "сцены" дочери Елбасы Токаеву на руку - дорожка к его со временем полноценному президентству проторена. Но с другой - с расширением влияния, авторитета и властных полномочий он ставит себя под сильный удар. Хотя бы потому, что Казахстан, значительно пострадавший от пандемии COVID-19, придется выводить из довольно глубокого экономического кризиса, и в ходе этого процесса президент столкнется с множеством недовольных не только в среде простых смертных, но политической элиты и влиятельных бизнес-кругов. Кроме того, перед ним во весь рост встанут проблемы геополитического характера - сейчас его "страхует" авторитетный и авторитарный Назарбаев.



Но какое будущее уготовано Дариге Нурсултановне? Окончательно ли родитель решил отстранить ее от политики и убрать из власти, о чем мечтают многие в Казахстане? Так ли далеко распространился родительский гнев, или у Елбасы есть "домашняя заготовка"? Если таковая существует, возможны несколько вариантов развития событий. В том числе: дочь первого президента в свое время создала партию "Асар", и теперь настал момент ее раскручивать и укреплять к очередным парламентским выборам. А если это "дохлый" номер, папа может помочь ей возглавить правящую партию "Нур Отан", которой в настоящее время руководит сам.



Отольются ли Назарбаеву токаевские "слезки"



Если исходить из практикуемого Назарбаевым принципа "разделяй и властвуй", госпожа Дарига будет играть против Токаева с перспективой его "свалить" силами партии и самой стать президентом. Но, заметим, это самый "черный" вариант для Казахстана. "Белым" может считаться, если Токаев сам возглавит партию.



Не исключено также, что отец, не видя в дочери первого лица страны и окончательно остановившись на кандидатуре Токаева, готовит своей "старшенькой" пост вице-премьера. Это означает, что ее политическая карьера через некоторое время пойдет на взлет, но все же не настолько, чтобы выбить рычаги управления из рук Токаева - если он полноценный, а не "транзитный" преемник Елбасы.



Словом, истинная причина отстранения Дариги от должности неизвестна. Скорее, роль в этом деле сыграла сумма причин, и не в последнюю очередь та, что дочь "срамит отца" и крайне непопулярна в народе и влиятельных политических и бизнес-кругах. А противостояние внутри элит никак не может укрепить власть Назарбаева и уравновесить интересы "сильных мира" в Казахстане, когда Елбасы отойдет от дел.



Тут возникает еще один вопрос: а смирится ли Дарига Назарбаева с окончательным уходом из политики (предварительно заручившись значительными "бонусами" и пожизненными гарантиями неприкосновенности) либо понижением в должности с сопутствующим ему ослаблением возможностей влияния. Вероятно, ни один из этих двух вариантов - не про нее. После временного затишья она может развернуть бурную деятельность, и сроки ее старта будут зависеть от того, как долго продлится физическая и политическая дееспособность ее отца.



Если он полностью "задвинул" Даригу, ей придется ждать, пока практически единоличное влияние Елбасы пойдет на спад. Но если она останется во властных структурах, пусть даже не вторым или третьим лицом государства, а гораздо более скромным, сидеть, сложа руки, дама не станет. Но справиться с Токаевым ей вряд ли будет по силам, поскольку "политические зубры" Казахстана и его "денежные мешки" предпочтут (не без торга) прибиться к стану Токаева. Хотя бы потому, что затянувшееся правление династии Назарбаевых, породившее множество жестоко ущемленных, ушло, наконец, в прошлое.



Ирина Джорбенадзе