Что будет с торговой сделкой США и КНР

00:55 14.05.2020 Страны лают, караван идет: что будет с торговой сделкой США и КНР

Невзирая на стремительное ухудшение политических отношений, Пекин и Вашингтон не рискнут порвать с соглашением



Наталия Портякова



На фоне замедленных темпов реализации Пекином условий январской торговой сделки с США, не столько из-за отсутствия доброй воли, сколько из-за последствий пандемии, в Вашингтоне стали поговаривать о ее возможном разрыве. Схожий намек неофициально прозвучал на этой неделе и из Пекина. Однако, по мнению опрошенных "Известиями" китайских и американских экспертов, невзирая на воинственную риторику и откровенно плохие политические отношения двух стран, выходить из соглашения по торговле сейчас не выгодно никому.



Количественный недобор



Американо-китайская торговая сделка первой фазы (названная так потому, что разрешила лишь один блок спорных моментов в торговых отношениях двух стран) была заключена 15 января нынешнего года. В ней КНР в числе прочего подписалась под обязательством в течение двух последующих лет увеличить закупки американской продукции и услуг на $200 млрд по сравнению с объемом 2017 года в обмен на снижение Штатами тарифов на часть китайского экспорта.



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Еще на момент заключения сделки большинство экспертов выражало сомнение в возможности Пекина столь масштабно увеличить импорт из-за океана - как из-за замедления темпов роста экономики КНР, так и по причине переориентации в результате тарифной войны китайских импортеров с рынка США на другие страны. Эпидемия коронавируса, притормозившая экономическую активность во всем мире, превратила эти сомнения в уверенность.



По данным таможенной статистики Китая, за первые три месяца этого года импорт товаров из США составил всего $27,5 млрд - это стало самым низким показателем за квартал с 2010-го и составило лишь 60% от аналогичного показателя 2017 года. Больше всего просела закупка КНР американских услуг и энергетики, поскольку туризм вообще оказался замороженным из-за пандемии, а цены на нефть резко упали. За I квартал 2020 года Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, купил в США черного золота и других видов минерального топлива всего на $114 млн - вдвое меньше, чем годом ранее. Хотя у России, согласно данным Главного таможенного управления Китая, Пекин за тот же период приобрел нефти на $11,3 млрд, а у Саудовской Аравии - на $10,7 млрд. Не в последнюю очередь потому, что цена за транспортировку из США составляет около $10 за баррель, тогда как стоимость доставки с Ближнего Востока на несколько долларов ниже, пояснил South China Morning Post один из топ-менеджеров китайской государственной нефтяной компании.



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Наиболее обнадеживающей категорией всей сделки первой фазы поначалу выглядела закупка сельскохозяйственной продукции. Китай начал приобретать ее заметно больше уже в IV квартале 2019-го, продолжив наращивать импорт и в начале этого года. Но с марта, когда пандемия коронавируса нарушила глобальную логистику и торговлю, тренд ослаб. По данным министерства сельского хозяйства США, в марте поставки американской сои (а это одна из важнейших категорий экспорта) не осуществлялись в КНР в течение двух недель. Как итог - в I квартале Китай импортировал из США сельскохозяйственной продукции на сумму чуть более $5 млрд. При этом по условиям январской сделки предполагается, что в нынешнем и следующем годах Пекин должен увеличить закупки американской сои, пшеницы и других сельхозкультур до $40–50 млрд ежегодно.



Относительным успехом можно счесть лишь пятикратное увеличение китайской стороной импорта американской свинины в I квартале 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Но закупки этого мяса в США и в прошлые годы вносили в общий объем двусторонней торговли лишь около $1 млрд, что слишком несущественно для общего исправления картины.



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На днях американский Центр стратегических и международных исследований обнародовал прогноз, что экспорт американских товаров в Китай по итогам нынешнего года может составить всего $60 млрд - существенно меньше, чем $186,6 млрд, необходимых для выполнения требований сделки первой фазы.



На краю пропасти



Первая часть сделки двух главных экономик мира, достигнутая немалыми усилиями после двух лет торговой войны, рассматривалась как перемирие. Но по мере усиления геополитического антагонизма между США и Китаем, спровоцированного открытыми обвинениями в адрес Поднебесной в заражении всего мира коронавирусом, многие напряженно ожидали разворота к худшему и в торговых отношениях.



