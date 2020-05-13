 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.05.2020
21:20  "Сам Всевышний привел меня на Родину". Рос-олигарх Усманов дарит сардобинцам $ 10 млн
21:17  УзбВирус - 2596
21:06  В Узбекистане новые: вице-премьер по социалке - Ш.Кутбиев и глава Налогового комитета - Б.Мусаев
16:34  Что ждет дальше "казахстанскую принцессу", - И.Джорбенадзе
16:30  Узбекская медсестра Фатима Хусанова - скромный Герой
16:27  Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Куда вползает пандемический мир: в "Мы" Замятина или Neuralink Маска?
16:26  Истефо. Памяти жертв расстрела. Андижан 13 мая 2005 г., - Б.Мусаев

16:22  Истоки современной исторической науки Узбекистана (краткий исторический обзор), - Б.Алимджанов
13:28  Трамп: третья фаза эпохального провала, - Ханнес Штайн
13:17  Теперь миру грозит ядерная анархия, о которой некогда предупреждал Кеннеди, - Die Welt
12:55  Мирзиеев подмахнул очередную Узб-стратегию. На сей раз - "банковского реформирования"
12:53  В Бишкеке митинг противников освобождения узбекского сидельца Аскарова
12:50  Вебинар "Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона" (анонс, 14/05)
11:30  Коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду, - А.Резчиков
11:02  Продукты в Казахстане продолжают уверенно дорожать
10:38  У саудовских супертанкеров с нефтью проблемы с разгрузкой в США
10:32  Память сильнее эпидемий. 9 мая в Туркменистане торжественно отметили день Победы
10:26  КазВирус - 5417
10:08  Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне, - Ольга Самофалова
09:52  Индия пытается стать экономической альтернативой Китаю привлекая мировых инвесторов, - Д.Юрганов
08:48  Ухань возвращается. В городе "нулевого пациента" с COVID-19 обнаружены новые заболевшие
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
УзбВирус - 2596
21:17 13.05.2020

В Узбекистане выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2596
В Узбекистане по состоянию на 13 мая на 18:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 28 и достигло 2596, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.
"Из сегодня подтвержденных 49 новых случаев 22 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 27 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. В нашей стране в данное время показатель выздоровления составляет 79 процентов", – сообщили в Минздраве.

Напомним, сегодня стало известно, что медицинский работник заразил 34 человека коронавирусом в Самарканде. На него завели уголовное дело.
В Минздраве также заявили, что второй волны коронавируса пока нет. Если она придет – уровень готовности к ней в стране будет выше, чем при первой.
Наконец, член Штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов сегодня в ходе брифинга в Ташкенте объяснил, почему растет количество заболевших коронавирусом в последние дни.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589393820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Приоритетной задачей на предстоящий период станет формирование новой структуры экономики - А. Мамин
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Кадровые перестановки
- С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму около 804 млрд тенге
- Счетный комитет обеспечивает мониторинг и контроль за расходованием средств, направляемых на реализацию антикризисных мер
- Скончался почетный президент Федерации тяжелой атлетики Кайрат Турлыханов
- Аравия тонет в дешевой нефти
- Напарник для Джо: Кто станет первой женщиной вице-президентом США?
- Пандемия коронавируса поставила под удар перспективы российского космоса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  