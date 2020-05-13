ТаджВирус - более 800

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07:09 14.05.2020
В Таджикистане число больных коронавирусом превысило 800 человек
По состоянию на вечер 13 мая число выявленных случаев коронавируса в Таджикистане превысило 800, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.
"В Таджикистане было зарегистрировано 72 новых случая заболевших COVID-19, общее число больных коронавирусом достигло 801 человека", - сообщает Минздрав республики.
Общее число летальных исходов от коронавируса составляет 23 человека.
Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана призывает всех жителей страны неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и в случае появления симптомов заболевания немедленно обратиться к врачу в своем районе или позвонить по номерам горячей линии 311 или 511.
В стране проводятся регулярные дезинфекционные мероприятия, введен масочный режим, закрыты большинство общественных мест.
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Со сменой пресс-секретаря в минздраве журналисты РТ надеются на более открытый доступ к информации
Со сменой пресс-секретаря в минздраве страны журналисты Таджикистана надеются на более открытый доступ к информации, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).
Об этом объявил новый министр здравоохранения Джамолиддин Абдуллозода, приступивший к своим обязанностям с 5 мая.
"Прежнего пресс-секретаря ведомства - Бибихонум Дарвешзода сменил Эмомали Мирзоев, который до этого возглавлял отдел информации и коммуникации в больнице "Истиклол", которую возглавлял до этого новоназначенный министр", - отметили в ведомстве.
На теперь уже бывшего пресс-секретаря министерства журналисты постоянно жаловались – информацию из этого ведомства всегда было сложно получить, а с началом пандемии коронавируса связаться с Минздравом стало практически невозможно.