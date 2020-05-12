Земля становится невыносимой для жизни, - Иоахим Лаукенманн

08:53 14.05.2020

12 мая 2020 г.

Иоахим Лаукенманн | Tages-Anzeiger

Земля становится невыносимой

"Во все большем числе регионов мира жара и влажность достигают показателей, которые человеческий организм больше не способен выдержать", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Жара во влажном климате переносится труднее, чем жара в сухом климате. Это многие знают по собственному опыту, - отмечает издание. - (...) При этом потенциально фатальная комбинация высокой влажности воздуха и высокой температуры становится реальностью во все большем числе регионов на Земле. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances. Согласно ему, с 1979 года количество дней с экстремально высокой температурой и влажностью увеличилось более чем в два раза и были впервые зафиксированы случаи комбинации показателей влажности и температуры, которые человеческий организм не способен выдержать".

"Чтобы сохранять температуру тела на уровне примерно 37 градусов, температура кожи должна составлять около 35 градусов. В ином случае организм не сможет отводить производимое им тепло. Если температура воздуха выше 35 градусов, помочь сможет только охлаждение организма путем испарения пота. Поэтому человек вполне может переносить температуры, намного превышающие 35 градусов. Однако если воздух насыщен водой, такой механизм охлаждения путем потоотделения не срабатывает", - поясняет издание.

Комбинацию высокой температуры и влажности воздуха в науке называют температурой по влажному термометру, обычно она несколько ниже температуры воздуха. Так, при температуре воздуха 40 градусов и влажности воздуха 30% температура по влажному термометру составляет около 25 градусов Цельсия.

То есть при 40 градусах и сухом воздухе организм в принципе может охладиться до 25 градусов путем потоотделения. "Однако при температуре воздуха 46 градусов и относительной влажности воздуха 50% температура по влажному термометру составит 35 градусов. Это грозит организму перегревом, так как он больше не сможет отводить тепло. Даже для здоровых людей, находящихся в тени, пребывание в таких условиях в течение нескольких часов может быть опасным для жизни", - указывает издание.

"На самом деле опасность возникает уже при температуре по влажному термометру, составляющей менее 35 градусов. Так, во время смертоносных вспышек жары в Европе в 2003 году и в России в 2010 году температура по влажному термометру составляла около 28 градусов. В 2003 году в Западной Европе в период с июня по август умерло примерно на 70 тыс. человек больше, чем обычным летом".

"В ходе нового исследования ученые из команды Колина Реймонда из Лаборатории реактивного движения в Калифорнийском технологическом институте в США обнаружили тысячу мест, в которых уже были зафиксированы экстремальные показатели жары и влажности".

"Ранее в мире не было зафиксировано температуры по влажному термометру выше 35 градусов, была также мало сообщений о показателях выше 33 градусов, пишут исследователи. В 2017 году ученые из Гонконгского университета науки и технологии спрогнозировали в том же научном журнале Science Advances, что такие условия могут проявиться в некоторых районах Южной Азии в конце XXI века, а в отдельных регионах могут быть достигнуты и более высокие значения. Но новое исследование показывает, что это происходит уже сейчас. "Продолжительность таких условий будет расти, и будет расти количество затронутых регионов, причем параллельно с глобальным потеплением", - говорит Реймонд".

"Для своего исследования ученые проанализировали данные 7877 метеорологических станций за период с 1979 по 2017 год. За это время количество жарких и влажных дней с температурой по влажному термометру, превышающей 27, 29, 31 и 33 градуса, увеличилось более чем в два раза. Особенно часто экстремальные значения фиксировались в районе Персидского залива, во многих регионах Индии, в Бангладеш и Пакистане, а также на северо-западе Австралии", - передает издание.

"Температура по влажному термометру, равная 31 градусу, которая раньше регистрировалась крайне редко, была зафиксирована за этот период около 1 тыс. раз. 80 раз была зафиксирована температура по влажному термометру, равная 33 градусам. Ранее такая температура считалась практически невозможной. Температура выше 35 градусов - теоретического предела человеческой выживаемости - была краткосрочно зафиксирована в некоторых городах на побережье Персидского залива. В данных регионах проживает в общей сложности более 3 млн человек", - указывает издание.

"Конечно, в богатых странах проблему могут смягчить системы кондиционирования воздуха. Но и эта возможность ограничена, сообщает Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об этом свидетельствует пример иранского города Махшехр. 31 июля 2015 года показания влажного термометра достигли там почти 35 градусов. Случаи смерти неизвестны. Люди находились в кондиционируемых автомобилях и зданиях, после короткого пребывания на открытом воздухе они принимали душ, чтобы охладиться. Но если людям придется в течение более продолжительного времени находиться в помещениях, это, по мнению Редли Хортона, сооавтора исследования из Колумбийского университета, затормозит сельское хозяйство, потребление и другую активность. В том числе и в богатых странах это может привести к коллапсу экономики - точно так же, как сейчас, во время пандемии коронавируса", - передает Tages-Anzeiger.



Источник: Tages-Anzeiger