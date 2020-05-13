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В Италии ширятся антиевропейские настроения, - Libеration
00:01 14.05.2020

13 мая 2020 г.
Эрик Йожеф | Libération

"(...) Цепная реакция от зала Федерального конституционного суда Германии до операционных залов заняла всего несколько минут. 5 мая, после публикации решения судей в Карлсруэ, поставивших под сомнение скупку ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны, гособлигации Италии немедленно обвалились. К концу дня "спред", то есть разница между доходностью 10-летних итальянских и немецких гособлигаций, достиг 6,5%. Другими словами, чтобы самофинансироваться на рынках, итальянское государство должно будет платить больше процентов для того, чтобы привлечь инвесторов. С тех пор напряжение несколько спало. Европейский центральный банк вмешался, дабы смягчить финансовую напряженность, и на публике европейские лидеры старались хотя бы временно ослабить воздействие политической бомбы со стороны немецких судей", - пишет корреспондент Liberation в Риме Эрик Йожеф.

" (...) Евросоюз всегда был таким: там делалось только то, что подходит Германии", - заявил депутат "Лиги" Клаудио Борги. Встревожился даже бывший президент Совета министров и еврофил Энрико Летта: "Это плохие новости, потому что немцы подтвердили - "немцы прежде всего", хотя следовало сказать наоборот - "нуждающиеся прежде всего". А мы нуждаемся в прикрытии со стороны всей европейской системы". Отсутствие солидарности европейских партнеров, которые изначально сочли пандемию делом Италии, еще больше усугубило непонимание. До такой степени, что теперь оно переросло в настоящий конец любви", - говорится в статье.
"После чувства покинутости, уже ощущавшегося на полуострове во время миграционной волны последних лет, кризис с коронавирусом серьезно подорвал веру итальянцев в европейское строительство. В то время как Рим призывает к выпуску общих еврооблигаций - "коронабондов", отношение этих "скупердяев" с Севера обостряет озлобленность. По социальным сетям разошелся видеоролик с премьер-министром Нидерландов, одобрительно помахавшим рукой в ответ на призыв одного рабочего "не давать деньги итальянцам и испанцам". Даже раскаяние Урсулы фон дер Ляйен, которая 16 апреля перед Европейским парламентом сказала, что "вся Европа приносит искренние извинения Италии" за задержки с мерами помощи, не затянуло раны", - говорится в статье.

"Опрос общественного мнения, проведенный в начале апреля, указывает на то, что Китай и Россия, оказавшие впечатляющую поддержку (посылая маски и ученых), в настоящее время считаются двумя основными "дружественными странами" для Италии. И наоборот, Германия и Франция, в основном, воспринимаются как "вражеские страны". Европа больше не внушает доверия", - пишет Libération.
"Итальянцы постоянно чувствуют себя не совсем европейцами и все больше и больше разочаровываются в еврозоне. Такая тенденция продолжается уже много лет, - отмечает политолог Ильво Диаманти. - Covid-19 усилил разочарование в Европе и породил стремление заглянуть за пределы ЕС. [...] Уважение к Германии в глазах итальянских граждан резко снизилось. Это предсказуемое отражение открыто проявившейся во время кризиса позиции правительств Центральной и Северной Европы, которые с раздражением смотрят на Италию и ее соседей. Они видят в нас источник затрат и лишнее бремя".

Источник: Libération

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589403660
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