В Узбекистане новые: вице-премьер по социалке - Ш.Кутбиев и глава Налогового комитета - Б.Мусаев

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21:06 13.05.2020
В Узбекистане сменили главу налогового комитета
13 мая в Ташкенте оба назначения было одобрено депутатами.
Шерзод Кудбиев (на фото справа) родился в 1981 году, выпускник Ферганского политехнического института по специальности финансы и кредит. С 2018 по 2019 год возглавлял Министром занятости и трудовых отношений, до этого был хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В августе 2019-го назначен советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.
Бехзод Мусаев (на фото слева ) был главой Государственного налогового комитета с конца 2018 года. Родился в 1973 году, окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2004 году - Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте. До назначения главой ГНК работал первым зампредседателя комитета.
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