Пандемия обвинений. Министры стран ШОС уличили Вашингтон в корысти и нечистоплотной борьбе

08:39 14.05.2020

Преодоление негативных последствий пандемии стало основной темой встречи глав МИДов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшей в формате видеоконференции. В ходе обсуждения министры не раз вспоминали о государствах, использующих "нечистоплотные методы незаконной конкуренции" и санкции. Речь, конечно, шла в первую очередь о США. Критике Вашингтон подвергся и за создание "по периметру границ России" сети биолабораторий, задачи которых для Москвы неясны и неочевидны. А вот в обвинениях в адрес Китая о создании коронавируса министры даже не стали разбираться: по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в рамках ШОС обсуждаются исключительно "объективная ситуация и объективные факты".

Заседание в среду, как и все крупные международные мероприятия последнего времени, прошло в формате видеоконференции. Выступая перед коллегами из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, Сергей Лавров первым делом обозначил: жить в карантинном режиме осталось недолго. Во всяком случае, уже 9–10 июня те же министры должны встретиться в Москве, а на 22–23 июля планируется проведение саммита в Санкт-Петербурге. По словам господина Лаврова, пока даты проведения этих мероприятий остаются в силе.

Онлайн-встреча министров была внеочередной. Ее на правах председателя ШОС инициировала Россия, чтобы обсудить последствия пандемии COVID-19 и подготовку к аналогичным кризисам в будущем. Тема действительно волнует всех без исключения. Так, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил: "Благодаря COVID-19 мы все увидели, что любая перспектива роста (экономики.- "Ъ") испаряется прямо на наших глазах. Для такого общества, как Индия, это означает, что многие люди не выйдут из бедности". А генеральный секретарь ШОС Владимир Норов похвалил государства-члены организации за "проявленный высокий уровень солидарности и взаимной поддержки в борьбе с эпидемией".



Как говорится в заявлении по итогам переговоров в среду, на встрече в Санкт-Петербурге должен быть представлен "комплексный план", включающий "наращивание потенциала лабораторий, повышение квалификации специалистов, проведение совместных научных исследований, разработку вакцин и эффективных методов лечения заболеваний".

Как рассказал Сергей Лавров, особое внимание на видеоконференции "уделялось преодолению негативных торгово-экономических и социальных последствий пандемии". Выступая, министр призвал всех к "неприятию нечистоплотных методов незаконной конкуренции, односторонних экономических и финансовых санкций". Эту же мысль развил глава МИД КНР Ван И: "Мы должны решительно противостоять односторонним действиям отдельных государств, действующих из корыстных соображений". Ни у кого из участников не было сомнений, что речь шла о США и их ближайших союзниках.



Что рассказал Сергей Лавров о борьбе с коронавирусом стран СНГ

О Соединенных Штатах на встрече и по ее итогам вспоминали еще не раз. Так, отвечая на вопрос китайского телевидения о создаваемых при непосредственном участии США в ряде стран региона биолабораториях, Сергей Лавров констатировал: такие объекты действительно "плотно формируются по периметру границ Российской Федерации". "Мы считаем, что в сфере биологической безопасности всегда была необходимость транспарентности, проверки того, что происходит в рамках таких научных исследований",- заявил он, напомнив о предложении Москвы создать "верификационный механизм в рамках конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия". "Категорически против такого предложения выступают Соединенные Штаты Америки практически в одиночку. Эта проблема обострилась, и нежелание обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира наводит на вопросы о том, что все-таки на самом деле происходит и какие цели преследуются",- добавил министр.



А вот с ближайшими партнерами полное взаимопонимание у Москвы по этой теме есть давно: как рассказал Сергей Лавров, к саммиту ШОС будут подготовлены документы по санитарно-эпидемиологической безопасности, а "отдельным блоком будут рассматриваться" вопросы биологических угроз.

На этом фоне обсуждение звучащих на Западе заявлений о возможной причастности китайского правительства к возникновению нового коронавируса не велось и вестись не могло.

"В рамках ШОС мы обсуждаем объективную ситуацию и объективные факты. ШОС не уполномочен проводить какие-то расследования, ШОС нацелен на то, чтобы обеспечивать открытое, честное и эффективное сотрудничество",- ответил Сергей Лавров на соответствующий вопрос. Примером такого сотрудничества он назвал апрельскую видеоконференцию экспертов-медиков стран ШОС, на которой договорились подготовить единый документ, обобщающий опыт по борьбе с пандемией. А 28 мая должна состояться видеоконференция министров здравоохранения стран ШОС, в рамках которой обмен опытом продолжится.



Тем не менее задачу по выявлению причин возникновения пандемии российский министр счел важной. "Только подходить к решению задачи надо с точки зрения смысла, с точки зрения существа. А существо заключается в том, чтобы спасти как можно больше жизней людей и понять, как мы эту пандемию будем контролировать в будущем,- сказал он.- Мы против того, чтобы этот научный, гуманистический подход политизировался и использовался в нечистоплотной конкурентной борьбе". Остальные члены ШОС с этими словами спорить не стали.



Кирилл Кривошеев



Газета "Коммерсантъ" №83 от 14.05.2020, стр. 4