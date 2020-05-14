В Узбе снова потоп. 900 человек эвакуировали из Олтинсойских кишлаков

11:02 14.05.2020

900 человек эвакуированы из-за наводнения в Узбекистане



900 человек эвакуировали из-за наводнения в одном из районов Узбекистана, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



900 человек эвакуировали из-за наводнения в Олтинсойском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РУз.



"В результате проливных дождей 13 мая в 21.00 объем воды в реке Олтинсой, протекающей по территории Олтинсойского района Сурхандарьинской области, значительно увеличился. В результате наводнения 900 человек, проживающих в этом районе, были временно эвакуированы в безопасный район (дома близких родственников)", - говорится в сообщении.



В этот же день была затоплена махалля Пасурхи в Бойсунском районе из-за увеличения воды в реке Ойбарак в результате обильных дождей в Бойсунском хребте.



Кроме того, из-за наводнения в реке Авлод, протекающей через махаллю Хунармандлар был затоплен мост, соединяющий деревни Авлод и Сариосие.



Ситуация находится под полным контролем областного управления по чрезвычайным ситуациям.



"В настоящее время более 150 спасателей (…), а также около 20 автомобилей работают над устранением последствий наводнения. Не было никаких непосредственных сообщений о травмах или серьезном повреждении", - резюмируется в сообщении.