"Сам Всевышний привел меня на Родину". Рос-олигарх Усманов дарит сардобинцам $ 10 млн

21:20 13.05.2020

Известный меценат и миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выделил 10 миллионов долларов узбекистанцам, пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом сообщил сам Усманов в письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.



"Разделяя нынешние эпидемиологические трудности со своими братьями и сестрами на родной земле, где я провел свое детство и юность, я с особой болью узнал о трагедии, случившейся на Сардобинском водохранилище, и о тех испытаниях, которые наши люди встретили столь достойно и мужественно", – отметил меценат.

"Сам Всевышний привел меня на Родину в священный месяц Рамадан, когда мы должны проявлять особое милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи. Мы всегда стоим плечом к плечу и поддерживаем друг друга как в моменты радости, так и в периоды невзгод и трудностей. Я не могу оставаться равнодушным и безучастным к судьбе моего народа и передаю 10 миллионов долларов для помощи пострадавшим, восстановления и улучшения их жизни, скорейшей ликвидации последствий затопления", – написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Усманов выделил 5 миллионов долларов казахстанцам, пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.