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Кто победил в нефтяной войне? - А.Разуваев
10:29 14.05.2020

потери саудитов значительно больше
Александр Разуваев

В понедельник стало известно, что власти Саудовской Аравии поручили национальной нефтяной компании Aramco сократить добычу сырой нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам, взятым Эр-Риядом в рамках сделки стран ОПЕК+. Это приведет к тому, что общее сокращение объема производства нефти в королевстве составит около 4,8 млн баррелей в день по сравнению с апрельским уровнем добычи. То есть добыча нефти в Саудовской Аравии составит в июне 7,492 млн баррелей в день. Позднее о решении присоединиться к мерам Саудовской Аравии объявил Кувейт. В июне он сократит добычу на дополнительные 80 тыс. баррелей в сутки помимо обязательств, взятых страной в рамках сделки стран ОПЕК+. Плюс Саудовская Аравия повышает в три раза налог на добавленную стоимость, с 5% до 15%, и отменяет ежемесячные доплаты жителям в размере около 250 евро. Саудовская Аравия надеется таким образом сэкономить примерно 100 млрд риалов или 24,61 млрд евро. Как и везде за кризис, прежде всего, заплатят бедные.

Месяц назад в русском сегменте интернета и деловых СМИ активно обсуждалось, кто выиграл в мировой нефтяной войне: Саудовская Аравия или Россия. Теперь можно сделать однозначный вывод, что потери саудитов значительно больше. В России нет повышения налогов и секвестра бюджета. При этом Саудовская Аравия вряд ли будет серьезно сокращать свои инвестиции в США. Вашингтон является "крышей" саудитов против Ирана. По информации из деловых кругов, начатый Трампом процесс вывода американских войск и вооружений из Саудовской Аравии вызвал панику в Эр-Рияде. Перспектива прекращения помощи со стороны Вашингтона на фоне продолжения боевых действий в Йемене, резкого снижения валютных доходов от экспорта нефти и роста затрат на хранение и логистику черного золота воспринята как смертельная угроза для королевства.

России "крыша" не нужна. У нее три надежных союзника – армия, флот и военно-космические силы.

Источник - завтра
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