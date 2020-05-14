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08:45 Вид на жительство в России можно будет получить за покупку недвижимости
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|Вид на жительство в России можно будет получить за покупку недвижимости
08:45 14.05.2020
Минэкономики подготовило законопроект о возможности получить вид на жительство в России за покупку жилья, сообщает газета "Известия". В случае принятия нормы могут вступить в силу в июле 2021 года.
"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям",- сообщили в пресс-службе министерства.
Критерии приобретаемо недвижимости не уточняются, их будет устанавливать правительство. Постоянное проживание в России сможет вовлечь зарубежных граждан в общественную и экономическую жизнь страны, считают в Минэкономики.
В марте президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства. Необходимость реформы объясняется тем. что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.
14.05.2020,