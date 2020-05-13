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    Афганистан   | 
АфганВирус - более 5 тысяч больных
10:05 14.05.2020

В Афганистане число инфицированных коронавирусом превысило 5 тысяч человек

Более 5000 человек заразились коронавирусом по всему Афганистану, а столица Кабул является эпицентром смертельной болезни, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Министерство здравоохранения объявило в среду, что за последние 24 часа в Афганистане было зарегистрировано 259 новых случаев коронавируса, в результате чего их общее количество достигло 5226.
По словам Вахида Майроха, заместителя министра здравоохранения, за последние 24 часа 259 из 619 тестов оказались положительными.
Новые случаи были зарегистрированы: в Кабуле (27), Балхе (49), Нангархаре (23), Тахаре (25), Кандагаре (29), Герате (22), Нимрузе (3), Бадгисе (8), Логаре (6) и др.
За последние 24 часа погибли пять человек, в результате чего число погибших в стране составило 132 человека. Общее количество выздоровевших составляет 648.
На сегодняшний день в стране прошли тестирование 18 724 человека из примерно более 31 млн жителей.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число смертей от COVID-19 во всем мире составляет более 291 981 и 4 262 799 инфицированы этим вирусом.
Случаи заболевания растут на фоне общенациональной блокировки, которая широко игнорируется, поскольку обнищавшие афганцы, многие из которых выживают за счет скудного ежедневного заработка, предпочитают искать работу, а не оставаться дома.
В то же время, обращаясь к прессе вместе с министром общественного здравоохранения, замглавы Министерства информации и культуры Абдулом Шарком, Майрох сказал, что его министерство могло бы наладить более тесную координацию с провинциальными управлениями по повышению осведомленности в целях профилактики и борьбы со смертельными заболеваниями.
По его словам, министерство информации и культуры будет проводить видеоконференции с губернаторами провинций и узнавать больше об их деятельности, а также делиться ими с общественностью. Он также подчеркнул ключевую роль улемов ( исламских богословов) и семей в борьбе с коронавирусом, пишет The Kabul Times.

Источник - aftag.info
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