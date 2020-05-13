Мировой экономике грозит кризис столетия, предупредил МВФ. Но все оказалось еще хуже, - ВВС

08:58 14.05.2020

Алексей Калмыков

Би-би-си

13 мая 2020



Живым здесь не место. Коронавирус распугал потребителей - мотор мировой экономики

Коронавирус придушил мировую экономику, но скоро он ослабит хватку, и деловая активность быстро восстановится. Без последствий не обойдется: кризис будет самым страшным со времен Великой депрессии почти столетней давности, а счет за лечение превысит 9 трлн долларов, подсчитал недавно Международный валютный фонд. Месяц спустя он признал, что ошибся.

Все оказалось намного серьезнее.

"Кризис только набирает обороты, а прогноз уже хуже даже наших пессимистичных ожиданий, - сказала глава МВФ Кристалина Георгиева. - Если медицина не одолеет вирус, многие экономики пострадают еще сильнее".

Экономисты МВФ впали в уныние через пару недель после того, как Запад начал постепенно удаляться на карантин. В середине апреля они потеряли веру в ближайшее будущее и предрекли мировой экономике спад на 3% в текущем году, тогда как еще прошлой осенью рассчитывали, что она вырастет на те же три процента.

Впервые в современной истории прогноз поменялся так резко за такой короткий срок. Но МВФ сохранил оптимизм и веру в лучшее: он предрек отскок почти на 6% уже в следующем году, однако предупредил, что, во-первых, это не компенсирует падения, а во-вторых, случится только если вирус не вернется второй волной, и карантин не придется вводить заново.

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За неполный месяц стало ясно, что предсказания устаревают быстрее, чем их удается оформить и представить публике.

"Крайне вероятно, что в июне мы обновим прогнозы. И уже сейчас ясно, что стоит ожидать плохих новостей", - сказала Георгиева на конференции Financial Times во вторник.



Кому придется хуже

За считанные дни после публикации предыдущей оценки ущерба от МВФ мы узнали, что три крупнейшие экономики мира, на которые приходится более половины мирового выпуска и потребления, пережили самое серьезное падение в современной истории.



Экономическая активность в Китае сократилась впервые почти за полвека. Евросоюз не видывал такого спада за все свое существование. А крупнейшая в мире экономика США картинно споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу.

Безработица среди американцев побила все рекорды со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами прошлого столетия.

Коронавирус прервал восстановление мировой экономики после предыдущего кризиса - рецессии 2008-2009 года. Ее масштабы теперь кажутся экономистам смехотворными по сравнению с тем, что светит планете после Великого карантина, как уже называют нынешнюю депрессию.



Значит, и возврат к прежним темпам приумножения богатства и сокращения неравенства на планете рискует оказаться более продолжительным. В прошлый раз на это ушло целое десятилетие.

Тогда мир отделался в основном смягчением денежной политики - напечатал денег и смягчил финансовый кризис. На этот раз все серьезнее, поскольку проблема не в недостатке капитала, а в вирусе и связанных с ним расходах и ограничениях.

Для перезапуска экономики после карантина все страны мира уже пообещали выделить из казны дополнительные 9 трлн долларов, привела Георгиева свежие оценки МВФ.

"И мы просим всех только об одном: пожалуйста, тратьте как можно больше. И потом еще немного", - сказала она.

Таких денег ни у кого нет, их придется занимать. Платить по счетам предстоит будущим поколениям: упорным трудом, через повышенные налоги или инфляцию.



И если развитые страны без труда находят кредиторов, то всех остальных Covid-19 поставил в неловкое положение. В суровые годы деньги утекают с развивающихся рынков, и сейчас как раз такое время. Отток капитала приводит к девальвации, что увеличивает стоимость не только новых, но и прежних долгов, повышая нагрузку на и без того дырявую казну.

В результате относительно небогатые развивающиеся страны вроде России, Индии или Мексики пострадают от коронакризиса еще сильнее обеспеченных, предупредила ООН и призвала собрать для них антикризисный пакет на 2,5 трлн долларов.

Этого не хватит, расстроила несуществующих доноров глава МВФ Георгиева. Она сказала во вторник, что эта оценка будет также пересмотрена в большую сторону.

Когда снимать карантин

Но не все так плохо.



В марте, когда вирус впервые продемонстрировал свою убийственную силу, отток капитала с развивающихся рынков достиг почти 100 млрд долларов, что примерно в четыре раза больше, чем за каждый из трех предыдущих финансовых кризисов.

Георгиева сказала, что апрельская статистика рисует обратную картину: благодаря вливаниям ликвидности со стороны центробанков США, еврозоны, Великобритании и Японии у инвесторов вновь проснулся аппетит к риску, и капитал начал возвращаться на развивающиеся рынки.

Но это все - временное облегчение. Будущее напрямую зависит от исхода битвы с вирусом. Если он вернется с новой силой, ущерб окажется намного серьезнее, а прогнозы вновь придется пересматривать.

И у МВФ есть основания опасаться такого развития событий.

Пока Георгиева выступала на виртуальной конференции, экономисты ее организации опубликовали оценку первых шагов Европы навстречу бескарантинному будущему.



Они предупредили, что Старый Свет хуже подготовлен к снятию ограничений, чем Азия, первой принявшая удар пандемии.

"У каждого своя стратегия, но Европа, похоже, выходит из карантина на более ранней стадии эпидемиологического цикла, чем Азия. К тому же, возможности полномасштабного тестирования, отслеживания контактов и изоляции очагов заражения в Европе уступают азиатским аналогам", - предупреждают эксперты МВФ.

"И Азии, и Европе карантин наносит серьезный экономический и психологический урон. Желание как можно быстрее снять его более чем объяснимо. Однако действовать нужно осторожно, и не стоит поддаваться соблазну открыть всего побольше и побыстрее. Это чревато рецидивом болезни".