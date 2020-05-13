Трамп в роли Герострата. АмерПрез нанес мощный удар по доверию к доллару, - В.Катасонов

08:48 14.05.2020

Трамп в роли Герострата

Американский президент нанес мощный удар по доверию к доллару

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) начать использовать отрицательные ставки. Свой призыв он разместил 12 мая в Twitter: "Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот "подарок". Большие цифры!" – написал Трамп.

Американский президент не первый раз обращается с таким призывом к Центробанку США. "Мы всегда должны платить меньше процентов, чем другие!" – написал он в сентябре прошлого года, ссылаясь на отрицательные ставки, которые введены в Европе и Азии. А в октябре прошлого года Трамп на своей страничке в Twitter оставил запись: "Федеральный резерв уклонится от исполнения своих обязанностей, если не снизит ставку и в идеале не введет стимулирующие меры. Посмотрите на наших конкурентов во всем мире. Германия и другие получают деньги за свои заимствования. ФРС слишком быстро подняла ставку и слишком медленно ее снижает". Напрямую Трамп не сказал, что требует от Федерального резерва отрицательной ставки, но он на это намекнул, приведя в качестве примера Германию. Там немецкое казначейство выпускает долговые бумаги с отрицательным процентом; это значит, что оно не только получает деньги на рынке, но ему еще покупатели бумаг приплачивают. Трамп также изъявил желание наращивать государственный долг США, получая дополнительный источник денег в казну. А для этого нужны отрицательные ключевые ставки ФРС.

Напомню, что в 2008 году, в разгар финансово-экономического кризиса, Федеральный резерв снизил ключевую ставку до 0,0-0,25%. На этом уровне она держалась до декабря 2015 года. Затем последовало несколько повышений, и ключевая ставка постепенно достигла уровня 2,25-2,50%. С момента своего прихода в Белый дом Трамп настойчиво добивался снижения ключевой ставки. Наконец в конце июля прошлого года ставка была опущена на 0,25 процентных пункта (25 базисных пунктов). В сентябре было еще одно понижение, и ставка стала равна 1,75-2,0%. Трамп постоянно давил на председателя совета управляющих ФРС США, добиваясь радикальных решений по ключевой ставке. В порыве гнева он заявил однажды, что Федеральный резерв представляет для Америки большую угрозу, чем Китай. Однако с началом вирусно-экономического кризиса острые противоречия между президентом США и американским Центробанком стали исчезать. Руководители ФРС осознали серьезность угроз, порождаемых кризисом, и начали действовать решительно.

Во-первых, включили печатный станок (возобновление "количественных смягчений", но в особо крупных масштабах).

Во-вторых, быстро довели ключевую ставку до уровня плинтуса. В марте Федеральный резерв провел два внеочередных заседания по ключевой ставке, опустив ее на четыре стандартные ступеньки. Она опять стала равна 0,0-0,25% (уровень, на котором находилась в 2008-2015 гг.).

Трамп и другие сторонники дальнейшего понижения ключевой ставки, т. е. перехода ее в отрицательную зону, руководствуются следующими соображениями.

Первое. Деньги станут доступны для компаний реального сектора и смягчат падение экономики в условиях кризиса, порожденного распространением вирусной инфекции.

Второе. Низкая ключевая ставка будет способствовать понижению валютного курса доллара, что повысит международную конкурентоспособность американской экономики.

Третье. Правительство США взяло курс на стремительное наращивание государственного долга. Снижение ключевой ставки будет способствовать понижению процентных ставок по казначейским бумагам США, с помощью которых американский Минфин закрывает дыры в федеральном бюджете. Возникнет риск роста бюджетных расходов на обслуживание государственного долга; чтобы устранить этот риск, следует понижать ключевую ставку. Было бы вообще идеально, чтобы процентные ставки по казначейским бумагам стали отрицательными, тогда государственный долг порождал бы не расходы, а доходы в бюджет США!

Трамп готов включиться в соревнование с другими странами по части снижения ключевой ставки. Федеральному резерву уже практически удалось сравняться с Европейским центральным банком, который в начале 2016 года понизил ключевую ставку до нуля, и на этой отметке она держится уже более четырех лет.

В диапазоне 0,0-0,25% сегодня находятся ключевые ставки большинства центробанков стран "золотого миллиарда" (%): Банк Швеции – 0,0; Национальный банк Дании – 0,05; Банк Англии – 0,10; Банк Канады – 0,25; Резервный банк Австралии – 0,25; Резервный банк Новой Зеландии – 0,25. В то же время ФРС отстает, скажем, от Банка Японии, у которого ключевая ставка равна минус 0,10%, и Национального банка Швейцарии, имеющего рекордно низкую ставку минус 0,75%.

Однако следует иметь в виду, что минусы отрицательных ставок могут перевешивать названные выше плюсы. Негативных последствий несколько, я назову только два самых главных.

Первое. Возможное дальнейшее понижение процентных ставок по казначейским бумагам США и их переход в отрицательную зону могут привести к снижению спроса на казначейские бумаги США на мировом финансовом рынке. И даже к полной утрате интереса к этому финансовому инструменту со стороны традиционных покупателей таких бумаг – центробанков других стран, американских и зарубежных институциональных инвесторов (пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных фондов). И тогда единственным покупателем казначейских бумаг станет американский Центробанк. Впрочем, уже сегодня более 90 процентов последних выпусков казначейских бумаг скупил Федеральный резерв. Рождается порочный замкнутый круг "ФРС – казначейство", в котором будут обращаться доллары и казначейские бумаги. ФРС и казначейство окажутся в виртуальном мире и окончательно утратят способность влиять на мир реальный – не только за пределами США, но и внутри страны.

Второе. Дальнейшее понижение ключевой ставки ФРС может привести к ослаблению валютного курса доллара. Если ослабление будет сильным, доллар может войти в штопор и начать стремительно терять позиции мировой валюты. Америка утратит статус великой державы, который со времен окончания Второй мировой войны держится на двух столпах – долларе и военной силе.

P.S. Вхождение американского доллара в штопор возможно и по иными причинам. Трамп угрожает тем, что аннулирует портфель американских казначейских бумаг, находящихся на балансе Народного банка Китая. Стоимостной объем таких бумаг составляет 1,1 триллиона долларов. Трамп заявляет, что Вашингтон это сделает, если Китай не найдет других способов компенсировать Америке "ущерб, вызванный распространением коронавируса в США". Центробанки других стран (не только Китая) напряглись, понимая, что Трамп действительно может отказаться от выполнения долговых обязательств по казначейским бумагам; он нанес очень мощный удар по доверию к доллару. Именно поэтому спрос на американский долг за пределами США в последние два месяца резко упал. Именно поэтому основным покупателем новых выпусков казначейских бумаг в апреле оказалась ФРС США. Скоро она может стать единственным их покупателем.



Валентин Катасонов