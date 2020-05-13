Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части, - Е.Пустовойтова

00:31 14.05.2020

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 13.05.2020



Экономика еврозоны в свободном падении

О том, что зона евро стала зоной риска, экономисты знали еще до начала шумихи с коронавирусом. И дело не только в том, что вирус, притормозивший экономику Европы, обрушил цены на нефть и банкротит один сектор экономики за другим.

Так и не создав "сплоченного союза народов Европы", как обещал Лиссабонский договор 2009 года, ЕС застыл над перспективой разделиться на две, а то и три части. Как сообщает британское информагентство TruePublica, замедление экономики еврозоны, начавшееся в 2014 году, ведет к тому, что величина долгов производственного сектора (debt-to-GDP) к концу года может увеличиться более чем в 2 раза. Несчастная Греция, более других стран еврозоны пострадавшая от предыдущего финансового кризиса, опять обрастет долгом в 196,4 % ВВП (GDP), долг Италии поднимется до 160 процентов.



Экономика ЕС уже похудела на 7,7 %, а ЕЦБ предсказывает к концу года все 12 %. И не это самое опасное, а то, что ширится разрыв между Севером и Югом Европы из-за разной зависимости национальных экономик от туристического, транспортного и иных секторов, равно как от возможностей правительств их поддерживать. В Греции, Италии, Испании экономика упадет более чем на 9 процентов. Разница в 2 процента (или в 5 процентов к концу года) с Германией или Нидерландами может казаться несущественной, но только до тех пор, пока не встанет вопрос об общем для ЕС плане спасения, при котором крупным должникам потребуются и крупные финансовые вливания. А ведь еще не остыли страсти вокруг того, как Европейскому центробанку помогать отдельным странам – беспроцентными грантами или займами: вопрос этот так и не решен.

"Неравенство возможностей, – считает еврокомиссар по экономике и финансам ЕК Паоло Джентильони, – представляет угрозу единому рынку и зоне евро; угрозу можно смягчить решительными совместными европейскими действиями". Германия с этим решительно не согласна. В Берлине уверены, что зоне евро предстоит резкая посадка из-за того, что ущерб от вирусной эпидемии будет очень различным в разных частях Евросоюза.

Разные способности экономик стран-членов ЕС удержаться на плаву обозначились достаточно резко. Обострились дебаты о мерах спасения, которые перерастают в конфликт по поводу того, на какие государства ляжет основное бремя. Италия и Испания давят на европейскую солидарность, голосуя за гранты, Германия и Нидерланды – против.



В Карлсруэ Конституционный суд ФРГ вообще вбил клин в евросолидарность. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что "воздействие пандемии, похоже, будет еще более тяжелым во втором квартале" и "ЕЦБ полностью готов увеличить меры экстренной поддержки для облегчения бремени пандемии до необходимой величины и так долго, как потребуется".

А Конституционный суд ФРГ постановил, что Bundesbank по истечении трех месяцев прекращает участие в программе "количественного смягчения" (Public Sector Purchase Program, PSPP) Евросоюза. ЕЦБ через эту программу накачивал наличностью бюджеты стран ЕС с помощью печатного станка и уже влил в европейские экономики больше 3,5 триллиона евро, скупая гособлигации и коммерческие активы. Теперь Берлин обязан "предпринять активные шаги" против программы PSPP, действующей 5 лет и перезапущенной в сентябре 2019 года.



Решение суда в Карлсруэ – первый болезненный удар по основе экономического благополучия стран ЕС. "Дойная корова" Евросоюза, какой всегда была Германия, закрывая Bundesbank для брюссельской PSPP, подрывает валютный союз. Однако не только это тревожит экономистов. По данным того же ЕЦБ, уже два года назад 10 процентов европейских экономик представляли компании-зомби, операционная прибыль которых не покрывала издержек и которые могли существовать только за счет привлечения все новых инвестиций. Конституционный суд ФРГ в своем решении дал понять, что Германия не собирается кормить зомби, это касается каждого вкладчика, владельца ценных бумаг, кредитора, владельца недвижимости или держателя страхового полиса в зоне евро.



Суд в Карлсруэ побил Брюссель его же оружием: согласно решению немецкого суда, PSPP не соответствует статье 123 Договора о функционировании Европейского союза, запрещающей денежное финансирование бюджетов стран-членов, и отвергает утверждение Суда Европейского союза (CJEU) о принципе соответствия программы PSPP целям ЕС. С точки зрения немецких судей, CJEU "вышел далеко за пределы своих юридических полномочий, предусмотренных Договором о Европейском союзе". В Германии больше не соглашаются с тем, что суд ЕС вводит законодательные нормы в немецкую правовую систему без ведома Берлина, а Брюссель готов вливать триллионы евро в экономику с паразитирующими компаниями-зомби.

Как отмечает британское агентство ВВС, "экономика еврозоны сейчас в свободном падении". По последним данным, Франция с Испанией "улетели" более чем на 5 процентов ВВП, Италия – на 4,7. Не подсчитала еще потери Германия, но и там только за апрель безработица подскочила на 373 тысячи человек, и, если бы не Kurzarbeit (сокращение рабочего дня и соответствующее уменьшение зарплаты), "это было бы катастрофой".