В начале мая торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, поговорив с китайским вице-премьером Лю Хэ, опубликовали совместное заявление, где выразили оптимизм относительно способности КНР выполнить свои обязательства по объему закупок в рамках январского перемирия. Но уже 12 часов спустя глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на фоне снижения объема китайских закупок он "разрывается" по поводу того, стоит ли прекращать действие соглашения с Пекином.



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На этой неделе настал черед КНР выразить сомнения в целесообразности нынешних условий. 11 мая китайская проправительственная газета Global Times (именно это СМИ нередко неофициально вбрасывает позицию властей страны для проверки реакции) сообщила: китайские торговые советники, близкие к переговорному процессу с США, предложили аннулировать нынешний торговый пакт и провести переговоры о новом соглашении, чтобы сделать его более реалистичным и отвечающим интересам КНР. Дональд Трамп ответил сразу же: ничего пересматривать он не будет.



- Хотя экономика Китая восстанавливается, почти наверняка КНР не сможет выполнить целей своего 13-го пятилетнего плана, требующего роста ВВП по крайней мере на 5,5% в этом году. И с учетом и без того слабой экономики Пекин будет очень осторожен в осуществлении первой фазы сделки, - сказал "Известиям" профессор экономики уханьского Университета науки и технологий Хуачжун Чэнь Бо, являющийся также научным сотрудником Федерального резервного банка Далласа.



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Но невзирая на желание администрации Трампа "сделать Китай козлом отпущения за его ошибки в сдерживании болезни", отказываться от сделки не в его интересах. По словам эксперта, на Среднем Западе США есть довольно много "красных" штатов, завязанных на сельскохозяйственное производство и рассчитывающих на импорт со стороны КНР.



- Китай вряд ли выполнит свои обязательства по закупкам в рамках сделки. Тем не менее я думаю, что она вполне может пережить этот тяжелый год, - сказал "Известиям" Бо Чжэнъюань, старший аналитик компании GRisk, занимающейся анализом политических рисков в Шанхае. - Есть три вещи, которые отвечают требованиям Белого дома: Китай старательно выполняет свои обязательства по сделке, которые не связаны с объемом импорта, положительное сальдо торгового баланса Китая с США сужается, а его импорт из Америки в ключевых секторах все-таки заметно растет.



Сделка находится под серьезным давлением, но утверждения, что ее не реализуют должным образом, - преувеличение, пояснил "Известиям" эксперт юридической фирмы Akin Gump в Вашингтоне Клет Виллемс, бывший торговый советник Белого дома, принимавший активное участие в американо-китайских переговорах.



- Китай в значительной степени выполнил многие из наиболее важных структурных компонентов, и его закупки американской сельскохозяйственной продукции выросли по сравнению с прошлым годом. Хотя эти и другие закупки отстают от того, что прописано в сделке, до конца года КНР может выполнить свои обязательства. Поэтому, на мой взгляд, было бы преждевременно для любой из сторон выходить из сделки, - резюмировал Клет Виллемс.



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Уверенность в том, что страны заинтересованы в продолжении торговой сделки, несмотря на обостряющийся кризис в китайско-американских отношениях из-за коронавируса, выразил и профессор международных отношений из Университета Северной Каролины Клаус Ларрес.



- И США, и Китай находятся в глубоком экономическом кризисе. Ни один из них не заинтересован в том, чтобы отбросить преимущества торговой сделки или пойти на риск возмездия в случае одностороннего отказа одной из стран от соглашения. Я ожидаю, что и Вашингтон, и Пекин приложат все усилия, чтобы сохранить торговую сделку на плаву и попытаться ее выполнить, - заверил американский политолог "Известия".



И пока по крайней мере Пекин действительно демонстрирует приверженность торговому перемирию. 12 мая КНР обнародовала новый список из 79 американских товаров, имеющих право на вывод из-под повышенных тарифов, введенных в разгар торговой войны, чтобы облегчить их импорт в страну.



Но как долго продлится миролюбие Пекина, неизвестно, поскольку США то и дело испытывают терпение Китая на прочность. 13 мая, например, в американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкций против Пекина из-за коронавирусной инфекции. Источник - Известия

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