Уютный двухполярный мир рухнул. Теперь исчезла особая необходимость в самих США, - А.Елисеев

10:34 14.05.2020

Вторая Мировая война и глобальная контрреволюция

Двухполярный мир, в геополитическом плане, был намного более стабилен и консервативен, чем предшествующий многополярный мир



Александр Елисеев



Мне уже приходилось обращать внимание на то, что Первая мировая война завершилась жуткой пандемией гриппа, которая совпала с мощными революционными потрясениями. С ними же, в виде Контр-Культурного поворота (конец 1960-х), совпала и пандемия гонконгского гриппа. ("Пандемия и война")

К слову, с пандемией совпадает и нынешняя Цифровая революция – возможно самая масштабная и даже последняя в истории человечества.



А вот Вторая Мировая война никакой пандемии не знала. Как, впрочем, и какой-то по-настоящему революционной волны. Наоборот, она завершилась некоей глобальной контрреволюцией.

В первую очередь потому, что не был реализован самый главный замысел Транснационала – создание глобального квазигосударства с центром в Великобритании. Тамошняя талассократическая империя, над которой "не заходило солнце", и так была уже всемирным образованием, соединявшим территории в разных концах земного шара. Теперь осталось только сделать последний шаг, включив в свой состав все другие земли. Кстати, в 1940 году на полном серьезе рассматривался план создания англо-французского государства – с доминированием Англии. Планы по присоединению Франции активно разрабатывались правительством Черчилля. 15 июня британский премьер сделал официальное предложение французскому правительству - объединить две страны в одну. (Проект был подготовлен Жаном Моне – президентом Франко-Британского комитета).



Для создания "английской" Глобалии нужна была мировая война, в ходе которой Россия и Германия взаимно ослабили бы друг друга настолько, что вынуждены были подчиниться Лондону. Война эта произошла, но СССР, несмотря на все потери, сохранил свою субъектность и отказался подчиняться Западу. (Хотя, в самом начале Великой Отечественной, и вынужден был подписать Атлантическую хартию.)

Произошел великий облом. Так Англия второй раз провалила свой проект глобализации, основанный на стравливании России и Германии. Первый раз это произошло в Первую Мировую. ("Как "англичанка" обгадилась")



За этот дважды проигрыш Транснационал наказал Туманный Альбион. Британская империя была демонтирована, а лицензию на создание глобального квази-государства отдали другому атлантистскому образованию – США. Однако, в послевоенных условиях не могло быть и речи о создании Глобалии - СССР закрылся и встал насмерть.

В результате, возник двухполярный мир. В геополитическом плане он был намного более стабилен и консервативен, чем многополярный мир предшествующих десятилетий, вспыхнувший двумя мировыми войнами. Третьей же мировой (горячей) войны так и не произошло. И в социальным плане особых подвижек тоже не произошло. В СССР никаких потрясений не случилось. Западный мир за исключением части (меньшей) Германии также не испытал социальных трансформаций – несмотря на мощное послевоенное коммунистическое движение. Революция произошла в Китае, но там и так часть территории контролировалась коммунистами. Да и Китай тогда не играл такого значении, как в более позднее время.

Политико-экономический строй поменялся в Восточной Европе. Но вот что характерно, вначале Сталин не желал никакой радикальной трансформации. Он представлял себе восточноевропейский социализм как некую социал-демократию. В мае 1946, на встрече с польскими лидерами, вождь сказал: "Демократия, которая установилась у вас в Польше, в Югославии и отчасти в Чехословакии, это демократия, которая приближает вас к социализму без необходимости установления диктатуры пролетариата и советского строя… Вам не нужна диктатура пролетариата потому, что в нынешних условиях, когда крупная промышленность национализирована и с политической арены исчезли классы крупных капиталистов и помещиков, достаточно создать соответствующий режим в промышленности, поднять ее, снизить цены и дать населению больше товаров широкого потребления".



Однако вскоре началась холодная война, и Сталин решил коммунизировать ВЕ – с целью мобилизации ресурсов. Как очевидно, им двигали соображения именно геополитического характера. И сама коммунизация там была весьма поверхностна, что и показали дальнейшие события.

Что касается Западной Европы, то Сталин был категорически против какого-либо выпячивания роли компартий. 19 ноября 1944 года он принял делегацию Французской КП во главе с М. Торезом. Тогда вождь мягко, но недвусмысленно покритиковал французских товарищей за неуместные амбиции и лихую браваду. Французские коммунисты тогда были "на коне", обоснованно гордясь своей авангардной ролью в сопротивлении нацизму. Они надеялись сохранить собственные вооруженные формирования, использовав их потом в борьбе за революцию. Однако Сталин настоятельно посоветовал отдать оружие и заняться мирным строительством. По мнению вождя, следовало не допускать столкновений с Шарлем де Голлем и активно участвовать в восстановлении французской военной промышленности и вооруженных сил.



Вообще, сдерживание западноевропейского комдвижения было характерно для Иосифа Виссарионовича еще в 1930-е годы. ("Как Сталин спас Европу от революции")

Национальные элиты двух стран должны были всеми руками и ногами держаться за двухполярный мировой порядок, гарантирующий относительную стабильность всей планете. Но они поддались глобальным соблазнам, к чему их всячески подталкивал Транснационал.



Штаты соблазнились шовинистической идеей Pax Americana, желая максимально подчинить себе все страны мира. В результате, они везде насаждали западный капитализм, тем самым унифицируя планету. Но только не для Штатов, а для Транснационала.

В послесталинском СССР грезили о конвергенции, которая бы соединила две системы и две державы. В отличие от США, ни о каком Pax Sovetica там и не мечтали. В Кремле были всячески готовы договариваться с США, делая им грандиозные уступки, вступая в конфронтацию лишь по второстепенным вопросам, чтобы набить себе цену. ("Танки идут по Праге": крах брежневского эксперимента")

Казалось, все было на мази. Но США сорвали конвергенцию и нанесли по СССР мощный, нокаутирующий удар. ("Советско-американская революция")



Уютный двухполярный мир рухнул. Теперь исчезла особая необходимость в самих США, и Транснационал взял курс на их демонтаж. Для этого он создал все необходимые "антропологические" условия. В конце 1960-х годов произошла Великая Контр-Культурная революция, которая радикальнейшим образом изменила сознание людей – без радикального изменения политико-экономического строя. Теперь же разворачивается еще более Великая – Цифровая революция.



13 мая 2020