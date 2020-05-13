УзбВирус - 2596

21:17 13.05.2020

В Узбекистане выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2596

В Узбекистане по состоянию на 13 мая на 18:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 28 и достигло 2596, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.

"Из сегодня подтвержденных 49 новых случаев 22 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 27 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. В нашей стране в данное время показатель выздоровления составляет 79 процентов", – сообщили в Минздраве.



Напомним, сегодня стало известно, что медицинский работник заразил 34 человека коронавирусом в Самарканде. На него завели уголовное дело.

В Минздраве также заявили, что второй волны коронавируса пока нет. Если она придет – уровень готовности к ней в стране будет выше, чем при первой.

Наконец, член Штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов сегодня в ходе брифинга в Ташкенте объяснил, почему растет количество заболевших коронавирусом в последние дни.



Темир Исаев