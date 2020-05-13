Пекин тайком скупал антивирусные препараты и оборудование, - В.Скосырев

00:26 14.05.2020

К антикитайской кампании подключилось ЦРУ

Владимир Скосырев



13 мая 2020



Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус получил аудиенцию у председателя КНР Си Цзиньпина еще 28 января. Фото Reuters

В невиданном коварстве обвинили КНР американские разведчики. Они утверждают, что Китай помешал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вовремя объявить тревогу, а сам успел сделать запасы необходимых медикаментов. Публикация этого доклада, последовавшая за призывом сенатора Линдси Грэма наложить на Китай санкции, может еще сильнее накалить отношения двух держав. Пекин называет сообщение ЦРУ дезинформацией и грозит отказаться от торговой сделки, о которой стороны договорились в январе.



В докладе ЦРУ говорится: Китай пытался воспрепятствовать тому, чтобы ВОЗ провозгласила чрезвычайное положение в глобальном масштабе после вспышки инфекции в январе. В это же время Китай занимался приобретением средств защиты от вируса по всему миру. Свою позицию по отношению к ВОЗ Китай подкрепил угрозой, что прекратит сотрудничать в расследовании коронавируса с этой организацией, если она объявит ЧС.



Два сотрудника американской разведки подтвердили журналу Newsweek, что ЦРУ действительно подготовило этот документ. Ранее с подобной версией выступила германская разведка. Она сообщила журналу Spiegel, что якобы 21января председатель КНР Си Цзиньпин лично оказал давление на генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. ВОЗ опровергла сообщение, будто Си сам участвовал в этой акции, но не дала ответа на вопрос, не старались ли китайские чиновники добиться, чтобы ВОЗ отложила или изменила извещение о введении ЧС.



Представитель ВОЗ Кристина Линдмейер сказала, что организация во время пандемии действовала в соответствии со своим мандатом, учитывая рекомендации ученых и советы независимых экспертов. "Доктор Тедрос не общался с председателем Си 20, 21 или 22 января. Он встретился с Си 28 января", – уточнила она, добавив, что вопрос о чрезвычайной ситуации на той встрече не обсуждался.

ВОЗ провозгласила чрезвычайное положение 30 января. В заявлении подчеркивалось, что Китай никаких ошибок не делал. Это вызвало гневную реакцию на Западе. Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ зависит от Китая, а потом прекратил финансирование этой организации.



Ранее американские разведывательные службы утверждали, что вирус мог "утечь" из лаборатории в Ухане. Второй тезис в их обличениях заключался в том, что Пекин задержал заявление о вспышке инфекции на шесть дней. В результате люди сбежали из Уханя и разнесли заразу по всему миру.



На политическом уровне откровения разведчиков находят полную поддержку со стороны высших чиновников вашингтонской администрации и "ястребов" в Конгрессе. Республиканец Линдси Грэм внес в Сенат законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа.

Как далеко готов пойти Пекин, отвечая на наступление США на фронте информационной войны и в экономической сфере? Би-би-си отмечает, что китайским дипломатам и профессиональным пропагандистам дано указание кулаков не жалеть. Генри Киссинджер отмечал, что в его время китайская дипломатия была столь осторожной, что Вашингтону нелегко было понять, чего добивается Пекин. Теперь китайские чиновники без всяких экивоков отбивают нападки на их страну. Особенно прославился представитель МИДа Чжао Лицзянь, которого называют китайским дипломатическим Рэмбо – по аналогии с голливудским персонажем. У него в соцсетях 600 тыс. подписчиков. Не менее красноречив представитель горкома КПК в Пекине. Он написал в Twitter, что некоторых американских политиков нужно подвергать дезинфекции, чтобы они не распространяли вирус и ложь.



Это пока слова. А вот и реальные шаги, показывающие оппонентам, что они могут пожалеть, если идут против КНР. Китай, по сообщению Reuters, приостановил закупку говядины и поднял на 80% пошлины на импорт ячменя из Австралии. Решению Пекина предшествовала инициатива, с которой выступила Канберра, призвав провести международное расследование того, откуда взялся COVID-19 и как действовал Китай в критический момент.

Впрочем, на ситуацию в мире куда больше влияют экономические связи между Китаем и США. В январе две державы заключили первую фазу торговой сделки. Официально Пекин говорит, что готов ее выполнять. Но в пекинских газетах напечатаны статьи, авторы которых требуют пересмотреть соглашение и ни в чем не уступать Вашингтону.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, сказал: "Полный разрыв экономических связей невозможен, поскольку это противоречит и интересам американцев. Но остатки политического доверия между двумя странами исчезают прямо на глазах. Поэтому остается уповать на то, что до выборов в США не случится локальной вооруженной стычки, например, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Тогда события могут приобрести совсем плачевный оборот. Что касается торговой сделки, то Трамп исходит из того, что она, может, и нужна, но это благодеяние для китайцев. Статус же китайских "ястребов" никому не известен. Но они помогают выровнять информационное поле, напоминая американцам, что зависимость от торговли не является односторонней".